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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1748
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 09:43
#5671
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Цитата:
Сыкымы:
Как увидеть заранее комментарии, которые проходят проверку? Открыть свою ветку?

В открытой вами ветке вы сможете увидеть комментарии, которые находятся на премодерации. В других ветках их видят только модераторы.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2654
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 12:06
#5672
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если это слово относится к конкретному пользователю и если этот конкретный пользователь считает это слово оскорблением. Потому что само по себе это слово оскорблением не является.

Вот уж позвольте с этим не согласиться. Вы почему-то считаете, что оскорбление можно нанести только конкретному пользователю, забывая о том, что чаще всего оскорбляются целые группы людей, к которым этот пользователь принадлежит. Причем оскорбляют по национальным, религиозным, географическим и иным признакам, которые сегодня в интернете можно сформировать даже искусственно.

Например, сжигание Корана и Библии тоже не относится к конкретным пользователям, но тем не менее оскорбляет не только каждого верующего (даже если он придерживается другой веры), но и атеистов. Точно так же все русофобские высказывания и гнусные пургометные глумления некоторых не особо умных участников форума (конкретно никого не назвал!) оскорбляют не только каждого русского человека, но и всех тех, кто с любовью и уважением относится к русской культуре, истории и религии.

К огромному сожалению, модераторы, как и действующая администрация потеряли ту тонкую грань разграничения между личностными оскорблениями и опосредованными, между конкретными формулировками и скрытым сарказмом, что привело к значительному снижению интереса к форуму, да и к контенту газеты в целом. И если раньше г-жа Колоколова защищала наивного козленка, прыгающего по форуму и несущего прекрасную чушь, то сегодня этот козленок вырос и превратился во взрослого злобного бородатого козла, который, возможно, сам не понимая этого, разжигает всяческую рознь, пользуясь своей полной безнаказанностью, наглостью и беспринципностью.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 12:39
#5673
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Цитата:
Маркс:
Точно так же все русофобские

Дайте точное понятие, что такое русофобия. Насколько я понимаю, форумчанин про которого вы говорите, просто не приемлет политику нынешнего российского государства совершенно не задевая при этом русский народ. Ну а если для Вас политика государства и народ это единое целое, тогда я вас поздравляю, у Вас совершенное государство.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1748
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 12:41
#5674
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Цитата:
Маркс:
Вы почему-то считаете, что оскорбление можно нанести только конкретному пользователю, забывая о том, что чаще всего оскорбляются целые группы людей, к которым этот пользователь принадлежит.

Я считаю, что одно и то же слово может быть и оскорблением, и похвалой - тот же зет-патриот, например. Очень многие в России себя таковыми считают и с гордостью об этом говорят. Поэтому здесь и важно отношение человека, в адрес которого слово сказано.
Решать этот момент за группы людей мы не можем при всем желании. Но конкретного пользователя защитить от оскорблений нам вполне по силам.

Цитата:
Маркс:
К огромному сожалению, модераторы, как и действующая администрация потеряли ту тонкую грань разграничения между личностными оскорблениями и опосредованными, между конкретными формулировками и скрытым сарказмом, что привело к значительному снижению интереса к форуму, да и к контенту газеты в целом.

Вновь и вновь повторю - мы предлагаем читателям площадку для дискуссий. И просим, по сути, только одного - чтобы дискуссию вели по фактам и мнениям о событиях, а не по личностным особенностям оппонента.
Я прекрасно вижу грань между сарказмом, даже скрытым, и намеренным желанием оскорбить того, кто мыслит инако. Если этого не прочувствовал модератор - пишите в лс мне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27938
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 14:50
#5675
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Цитата:
Маркс:
Например, сжигание Корана

Да, странно, почему у нас ни один из участников форума не выразил протест недавнему сожжению Корана в Швеции, нигде об этом не писали тут и не напоминали.
Согласен, ведь для нас это неприемлемо и это надо пресекать, ведь Бог когда то спросит.
Предлагаю осудить данное преступление у нас в газете.

Цитата:
Маркс:
Точно так же все русофобские высказывания и гнусные пургометные глумления некоторых не особо умных участников форума (конкретно никого не назвал!) оскорбляют не только каждого русского человека, но и всех тех, кто с любовью и уважением относится к русской культуре, истории и религии.


С этим тоже абсолютно согласен, что тех, кто говорит будь то против русской, будь то против казахской, либо другой нации, надо нещадно банить.
И почему автор поста умалчивает данный вопрос и не говорит о таких пользователях?
Я например хочу знать того, кто тут сеет межнациональную вражду и не надо бояться!
Надо взять ответственность и указать пальцем на этого пользователя, пусть все знают, кто это и что это!
Надо говорить до конца, не надо бояться, вместе мы гооы свернем!
Ахмат-сила! Аллаху Акбар!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2654
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 17:02
#5676
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Цитата:
saba:
Насколько я понимаю, форумчанин про которого вы говорите, просто не приемлет политику нынешнего российского государства

Насколько я понимаю, этот дол... (зачеркнуто) форумчанин уже задолбал тут всех своей неприемлемостью к правительству совершенно постороннего ему государства. Если бы он хотя бы для балансировки критиковал параллельно правителей других государств, то это говорило бы о какой-то принципиальной позиции. Но когда этот дол... (зачеркнуто) критик всегда и во всем не приемлет одних и тех же, это попахивает ксенофобией.
Цитата:
saba: не задевая при этом русский народ.

Т.е. народ избрал свое правительство. А какой-то неуважаемый, опившийся грушевого иностранец, начинает это правительство критиковать и это никак не должно задевать представителей этого народа? Это как в семье. Внутри каждый может высказать претензии родственникам. А вот за критику со стороны можно и огрести ... неприятностей. Уж это ваш дол... (зачеркнуто) форумчанин хорошо понимает, потому что постоянно жалуется, когда кто-то проходится критикой по его родственникам.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2654
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 17:04
#5677
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Решать этот момент за группы людей мы не можем при всем желании.

Так именно это и является политикой редакции, где-то приостановить распоясавшихся, где-то обострить, а где-то и вовсе прекратить обсуждения. Именно это когда-то раньше называлось "душой" форума. Может быть, те модераторы были опытнее и старались быть в курсе всех перипетий. А в сегодняшней политике реализован формализованный подход, который и есть самый легкий, всегда можно прикрыться правилами или их отсутствием. Однако от такого подхода не стоит ждать прорывных дискуссий, которые потом порождали такие же обсуждаемые статьи.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Если этого не прочувствовал модератор - пишите в лс мне.

Нисколько не сомневаюсь в вашем беспристрастном отношении, но формализованный подход правил форума не дает возможности призывать определенных пользователей к совести, честности, объективности, справедливости. А жаловаться на то, что пользователь разливает помои, не нарушая правил, это бесполезная трата времени. Это как зайти в парадную не вытерев грязь с ботинок, а потом кричать, что за уборку оплачено. В свою очередь такие пургометчики порождают противоположные протесты, которые тоже не добавляют интереса форуму. Форум превращается в обливание оппонентов разными веществами, пользуясь умением обходить правила. Потом восстанавливать утраченные права, извергая на форум новые потоки бессодержательной чепухи. А это очень скучно.
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
21
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 17:13
#5678
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Маркс.
#5676 - в точку!. браво!👍👏🤝
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1748
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 17:20
#5679
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Цитата:
Маркс:
Так именно это и является политикой редакции, где-то приостановить распоясавшихся, где-то обострить, а где-то и вовсе прекратить обсуждения.

Прекратить обсуждение - крайняя мера, когда это самое обсуждение явно идет по кругу. Прибегаем к ней только в исключительных случаях. Приостановить распоясавшихся - это делаем регулярно, возможно вы это заметили. Обострить - здесь непонятно. Потому что редакция - не участник дискуссии. Редакция дает контент, который обсуждают пользователи, а также обеспечивает соблюдение правил сайта.
Цитата:
Маркс:
Нисколько не сомневаюсь в вашем беспристрастном отношении, но формализованный подход правил форума не дает возможности призывать определенных пользователей к совести, честности, объективности, справедливости.

Все эти три понятия каждый пользователь понимает по-своему. К сожалению, только формальный подход обеспечивает объективность и беспристрастность.

Цитата:
Маркс:
А жаловаться на то, что пользователь разливает помои, не нарушая правил, это бесполезная трата времени.

К сожалению, такую характеристику можно дать очень многим пользователям сайта. Однако определять, что является и что не является помоями, редакция не будет - тут стоит только начать, а дальше каждая сторона будет ссылаться на прецедент в свою пользу.
Есть правила, их надо выполнять. Все остальное - дело вкуса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27938
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 17:35
#5680
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Цитата:
Маркс:
Насколько я понимаю, этот дол... (зачеркнуто) форумчанин уже задолбал тут всех своей неприемлемостью к правительству совершенно постороннего ему государства

Хм..
Кто этот нехороший человек?
Что все вокруг да около?
Как то непонятно, этот человек есть, или его нет?
О ком конкретно речь идет, непонятно..
Поэтому как вникнуть в твое очень эмоциональное состояние, требующее разобраться с тем, не знаю с кем, как то очень не логичное что ли..
Нет ни одного факта, не показано ни одного нарушения.
Странно, боремся с мифическими существами?
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