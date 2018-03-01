Ограбление магазина «Тополек» раскрыли в Костанае

Об этом на своей странице в фэйсбуке сегодня, 1 марта, сообщила пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ.

«На раскрытие данного преступления были направлены все силы, создана специальная группа, ориентирован весь личный состав ДВД области, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщила Беженарь. - Проведенная большая работа дала положительный результат - преступление раскрыто. Более подробная информация будет представлена чуть позже».

Напомним, 27 февраля ночью в центре Костаная произошло дерзкое ограбление. Трое мужчин, один из которых был вооружен ломом, ворвались в магазин «Тополек», напали на сотрудников и завладели выручкой. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении.