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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:18
Цитата:
Значит критическое мышление отсутствует и проверять на достоверность вы не пытались. О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Про телевизор сильно ошибаетесь, телевидение у меня не подключено. Опять же, вы делаете выводы основываясь на своих фантазиях. А вы забавный, разноцветный парик и красный нос не носите?
111:
Значит критическое мышление отсутствует и проверять на достоверность вы не пытались. О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Про телевизор сильно ошибаетесь, телевидение у меня не подключено. Опять же, вы делаете выводы основываясь на своих фантазиях. А вы забавный, разноцветный парик и красный нос не носите?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:23
-----Марик , для тебя -----------------1 час назад, источник: © РИА Новости«Вагнер» по госконтрактам получил 858 миллиардов рублей ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл — РИА Новости. Группа «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам получила почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 миллиардов, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:25
Цитата:
Как то не вяжется со словами Путина
Гога:
РИА Новости. Группа «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам получила почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845
РИА Новости. Группа «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам получила почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845
Как то не вяжется со словами Путина
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:28
Цитата:
Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу, с кем сплю..
Как то дурно попахивает очень, лезть в чужое постельное белье.
Или модераторам это можно?
DrDjekel:
разноцветный парик и красный
разноцветный парик и красный
Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу, с кем сплю..
Как то дурно попахивает очень, лезть в чужое постельное белье.
Или модераторам это можно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:31
Цитата:
Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.
Так что успокойся.
Зачем гоняешься сам за мной и чего хочешь?
Или модераторам уже можно влазить в чужие интимные дела и спрашивать, что на тебе одето?
Мое личное тебя, как модератора, или приближенного к администрации должно интересовать тебя меньше всего.
Так что прощай, диалога никакого не было.
Были просто какие то твои нападки, человека, прикрывающегося администрацией сайта..
DrDjekel:
О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Пр
О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Пр
Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.
Так что успокойся.
Зачем гоняешься сам за мной и чего хочешь?
Или модераторам уже можно влазить в чужие интимные дела и спрашивать, что на тебе одето?
Мое личное тебя, как модератора, или приближенного к администрации должно интересовать тебя меньше всего.
Так что прощай, диалога никакого не было.
Были просто какие то твои нападки, человека, прикрывающегося администрацией сайта..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:37
Цитата:
-----------------Так свяжи ----ты мастер
111:
Как то не вяжется со словами Путина
Как то не вяжется со словами Путина
-----------------Так свяжи ----ты мастер
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 18:18
Цитата:
Ты такой странный.
Речь Путина слышал.
Речь Киселевских новостей, с какими фактами это связано, наговор ли это специальным образом, чтобы очернить Пригожина, пока не знаю.
Пока кроме тебя ни откуда не слышал, пока работаю.
Гога:
Так свяжи ----ты мастер
Так свяжи ----ты мастер
Ты такой странный.
Речь Путина слышал.
Речь Киселевских новостей, с какими фактами это связано, наговор ли это специальным образом, чтобы очернить Пригожина, пока не знаю.
Пока кроме тебя ни откуда не слышал, пока работаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 18:57
Вот тут только прошла информация, но это так, на скорую руку
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 19:00
Цитата:
А по тобою же данной ссылке пишут, что семьи Столпаковых и Жихаревых погибли под завалами после бомбёжки российскими самолётами. Вопрос: кто врёт и зачем?
111:
Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний
Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний
А по тобою же данной ссылке пишут, что семьи Столпаковых и Жихаревых погибли под завалами после бомбёжки российскими самолётами. Вопрос: кто врёт и зачем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 19:11
Цитата:
111:
Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний Это тоже придумано нацистами..
Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний Это тоже придумано нацистами..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 20:18
Цитата:
Опять какие-то ваши фантазии, к администрации не имею никакого отношения давно. Ваше нижнее исключительно ваше и боже упаси интересоваться во что вы одеты. Про разноцветный парик и красный нос, я дал вам намек что вы немного совсем клоун.
111:
Опять какие-то ваши фантазии, к администрации не имею никакого отношения давно. Ваше нижнее исключительно ваше и боже упаси интересоваться во что вы одеты. Про разноцветный парик и красный нос, я дал вам намек что вы немного совсем клоун.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 20:46
Мосье нухерБ, ваш хот!
Цитата:
Поддерживаю право гражданина свободной страны носить в труса.., пардон, в штанах, то что он посчитает нужным туда покласть!
Цитата:
Ну нету у ево ево!
Ну чо такого!
Нет и не было отродясь.
Есть же там у кого шесть пальцев, отродясь. У кого его, чо!
Так и тут...
Цитата:
Рс уже всем понятно, что не понимая значения слов, можно их уплотеблять невпопад, попадая впросак. Ну так и всеж, интересно слово диалог, что по вашему означает?
Цитата:
111:
Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу,
Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу,
Поддерживаю право гражданина свободной страны носить в труса.., пардон, в штанах, то что он посчитает нужным туда покласть!
Цитата:
DrDjekel:
критическое мышление отсутствует
критическое мышление отсутствует
Ну нету у ево ево!
Ну чо такого!
Нет и не было отродясь.
Есть же там у кого шесть пальцев, отродясь. У кого его, чо!
Так и тут...
Цитата:
111:
Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.
Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.
Рс уже всем понятно, что не понимая значения слов, можно их уплотеблять невпопад, попадая впросак. Ну так и всеж, интересно слово диалог, что по вашему означает?
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