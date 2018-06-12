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112
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Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

12 июня 2018, 09:50 |  Криминал

24-летний Жанат Токтаров, 22-летний Александр Ренде и 23-летний Максим Тихонов, которые 27 февраля 2018 года ворвались в магазин «Тополек» и похитили 200 000 тенге из кассы, признаны виновными по ст. 191 ч. 2 УК РК (грабеж).

Фото из архива "НГ"

По данному уголовному делу между прокурором и подсудимыми было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Приговор вынесли 11 июня в суде № 2 Костаная. Всем обвиняемым назначили по 4 года ограничения свободы. Тихонов, в совокупности с непогашенной судимостью за насильственные действия сексуального характера, будет отбывать наказание в течение 5 лет.

Подсудимых Александра Ренде и Максима Тихонова освободили из-под стражи в зале суда. Токтарову и Ренде назначили общественные работы - 200 часов в год. Вид деятельности им определят местные исполнительные органы.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Преступление произошло в центре Костаная 27 февраля, с 03.50 до 04.00. Когда сотрудница магазина Наталья Геращенко мыла пол, она открыла решетку, которую ночью держат закрытой. В это время в «Тополек» ворвались трое парней. Они повалили на пол сотрудницу и охранника Виктора Алешина. Пока двое парней удерживали мужчину, третий заставил Наталью Геращенко открыть кассу и отдать ему деньги. Всего похитили 200 000 тенге. С собой у парней был лом. Изначально они хотели вскрыть терминал, расположенный в фойе магазина, но у них не получилось.

1 марта, благодаря записи с камеры видеонаблюдения, полиция задержала одного из подозреваемых, который сообщил имена подельников.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
назначили 5 лет и освободили в зале суда?
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§ Seviriya
Re: Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
назначили 5 лет и освободили в зале суда?

а что тут такого? назначили условно с испытательным сроком ,и все верно.
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§ Seviriya
Re: Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с непогашенной судимостью за насильственные действия сексуального характера, будет отбывать наказание в течение 5 лет.
неотбытое наказание сумммируется с реальным сроком :lol:
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§ Тимур Гафуров
Re: Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 375
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 12.06.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
и освободили в зале суда?

Это ограничение свободы
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§ 112
Re: Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12810
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Еще и изнасиловал кого то и всего 5 лет..
Неплохо, можно сказать повезло..
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