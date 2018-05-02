Судебный процесс над обвиняемыми в ограблении магазина «Тополек» начался в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Сегодня, 2 мая, в суде Костаная № 2 началось рассмотрение дела о резонансном ограблении магазина «Тополек». Обвиняются трое: 24-летний Жанат Токтаров, 22-летний Александр Ренде и 23-летний Максим Тихонов.
Напомним, преступление произошло в центре Костаная 27 февраля с 3.50 до 4.00. Когда сотрудница магазина Наталья Геращенко мыла пол, она открыла решетку, которую ночью держат закрытой. В это время в «Тополек» ворвались трое парней. Они повалили на пол сотрудницу и охранника Виктора Алешина. Пока двое парней удерживали мужчину, третий заставил Наталью Геращенко открыть кассу и отдать ему деньги. Всего они похитили 200 000 тенге. С собой у парней был лом. Изначально они хотели вскрыть терминал, расположенный в фойе магазина, но у них не получилось.
1 марта, благодаря записи с камеры видеонаблюдения, полиция задержала одного из подозреваемых, который сообщил имена подельников.
Сейчас на скамье подсудимых находятся только двое: Александр Ренде и Максим Тихонов. Им определили содержание под стражей в качестве меры пресечения. Жанат Токтаров находится под подпиской о невыезде. В зале суда он сидит рядом с адвокатами.
Всем троим предъявлено обвинение по ст. 191 ч. 2 УК РК (грабеж).
Потерпевшая, хозяйка магазина Светлана Дудина на первое судебное заседание не явилась, из-за этого рассмотрение дела по существу отложили.
О подозреваемых известно, что все трое имеют среднее образование. Токтаров живет в Костанае, Ренде - в п. Майколь, Тихонов - в п. Садчиковка.
Жанат Токтаров женат, у него трехлетний сын. Максим Тихонов состоит в гражданском браке, воспитывает 1,5-годовалую дочь. Из всех троих он единственный официально работал и единственный, кто уже имеет судимость. В 2016 году его приговорили к трем годам ограничения свободы за насильственные действия сексуального характера.
Александра Ренде пришла поддержать его гражданская супруга. В зале суда она показывала возлюбленному, насколько за два месяца его содержания в СИЗО округлился ее животик...
Заседание отложили до 15 мая.
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