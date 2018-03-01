В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Ограбление произошло вчера ночью, 27 февраля, в самом центре города - в магазине "Тополек" по пр. Аль-Фараби. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей преступление, прислали на редакционный WhatsApp читатели «НГ».
Судя по видеозаписи, в магазин ворвались трое мужчин. Они повалили на пол сотрудницу и охранника. Двое злоумышленников удерживали его, а третий заставил девушку открыть кассу и отдать ему деньги.
Все заняло буквально несколько минут. Забрав выручку, преступники скрылись с места происшествия. Как стало известно «НГ», сегодня полицейские совершали поквартирный обход в доме, где расположен «Тополек», и показывали жильцам видеозапись.
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