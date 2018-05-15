"Я спросил: "Вам не больно?" - обвиняемые в ограблении магазина «Тополёк» пытаются примириться с потерпевшими
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Заседание по громкому делу прошло сегодня, 15 мая, в суде № 2 Костаная. В грабежеи обвиняются 24-летний Жанат ТОКТАРОВ, 22-летний Александр РЕНДЕ и 23-летний Максим ТИХОНОВ.
Перед началом заседания Александр Ренде принёс извинения продавцу магазина "Тополёк" Наталье Геращенко за то, что совершил на неё нападение.
Адвокаты подсудимых предоставили суду документы, приобщённые к материалам уголовного дела: справку с места работы Максима Тихонова и свидетельство, подтверждающее, что у него есть малолетний ребёнок. Суду сообщили, что Тихонов и его сожительница, мать ребенка, решили официально оформить отношения в августе 2018 года. Поскольку документа о заключении брака нет, суд не стал принимать это во внимание. Также сторона защиты предоставила свидетельство о рождении ребенка подсудимого Жаната Токтарова, который официально женат.
Потерпевшей по делу была признана только хозяйка магазина Светлана ДУДИНА, которой был причинен материальный ушерб в размере 200 тысяч тенге, но сама не находилась в магазине в момент совершения грабежа.
- Я бы хотела уточнить у суда, почему признали потерпевшей только меня, а охранник магазина Виктор Алёшин и продавец Наталья Геращенко признаны свидетелями, хотя был нанесен вред их здоровью и, на мой взгляд, была угроза их жизни, - обратилась Дудина к судье.
Судья Арман КАБЕНОВ пояснил: для того, чтобы признать в суде человека потерпевшим, уже в начавшемся процессе подаётся отдельное ходатайство. И отметил, что недочёт следователя по этому делу осложняет работу суда, отнимая время на выяснение очевидных фактов.
Сторона защиты заявила о желании заключить процессуальное соглашение с государственным обвинителем.
Наталья ГЕРАЩЕНКО сообщила, что в связи со случившимся понесла материальные убытки, так как почти месяц отсутствовала на рабочем месте. Она заявила, что подаст исковое заявление о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба в виде средств, потраченных на посещение частных врачей, так как больничный лист Геращенко не открывала.
Виктор АЛЁШИН, который уже не работает в мазагине "Тополёк", пояснил, что во время ограбления злоумышленники придавили его, удерживая на полу с элементами удушья, а также в бок охранника упиралась монтировка. Подсудимый Тихонов выразил несогласие, но перебивать не стал, а лишь тянул руку. чтобы высказать свою версию.
- После того как я повалил Алёшина, я у него спросил: "Вам не больно?" Попросил прощения. Он сказал: "Чуть-чуть душит". Я отпустил, расслабил и больше не давил на него, лишь удерживал на полу, - рассказал Тихонов.
- Ты вначале придушил, - отреагировал Алёшин. - А потом ты спросил.
Как установила судмедэкспертиза, охраннику и продавцу магазина был причинён лёгкий вред здоровью.
Тихонов обратился к судье по поводу примирения с потерпевшими и рассказал, что потерпевшая сторона не идёт на контакт с защитниками и родственниками обвиняемых. Судья ответил, что данный вопрос не находится в компетенции суда, а процессу примирения могут поспособствовать только адвокаты и родственники обвиняемых.
Следующее заседание назначено на 23 мая.
Последние новости
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 158
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Стрелков: А когда их построили не вспомнишь? строили их во времена СССР в том числе и за нас тобой счет.Цитата: И сколько Вы лично туда вложили? А сколько было после построено не подскажете? ...
Подозреваемые в ночном избиении двух человек в подъезде жилого дома задержаны в Рудном
автор , постоянно с кем то воюет ,недавно пристала к старушке , что кормит кошек живущие в подвале , короче до всего ей есть дело , хотя может так и надо , если бы она не выложила это видео в группу...
362: Доктор Сизо, ну сколько уже можно фантазировать. Ты бы лучше мемуарами занялся, сказочник. И если честно еще и паталогический л... :lol:
362: На счет рабства Русичей, веду речь, при Золотой Орде еще не было России как государства, как и Казахстана, Россия и Казахстан это осколки Золотой орды или Улусы. Когда такое было?? Хоть век...
сайлау курманов: что в статье нервирует бутлегера ?