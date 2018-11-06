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До ввода в эксплуатацию житикаринской индустриальной зоны осталось 28 млн тенге

Галина ПЕТРЕНКО

6 ноября 2018, 12:51 |  Государство

О том, что местная исполнительная власть все-таки не бросает этот долгострой, сегодня, 6 ноября, на брифинге в областном пресс-клубе рассказал аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ.

Строительство зоны началось в 2014-м году, было отягощено злоупотреблениями, судебными процессами. Однако, государственные средства - 312 млн тенге - в участок площадью 43 га на севере Житикары вложены, коммуникации к ее территории подведены.

- Там есть газ, водоснабжение, канализация, - сказал аким района. - Ранее планировалось, кроме строительства автодороги, провести благоустройство, озеленение территории зоны, так как участок находится на окраине города, в степи. На это требовалось 88 млн тенге. Мы все пересчитали и намерены реализовать максимально экономный вариант, который потребует 28 млн тенге. До конца года проектно-сметная документация с госэкспертизой будет готова. И мы ставим перед собой задачу - в 2019 году ввести объект в эксплуатацию.

На вопрос, проявляет ли по прошествии стольких лет местный бизнес интерес к индустриальной зоне, Ибраев ответил, что те, кто хотел там работать изначально, конечно, уже остыли. Но периодически вопросы по поводу ввода этого объекта, предприниматели все-таки задают.

Кроме того, в ноябре житикаринцы проведут у себя инвестиционный форум, на который приглашены предприниматели из других регионов Казахстана, РФ, гостям покажут и индустриальную зону. Если после ввода в эксплуатацию она не будет полностью использоваться по назначению, то часть ее, с учетом имеющихся коммуникаций, отдадут под строительство жилья.

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§ 211
Re: До ввода в эксплуатацию житикаринской индустриальной зоны...
211


(Пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.11.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну неплохо, для тех кто настроил там чего то..
В Житыгаре будет то работать, если везде урбанизация и этого городка возможно не будет?
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