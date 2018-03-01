Об этом на своей странице в фэйсбуке сегодня, 1 марта, сообщила пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ.
«На раскрытие данного преступления были направлены все силы, создана специальная группа, ориентирован весь личный состав ДВД области, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщила Беженарь. - Проведенная большая работа дала положительный результат - преступление раскрыто. Более подробная информация будет представлена чуть позже».
Напомним, 27 февраля ночью в центре Костаная произошло дерзкое ограбление. Трое мужчин, один из которых был вооружен ломом, ворвались в магазин «Тополек», напали на сотрудников и завладели выручкой. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении.
Версия для печати Отправить по почте Перейти к последнему номеру газеты
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
Victor Yang: Сравнивать нужно города одного ранга. Или два областных центра. Предлагаю сравнить с Рязанью. )))))))))))))))))) Можно с каким-нибудь Рыбинском, или Ярославлем. Во всех трех случаях...
Аноним: С помощью цифровизации Объединить 2 базы данных: налогоплательщиков и официально зарегистрированных безработных. Есть в базе - получи лечение по страховке, нет - тогда только ГОБМП. Вы...
Бывалый: Просто один штрих: совки все время жили, да и по сей день живут, мечтами о завтрашнем дне, совершенно не забятось при этом о дне сегодняшнем. Ну или, если коротко и емко - дурак думкой...
Село Октябрьское, переименование
das_ist: А почему переименование неизбежно? ну дык неофициальная государственная политика декоммунизации и деколонизации шагает по стране под прикрытием рухнамы.
Осталось тольео в Тобыле улицу Ленина ,значащуюся как окончание реконструкции в 2014 -м году , и остающуюся в ушатанном состоянии назвать именем Назарбаева и тогда там будет сразу жизнь колосится. а...