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КАТАСТРОФА ПО-КИЕВСКИНесмотря на категорическое табу, наложенное киевским режимом и его покровителями на обнародование информации о реальных потерях укронацистов, на днях в западных СМИ произошла характерная утечка, которая только на примере одной провалившейся 8 июня операции ВСУ доказывает цену, которую платят остатки Украины и Запад за создание видимости успешного "контрнаступления".По данным, опубликованным в издании Forbes, группа западных военных аналитиков с помощью средств объективного контроля изучила последствия попытки наступления 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки (Запорожье) и обнародовала шокирующие выводы.В результате одной-единственной самоубийственной атаки ВСУ потеряли не менее 25 единиц западной бронетехники: 17 БМП М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent, то есть всего за два часа одностороннего боя киевский режим потерял почти пятую часть от поставленных Западом Bradley и Leopard 2А6, а также половину танков Leopard 2R. В итоге российскими бойцами был выкошен минимум батальон солдат ВСУ, но сколько точно украинских солдат осталось лежать на запорожской земле, об этом знают только вороны-падальщики.По признанию экспертов, это катастрофа и по факту потери Киева оказались "значительно хуже, чем мы думали".Западные кураторы киевского режима, которых не убедили радужные рапорты о "захвате стратегической инициативы", теперь сквозь зубы признают, что в рамках контрнаступления ВСУ столкнулись с "более сильным, чем ожидалось, сопротивлением" со стороны ВС РФ, в связи с чем укровойска несут "серьезные потери в тяжелой технике и живой силе", которые они описывают одним словом — "значительные".