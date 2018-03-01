Задержаны два жителя Костанайской области - 23-х и 24 лет. Проводятся мероприятия по задержанию третьего подозреваемого. Об этом сегодня, 1 марта, на пресс-конференции в ДВД Костанайской области сообщил начальник отдела следствия УВД Костаная Руслан ЖУРКАБАЕВ.
- 27 февраля, с 3.50 до 4.00, в магазине «Тополек» было совершено открытое хищение 200 000 тенге, - рассказал майор полиции. - У подозреваемых при себе был лом, который они хотели использовать для вскрытия терминала, расположенного в фойе магазина. У них не получилось. Тогда они решили украсть выручку в магазине. В это время решетка, которую закрывают на ночь, была открыта, так как сотрудница магазина Наталья Геращенко проводила уборку. Сначала в магазин зашел один из подозреваемых и купил пачку сигарет. Потом они забежали уже вместе, повалили на пол охранника и вытащили из кассы деньги.
Магазин оборудован «тревожной кнопкой», которую продавец смогла нажать только после того, как преступники убежали. Наряд прибыл быстро. Пока полицейские «прочесывали» район, пострадавших осмотрели медики. У них были зафиксированы легкие телесные повреждения.
Установить личности подозреваемых удалось благодаря камере видеонаблюдения. Первый задержанный на допросе назвал имена своих подельников. Все парни из одного района, в Костанае работали неофициально.
Как рассказали подозреваемые, в ту ночь они распивали спиртные напитки. После ограбления убежали в сторону мелькомбината, где поймали такси. Доехав до пр. Абая, поделили деньги и разошлись в разные стороны.
Проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 УК РК (грабеж).
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