До ввода в эксплуатацию житикаринской индустриальной зоны осталось 28 млн тенге
Галина ПЕТРЕНКО
О том, что местная исполнительная власть все-таки не бросает этот долгострой, сегодня, 6 ноября, на брифинге в областном пресс-клубе рассказал аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ.
Строительство зоны началось в 2014-м году, было отягощено злоупотреблениями, судебными процессами. Однако, государственные средства - 312 млн тенге - в участок площадью 43 га на севере Житикары вложены, коммуникации к ее территории подведены.
- Там есть газ, водоснабжение, канализация, - сказал аким района. - Ранее планировалось, кроме строительства автодороги, провести благоустройство, озеленение территории зоны, так как участок находится на окраине города, в степи. На это требовалось 88 млн тенге. Мы все пересчитали и намерены реализовать максимально экономный вариант, который потребует 28 млн тенге. До конца года проектно-сметная документация с госэкспертизой будет готова. И мы ставим перед собой задачу - в 2019 году ввести объект в эксплуатацию.
На вопрос, проявляет ли по прошествии стольких лет местный бизнес интерес к индустриальной зоне, Ибраев ответил, что те, кто хотел там работать изначально, конечно, уже остыли. Но периодически вопросы по поводу ввода этого объекта, предприниматели все-таки задают.
Кроме того, в ноябре житикаринцы проведут у себя инвестиционный форум, на который приглашены предприниматели из других регионов Казахстана, РФ, гостям покажут и индустриальную зону. Если после ввода в эксплуатацию она не будет полностью использоваться по назначению, то часть ее, с учетом имеющихся коммуникаций, отдадут под строительство жилья.
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alex_60: закон джунглей в темноте там рулит. центр города. Источник:www.ng.kz Как в Африке, даже - хуже... :lol:
Антифлуд для адекватныхъ.
вот такая сегодня новость цитата из выступления в Астане с отчетом. /Архимед Мухамбетов: Я против переименования Костанайской области Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал...
Школьное образование
maxsaf - from Canada with love? или я ошибаюсь?
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Ну наконец то, КОстанай вошёл, в тройку Призёров... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
И эти "африканцы" поставили свои автО d.radikal.ru под Баобабом. Не боятся, что ветки - упадут и поцарапают машины. Ну и чё? Пешком будут бегать... :lol: :lol: :-P