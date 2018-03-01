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lisitsin
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"строения и объекты инфрастуктуры построенные этими нехорошими коммуняками" Типичный совкодрочер, ни прибавить, ни убавить. Самый что ни на есть абсурдный аргумент
01.03.18 01:14
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
Dron: Интересно, есть ли статистические данные в цифрах - сколько было переименовано улиц, населенных пунктов по стране за 2017 и первый квартал 2018 гг.? Ну так, что бы офигеть. Во всех...
01.03.18 01:08
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
112: Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит.. Конечно неохота второй Украины, но одними переименованиями этого не решить.. Когда штангенциркуль доставать...
01.03.18 01:05
Dron
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Махно: Работы нет Да недалекие люди просто эти варюги. В ономастический комитет нужно было работать идти, там сейчас работы полно. Могли бы просто цивильнинько прийти в магазин и переименовать...
01.03.18 00:56
Dron
«Я и моя машина». Красный, большой и легкий
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01.03.18 00:46
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В Костанае ограбили магазин «Тополек»

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

28 февраля 2018, 13:53 |  Криминал

Ограбление произошло вчера ночью, 27 февраля, в самом центре города - в магазине "Тополек" по пр. Аль-Фараби. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей преступление, прислали на редакционный WhatsApp читатели «НГ».

Судя по видеозаписи, в магазин ворвались трое мужчин. Они повалили на пол сотрудницу и охранника. Двое злоумышленников удерживали его, а третий заставил девушку открыть кассу и отдать ему деньги.

Все заняло буквально несколько минут. Забрав выручку, преступники скрылись с места происшествия. Как стало известно «НГ», сегодня полицейские совершали поквартирный обход в доме, где расположен «Тополек», и показывали жильцам видеозапись.

 
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Комментарии к новости
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димон
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цветочки

дима
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё их грабить ночью или тоже торгуют водкой? Думаю врятли,приличный же магазин.

Народный контроль
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потеряли бдительность! Надо искать концы у бывших работников магазина. Как говорят мудрые евреи : «Спасибо, Господи, что взял деньгами!». Главное все живы и здоровы! А видео камеры надо бы установить на уровне роста человека а не над головой кассира что бы следить за ней.

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.02.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, ещё вчера в заметке о задержании двух мужчин в районе Складской некто Сеня писал:
Сеня
Re: Двух парней задержали на складской
#3
Отправлено: 27.02.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это либо те кто толкает айфоны, либо те кто сегодня утром чуть не зарезал продавщиц и охрану в 4 утра в "топольке"
????
Профайл

100
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл грабить втроем продуктовый магазин? Там налички мизер, еще и на троих делить.
Интересно, а что бы делала полиция, если бы не было камер? Вообще. Как-то же раскрывали раньше и без видео.

гость
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да найдут скорее всего. А охранники как водится оказываются абсолютно бесполезными в критических ситуациях, у них нет оружия, нет полномочий что то сделать, ну вот зачем их нанимают, лучше за тревожную кнопку платить

Бывалый
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вооот...
А принимали бы оплату преимущественно по карточкам - не были бы так интересны грабителям...

§ Моше
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 28.02.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От этих охранников - толку, как от козла молока. Собственно, как и от полицейских с их камерами, самый центр же, пешеходов или за поворотник они в режиме реального времени мониторят и путь следования отслеживают, а тут подумаешь, мутные типы из магазина выбежали. Да и тут, опять же, все охранники, кузетовцы и тд - как правило, уволенные ранее полицейские.
Да и эти воришки, идиоты - приметная куртка (у одного точно), без масок (ну, хотя бы для приличия), видать и не знали, что в магазине камеры. С колхозов, наверное.
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§ юля елиссева
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.02.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
круглосуточная торговля спиртным до добра не доводит!
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Вова
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти охранники только бомжей отпугивать

100
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
С колхозов, наверное.


Да не наверное, а 99 %. Они целыми днями по всему городу шарохаются толпой с голодными глазами, как шакалы. Вполне вероятно, большая часть из них и за 10000 тенге убить готовы, а на суде будут улыбаться и говорить "да, я не ангел, за лопатками не чешется".

правп
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лихач, как борцуха слабенький, но и этого хватило подготовленного секьюрита обездвижить

знаток жизни
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
Эти охранники только бомжей отпугивать

У меня был свой магазин. Продавцы отказались выходить на работу, когда я захотел убрать наиболее ретивого охранника. Он держал в подсобке бейсбольную биту. В конце концов он пустил ее в ход, когда ополумевший наркоман пытался сдернуть прямо в зале с продавщицы золотое украшение. Родители наркомана хорошо заработали на своем отпрыске. Умело шантажируя его побоями, и многочисленными заявлениями.

222
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё и натоптали только вымытый пол...

Алексей
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И камеры с разрешением 480p... Они лица свои несколько раз показали и можно было бы вполне разглядеть их на более качественной картинке и с разрешением хотя бы 720p. Так что ставьте камеры покачественнее, если уж решили ставить!

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