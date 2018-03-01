Быстрее не бывает

Форум
Бывалый
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
Victor Yang: Сравнивать нужно города одного ранга. Или два областных центра. Предлагаю сравнить с Рязанью. )))))))))))))))))) Можно с каким-нибудь Рыбинском, или Ярославлем. Во всех трех случаях...
01.03.18 17:08
Бывалый
Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится
Аноним: С помощью цифровизации Объединить 2 базы данных: налогоплательщиков и официально зарегистрированных безработных. Есть в базе - получи лечение по страховке, нет - тогда только ГОБМП. Вы...
01.03.18 17:05
54
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
Бывалый: Просто один штрих: совки все время жили, да и по сей день живут, мечтами о завтрашнем дне, совершенно не забятось при этом о дне сегодняшнем. Ну или, если коротко и емко - дурак думкой...
01.03.18 17:02
yudjin
Село Октябрьское, переименование
das_ist: А почему переименование неизбежно? ну дык неофициальная государственная политика декоммунизации и деколонизации шагает по стране под прикрытием рухнамы.
01.03.18 16:53
Денис
Новости незалежной ономастии
Осталось тольео в Тобыле улицу Ленина ,значащуюся как окончание реконструкции в 2014 -м году , и остающуюся в ушатанном состоянии назвать именем Назарбаева и тогда там будет сразу жизнь колосится. а...
01.03.18 16:53
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

1 марта 2018, 09:01 |  Криминал

Об этом на своей странице в фэйсбуке сегодня, 1 марта, сообщила пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ.

«На раскрытие данного преступления были направлены все силы, создана специальная группа, ориентирован весь личный состав ДВД области, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщила Беженарь. - Проведенная большая работа дала положительный результат - преступление раскрыто. Более подробная информация будет представлена чуть позже».

Напомним, 27 февраля ночью в центре Костаная произошло дерзкое ограбление. Трое мужчин, один из которых был вооружен ломом, ворвались в магазин «Тополек», напали на сотрудников и завладели выручкой. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.03.18 17:04 Для отвода талых вод в Костанае планируют построить два обводных канала
01.03.18 16:05 Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
01.03.18 15:28 В Костанае вынесли приговор преступной группе, занимавшейся угоном элитных автомобилей
01.03.18 14:17 В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
01.03.18 13:21 Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей, работающих на Складской
01.03.18 12:07 Задержание подозреваемых в ограблении магазина «Тополек» прокомментировали в полиции
01.03.18 11:39 С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для грузовиков
01.03.18 10:41 Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится
01.03.18 09:55 В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие гаджеты
28.02.18 18:58 В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа

Комментарии к новости

* Victor Yang
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10377
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На раскрытие данного преступления были направлены все силы

Действительно ВСЕ силы были направлены на раскрытие этого преступления???!!! Ну ничего себе.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2616
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а точно тех взяли? что то лихо наши полисмены арбайтен, аплодирую стоя !
Профайл Посетить вебсайт

100
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Дежурных" нариков подтянули? Им то без разницы, по полгодика накинут, через 3 месяца отпустят, а преступление раскрыто. Это уже многолетняя практика.

неравнодушная
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ВСЕ силы были направлены на раскрытие этого преступления???!!!

это для усиления эффекта восприятия, ну не один же наряд их задерживал, а ВСЕ ДВД и генерал тоже.

правп
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут самое главное обчественность успокоить, обеспечить хамячькам спакойный сон

Народный контроль
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёрничать дело не хитрое. Посмотрела бы на вас,когда на вас напала бы эта группа грабителей способных на всё. Молодцы наши полицейские!

Читатель 1
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, быстро "отработали" "ломом подпоясанных")))

неравнодушная
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все силы и беженарь тоже)))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

§ Медный
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.03.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

будто только это дело надо раскрывать, а остальные ... по случаю?! :-x
Профайл

андрей
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если все силы были потрачены на наркош , кто тогда пропавших людей ищет ????

FOMA
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На раскрытие данного преступления были направлены все силы, создана специальная группа, ориентирован весь личный состав ДВД области

Бедняги! А если нападут сразу на два магазина, то сил на раскрытие уже не хватит! Теперь мы знаем какой потенциал у наших защитников.

Дохтор
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пропавшего доктора волонтеры ищут.Полиции некогда-они в образе!То нариков уговаривают вину на себя взять, то девочку уговаривают свитер вернуть... :-x

самокат
Re: Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае




Отправлено: 01.03.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам. Придираетесь к словам. Поиск пропавшего (тот же школьник недавно сам вернулся) и открытый групповой грабеж - все таки разные резонансы. Тем более, тут есть запись видеокамеры, а значит "горячие" следы по ним и эффективнее бросать "все силы".

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 235
Пользователей: 4
Всего: 239

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх