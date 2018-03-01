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Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек» прокомментировали в полиции

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

1 марта 2018, 12:07 |  Криминал

Задержаны два жителя Костанайской области - 23-х и 24 лет. Проводятся мероприятия по задержанию третьего подозреваемого. Об этом сегодня, 1 марта, на пресс-конференции в ДВД Костанайской области сообщил начальник отдела следствия УВД Костаная Руслан ЖУРКАБАЕВ.

- 27 февраля, с 3.50 до 4.00, в магазине «Тополек» было совершено открытое хищение 200 000 тенге, - рассказал майор полиции. - У подозреваемых при себе был лом, который они хотели использовать для вскрытия терминала, расположенного в фойе магазина. У них не получилось. Тогда они решили украсть выручку в магазине. В это время решетка, которую закрывают на ночь, была открыта, так как сотрудница магазина Наталья Геращенко проводила уборку. Сначала в магазин зашел один из подозреваемых и купил пачку сигарет. Потом они забежали уже вместе, повалили на пол охранника и вытащили из кассы деньги.

Магазин оборудован «тревожной кнопкой», которую продавец смогла нажать только после того, как преступники убежали. Наряд прибыл быстро. Пока полицейские «прочесывали» район, пострадавших осмотрели медики. У них были зафиксированы легкие телесные повреждения.

Установить личности подозреваемых удалось благодаря камере видеонаблюдения. Первый задержанный на допросе назвал имена своих подельников. Все парни из одного района, в Костанае работали неофициально.

Как рассказали подозреваемые, в ту ночь они распивали спиртные напитки. После ограбления убежали в сторону мелькомбината, где поймали такси. Доехав до пр. Абая, поделили деньги и разошлись в разные стороны.

Проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 УК РК (грабеж).

Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае

В Костанае ограбили магазин «Тополек»
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Комментарии к новости

Советчик
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...




Отправлено: 01.03.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не умеют воровать. Надо тендер откаты брать 20%

Народный контроль
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...




Отправлено: 01.03.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 191. Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, -
2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А не разбой ли ?
Статья 192. Разбой

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

1) группой лиц по предварительному сговору;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Тут нет признаков незаконного проникновения,дверь в магазин была открыта. То есть тут налицо РАЗБОЙ!

мент
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...




Отправлено: 01.03.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
менты наверное были это

дима
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...




Отправлено: 01.03.18 - 12:34
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.03.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно лошки..
Еще неофициальники..
Не на своей территории..
За это тоже спросят..
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§ yudjin
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5136
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понаехавшие значит... вот цена мудрой политики разграбления аулов и колхозов - податься некуда, кроме как в город грабить.
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§ аргентина -ямайка
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ахаха . с ломом на терминал ? в инете бы хоть порыли чуток , узнали бы как надо действовать . сказочные долбоящеры
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§ аргентина -ямайка
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 01.03.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
понаехавшие значит... вот цена мудрой политики разграбления аулов и колхозов - податься некуда,

а то при USSR в города не рвались . да в то время колхозы совхозы фунциклировали но люди то двигались .
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Алексей
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...




Отправлено: 01.03.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааааа, ну хоть 200 тысяч! Я вообще думал из 20-ки полезли.

Идиоты, тяжёлая статья. И не думают никогда, может у охранника или продавца сердце слабое, убьете ж человека.

Хотя, наверное дадут им условно по 2 года ограничения свободы, даже этой на Инфинити за убитого мотоциклиста и покалеченного пассажира так дали. А тут какой-то грабеж.

§ yudjin
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5136
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
а то при USSR в города не рвались .

конечно рвались... за образованием в техникумы и институты

Цитата:
аргентина -ямайка:
ахаха . с ломом на терминал ? в инете бы хоть порыли чуток ,

цыфровизация села с широкополосным интернетом еще только объявлена.
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§ Медный
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.03.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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Аноним
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...




Отправлено: 01.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пострадавших осмотрели медики. У них были зафиксированы легкие телесные повреждения.

Цитата:
Народный контроль:
Грабеж, совершенный:
1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья

Цитата:
Народный контроль:
Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья

Почувствуйте разницу...

§ 112
Re: Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек»...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.03.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Ты решил взяться за старое, то есть за выкладывание статеек с Зоны.кз?
А ведь уже 10 лет прошло и опять..
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