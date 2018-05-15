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"Я спросил: "Вам не больно?" - обвиняемые в ограблении магазина «Тополёк» пытаются примириться с потерпевшими

Дмитрий ПЕТРЕНКО

15 мая 2018, 20:07 |  Криминал

Заседание по громкому делу прошло сегодня, 15 мая, в суде № 2 Костаная. В грабежеи обвиняются 24-летний Жанат ТОКТАРОВ, 22-летний Александр РЕНДЕ и 23-летний Максим ТИХОНОВ.

На скамье подсудимых находятся только двое: Александр Ренде и Максим Тихонов. Им определили содержание под стражей в качестве меры пресечения. Жанат Токтаров находится под подпиской о невыезде. В зале суда он сидит рядом с адвокатами.
 
Согласно материалам дела, 27 февраля 2018 года, около 3 часов ночи, Токтаров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в группе лиц, по предварительному сговору с Тихоновым и Ренде, находясь в магазине "Тополёк", совершили грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевших.
 

Перед началом заседания Александр Ренде принёс извинения продавцу магазина "Тополёк" Наталье Геращенко за то, что совершил на неё нападение.

Адвокаты подсудимых предоставили суду документы, приобщённые к материалам уголовного дела: справку с места работы Максима Тихонова и свидетельство, подтверждающее, что у него есть малолетний ребёнок. Суду сообщили, что Тихонов и его сожительница, мать ребенка, решили официально оформить отношения в августе 2018 года. Поскольку документа о заключении брака нет, суд не стал принимать это во внимание. Также сторона защиты предоставила свидетельство о рождении ребенка подсудимого Жаната Токтарова, который официально женат.

Потерпевшей по делу была признана только хозяйка магазина Светлана ДУДИНА, которой был причинен материальный ушерб в размере 200 тысяч тенге, но сама не находилась в магазине в момент совершения грабежа.

- Я бы хотела уточнить у суда, почему признали потерпевшей только меня, а охранник магазина Виктор Алёшин и продавец Наталья Геращенко признаны свидетелями, хотя был нанесен вред их здоровью и, на мой взгляд, была угроза их жизни, - обратилась Дудина к судье.

Судья Арман КАБЕНОВ пояснил: для того, чтобы признать в суде человека потерпевшим, уже в начавшемся процессе подаётся отдельное ходатайство. И отметил, что недочёт следователя по этому делу осложняет работу суда, отнимая время на выяснение очевидных фактов.

Сторона защиты заявила о желании заключить процессуальное соглашение с государственным обвинителем.

Наталья ГЕРАЩЕНКО сообщила, что в связи со случившимся понесла материальные убытки, так как почти месяц отсутствовала на рабочем месте. Она заявила, что подаст исковое заявление о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба в виде средств, потраченных на посещение частных врачей, так как больничный лист Геращенко не открывала.

Виктор АЛЁШИН, который уже не работает в мазагине "Тополёк", пояснил, что во время ограбления злоумышленники придавили его, удерживая на полу с элементами удушья, а также в бок охранника упиралась монтировка. Подсудимый Тихонов выразил несогласие, но перебивать не стал, а лишь тянул руку. чтобы высказать свою версию.

- После того как я повалил Алёшина, я у него спросил: "Вам не больно?" Попросил прощения. Он сказал: "Чуть-чуть душит". Я отпустил, расслабил и больше не давил на него, лишь удерживал на полу, - рассказал Тихонов. 

- Ты вначале придушил, - отреагировал Алёшин. - А потом ты спросил.

Как установила судмедэкспертиза, охраннику и продавцу магазина был причинён лёгкий вред здоровью.

Тихонов обратился к судье по поводу примирения с потерпевшими и рассказал, что потерпевшая сторона не идёт на контакт с защитниками и родственниками обвиняемых. Судья ответил, что данный вопрос не находится в компетенции суда, а процессу примирения могут поспособствовать только адвокаты и родственники обвиняемых.

Следующее заседание назначено на 23 мая.

 
 
 
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Комментарии к новости

Самара 89
Re: "Я спросил: "Вам не больно?" - обвиняемые в...




Отправлено: 15.05.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините вам не больно, позвольте вас ограбить

Реке
Re: "Я спросил: "Вам не больно?" - обвиняемые в...




Отправлено: 15.05.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
робин гуды какие то, осторожно так грабили, чтоб не больно было

121
Re: "Я спросил: "Вам не больно?" - обвиняемые в...




Отправлено: 15.05.18 - 21:38
Комментарий удален модератором.

Гость
"Я спросил: "Вам не больно?" - обвиняемые в ограблении магазина «Тополёк» пытаются примириться с потерпевшими




Отправлено: 15.05.18 - 22:51
Комментарий проходит проверку.

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