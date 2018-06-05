"Никаких взяток, разговоров о банях и мясе не было", - начальник управления ДКНБ дал показания в суде

Процесс по обвинению бывшего сотрудника ДКНБ Костанайской области Бахыта УСЕНОВА в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 5 июня. Суд допросил свидетелей и обвиняемого.

Первым дал показания начальник управления ДКНБ Темирлан БАЙГАБАТОВ. Ранее потерпевший Зият АБУСАГИТОВ сообщил в суде о том, что передал 100 000 тенге Усенову «для решения вопроса» о его трудоустройстве в департаменте КНБ. Причем Усенов сказал ему, что эти деньги нужны для начальника управления Темирлана, «чтобы он мог отдохнуть, сходить в баню».

- С Усеновым я вместе учился в Академии КНБ в Алматы, он мой однокурсник, - рассказал Байгабатов. - Никаких дружеских и приятельских отношений с ним не поддерживал. 13 января я вышел из здания ДКНБ, возле моей машины стоял Усенов, мы поздоровались, узнали, как друг у друга дела. Усенов сказал, что у него есть знакомый молодой человек, который хочет устроиться в ДКНБ. И попросил его рассмотреть, как кандидата на трудоустройство. Я сказал - пусть позвонит. Через некоторое время позвонил Абусагитов, назвал мне свой балл и я сразу сказал, что он не подходит. Я никогда не видел Абусагитова.

После этого, по словам Байгабатова, они с Усеновым еще обсуждали подготовку ко дню рождения общего знакомого, а потом встречались на ужине с однокурсниками. На этом взаимоотношения были исчерпаны.

- Никаких взяток, никаких денег, никаких разговоров о банях, мясе, о которых я прочитал в СМИ, - заявил свидетель. - Я не знаю, о чем идет речь. Мы обсуждали только вопросы трудоустройства.

- А Усенов предлагал ли вам вознаграждение в виде бани, согыма? - уточнила адвокат подсудимого Арайным АМАНКУЛОВА.

- Нет, конечно, - улыбнулся Байгабатов. - Есть определенные требования для трудоустройства в департамент КНБ. Нельзя просто так попасть на службу.

Потерпевший Абусагитов уточнил, за что все-таки был уволен Усенов - по отрицательным мотивам или нет. Байгабатов ответил - по имеющейся у него информации, Усенова уволили в связи со скандалом, когда тот потребовал деньги с родителей за устройство на учебу в Академию одного из студентов.

В связи с этим суд еще раз допросил начальника отдела кадров ДКНБ, явку которого обеспечил прокурор. На прошлом судебном заседании он заявил, что Усенов был уволен не по отрицательным мотивам.

- До увольнения Усенова в департаменте был скандал, - сообщил на этот раз начальник отдела кадров. - Он занимался одним из кандидатов на поступление в Академию КНБ, который сдал ЕНТ, но сразу не проходил по экзаменам в Академию. Усенов обещал ему поступление в Академию и попросил у его матери $7 000. Естественно, он никуда не поступил. Его мама пришла к нам, был большой скандал. Вроде бы деньги Усенов потом отдал. Вскоре после этого скандала Усенов был уволен.

По данным кадровика, Усенов также часто занимал деньги у друзей, сослуживцев, сумма долга достигла $50 000. Чтобы решить проблему с должниками, родителям Усенова пришлось продать недвижимость.

Сам Бахыт Усенов рассказал свою версию увольнения из департамента.

- Никакие $7 000 с матери студента я не требовал, - заявил он. - И не мог требовать, если бы парень не проходил по ЕНТ. Он реально мог бы по результатам экзаменов пройти в Академию, я просто рекомендовал, денег не требовал. Но выяснилось, что у парня пролапс сердечного клапана, поэтому он не прошел в Академию, этого я знать не мог. Был скандал, служебное расследование, мне предложили пересидеть в дежурно-комендантском отделе КНБ, но у меня были амбиции на тот момент, я решил, что не для этого 5 лет учился в Академии. И написал заявление об увольнении. Но из ДКНБ нельзя уволиться по собственному желанию, поэтому меня уволили по другой статье, которая не является отрицательным мотивом, как и было ранее сказано нашим кадровиком. Зачем сейчас меня облили грязью, я не знаю.

Усенов рассказал, что пытался устроить Абусагитова в департамент "без всякого злого умысла". Он полностью признал вину по статье о мошенничестве, но подстрекательство во взятке отрицает.

- Я сознаюсь, что ввел в заблуждение Абусагитова, я прошу у него за это прощения, - сказал подсудимый. - Мне нужны были деньги, поэтому я попросил у него 100 000 тенге, потом 320 000 тенге и потом $1500. Сейчас я готов прямо в зале суда в присутствии судьи вернуть и 400 000 тенге, и $1 500, остальные я уже отдал.

Гособвинитель и судья спрашивали, говорил ли Усенов о том, для кого требовались деньги, упоминались ли баня и согым. Поскольку ранее потерпевший Абусагитов сообщил, что Усенов просил 100 000 тенге именно на баню Темирлану, а 420 000 тенге - на согым начальнику ДКНБ.

- Да, я говорил по поводу бани и согыма, - признал Усенов. - Но просто сказал, что для начальника, а не ДКНБ.

- Я так понял, что для начальника ДКНБ, - отметил потерпеший. - Откуда я знаю, для какого, там все начальники.

Усенов заявил, что о передаче денег ни с кем из сотрудников ДКНБ не договаривался. Деньги просил для себя, вводя в заблуждение потерпевшего. И уже готов был их отдать, но его задержали. Во время показаний Усенов несколько раз подчеркнул, что готов погасить весь долг Абусагитову. Судья отметил, что этот вопрос нужно решать не в рамках судебного заседания.

Суд приступил к изучению материалов дела.

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