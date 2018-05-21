Быстрее не бывает

Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: последнее посещение -14 мая. Вот 14 мая он и - накрылся. Внучка мне свой - отдала... :lol: :oops: :-P
21.05.18 15:16
Бывалый
Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная
водворен в ИВС Рудного. А почему всех туда свозят? Там пресс-комбинат что-ли организован? Почему в облцентре нет ИВС? Или в Рудном куда больше совершается преступлений? Это ж теперь кустанайским...
21.05.18 15:11
Тимур Гафуров
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Спасибо. Дополнили статью трудовой биографией подсудимого.
21.05.18 15:10
Игрик ыксов
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
нужно было хорошо учится, и то не факт что туда устроился бы!
21.05.18 15:06
Костанаец
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было. Так Баху...
21.05.18 15:03
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке

Ольга ЛИХОГРАЙ

21 мая 2018, 13:51 |  Криминал

Уголовное дело в отношении уроженца Южно-Казахстанской области Бахыта УСЕНОВА начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 21 мая.

Согласно обвинительному заключению, в январе 2018 года Усенов склонил к даче взятки в размере 420 00 тенге жителя Костаная Зията АБУСАГИТОВА, который хотел устроиться на работу в ДКНБ. По словам потерпевшего, 100 000 тенге предназначались для того, чтобы сводить в баню начальника одного из управлений ДКНБ Темирлана БАЙГАБАТОВА, а 320 000 тенге – «на согым начальнику ДКНБ».

Потерпевший и подсудимый сразу же выразили запрет на появление своего фото в СМИ. Также они спрашивали, «можно ли не писать об этом деле» или «хотя бы не указывать и изменить фамилии».

Суд был объявлен открытым, поэтому представители СМИ согласились только с правом участников процесса на изображение.

- Действуя с корыстными побуждениями и в условиях идеальной совокупности, Усенов с целью хищения средств в значительном размере завладел 420 000 тенге, которые передал ему потерпевший Абусагитов, чем нанес ему материальный ущерб, - зачитал обвинительное заключение прокурор государственный обвинитель Бауржан БИСИМБАЕВ. – Усенов обвиняется по трем статьям УК РК: ст. 190 ч. 1 (мошенничество) и ст. 367 ч. 2 через ст. 28 ч. 4 (подстрекательство к даче взятки в значительном размере). Первая часть взятки – 100 000 тенге – была передана 13 января в автомобиле «Фольксваген-Поло» возле АЗС «Гелиос», вторая – 320 000 тенге – 15 января возле АЗС «КМГ».

На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Усенов ответил - только по статье о мошенничестве, а подстрекательство к даче отрицает.

- Обвинение мне понятно, позже в показаниях все объясню, - уточнил Усенов.

Потерпевший Абусагитов рассказал, что он хотел поступить на службу в ДКНБ, но по диплому не хватало среднего балла. Номер телефона Бахыта Усенова ему дал друг, тоже Бахыт (фамилию он не помнит), проживающий в Заречном.

- В январе мы встретились на заправке «Гелиос» по ул. Воинов-Интернационалистов и проехали к зданию ДКНБ, - рассказал в суде Абусагитов. – В здание мы не заходили, Усенов созвонился с начальником управления Темирланом, тот вышел и переговорил с ним. Я знал, что он действующий сотрудник ДКНБ. Общались они возле его машины «Субару-Легаси» с карагандинскими номерами. Усенов в первый же день мне сказал, что он бывший сотрудник ДКНБ, уволился по состоянию здоровья – у него стало ухудшаться зрение. И сказал, что сейчас работает начальником службы безопасности АО «Баян-Сулу», но всех знает в ДКНБ, потому что учился в академии и работал в этом ведомстве.

В итоге, согласно показаниям Абусагитова, Усенов сказал ему, что «для решения вопроса» нужно 100 000 тенге для Темирлана, «чтобы он мог отдохнуть, сходить в баню».  Через день Усенов попросил еще 320 000 тенге, объяснив, что эти деньги нужны уже «на согым для начальника ДКНБ». Позже заявил еще одну сумму - $1500.

- Эти деньги мне пришлось занять, в том числе и у своей дженгешки (жены брата), - объяснил в суде потерпевший. – Полторы тысячи долларов Усенов обещал мне отдать в течение двух-трех дней, но в итоге начал затягивать возврат долга. Я понял, что он просто мошенник. Спросил у других сотрудников ДКНБ, кто он вообще такой. Мне объяснили, что у него уже есть судимость за мошенничество и поэтому его уволили из ДКНБ. Тогда я пошел в ДВД, написал заявление и с тех пор стал вести аудио- и видеозаписи наших разговоров.

Абусагитов добавил, что за $1500, которые дал Усенову, он взял расписку. И теперь это дело слушается в гражданском суде.

- Когда Усенов общался с Темирланом, откуда вы знали, что он – начальник управления и вообще работает в ДКНБ? – спросил прокурор.

- Он выходил из здания, и потом Усенов мне показывал совместные фото с ним, - ответил Абусагитов. – Как они вместе служили, как отмечали дни рождения. Я видел, что он лично знает многих действующих сотрудников ДКНБ.

- В каких отношениях этот Темирлан был с начальником ДКНБ? – спросил судья.

- Я так понял, что они очень близко общались, потому что вместе пришли в наш ДКНБ из другой области и давно знакомы, - объяснил подсудимый. – Поэтому деньги нужно было давать на баню Темирлану и на согым начальнику.

- Скажи, я же предлагал тебе вернуть деньги, говорил, что ничего не получается с трудоустройством? – спросил потерпевшего подсудимый Усенов. – Когда мы еще долго катались, мимо «Алтын-Армана» проезжали? Я тебе по-дружески сказал: "Давай я тебе эти 400 000 тенге..." 20 000 тенге я на тот момент уже отдал. И хоть сейчас готов их вернуть.  Мы разговаривали на дружеском уровне, неприязни между нами не было…

- Я сказал, что для меня на первом месте сейчас $1500, - ответил Абусагитов.

- Эти деньги к данному делу отношения не имеют, - возразил Усенов. – Но и их я был готов отдать…

- Потерпевший вам все уже объяснил, - прервал этот диалог судья. – Он считает свой общий ущерб. Это его право – брать или не брать от вас деньги. На данный момент ущерб считается непогашенным.

После допроса потерпевшего судья согласовал список свидетелей, которые будут допрошены на следующем судебном заседании. Среди них – трое сотрудников ДКНБ, в том числе начальник отдела кадров, начальник отдела службы безопасности и начальник управления ДКНБ Темирлан Байгабатов.

Как сообщили «НГ» в АО «Баян-Сулу», Бахыт Усенов никогда не работал на фабрике начальником службы безопасности. Он работал водителем транспортного цеха, но в декабре 2017 года уволился.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.05.18 14:39 Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
21.05.18 13:48 Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная
21.05.18 12:17 Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС Костанайской области
21.05.18 10:24 В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК
20.05.18 21:54 Facebook запустит функцию отправки голосовых сообщений
20.05.18 20:20 Три района Костаная отключат от газоснабжения
20.05.18 18:09 Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25 пожарных
20.05.18 13:00 Подачу холодной воды прекратят в центре Костаная в связи с реконструкцией объекта
20.05.18 10:35 Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших" раковых клеток
20.05.18 09:13 Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль

Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10643
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему в таких делах "потерпевшие" не несут ответственности? А то очень похоже на тот анекдот, где проститутка обвинила клиента в изнасиловании, узнав, что тот расплатился фальшивой купюрой.
Профайл

Костанаец
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что думал Зият когда хотел устроится за взятку в контору? В общем контора таких пакостей не простит. Раскрутят по полной.

[Исправлено: Gljuk, 21.05.2018 - 14:18]

[Исправлено: Gljuk, 21.05.2018 - 14:18]

Сабыр
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баня,согым,дженгешка... Куда мы катимся...

ТОРР
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потерпевеший сам начал с обмана, а там таких не берут. ему точно там не место.

Гость
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баху жизнь не учит и он не меняется.

§ Daniyar
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
Daniyar


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.16
Отправлено: 21.05.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было.
Профайл

123
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал в КНБ по-другому... Только им верил,а получается как везде у них. :-x

Костанаец
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Daniyar:
А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было.

Так Баху 10 лет назад и уволили

Игрик ыксов
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нужно было хорошо учится, и то не факт что туда устроился бы!

Бывалый
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:07
Комментарий удален модератором.

§ Тимур Гафуров
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 350
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Daniyar:
А точно ли указанно место работы подсудимого?

Спасибо. Дополнили статью трудовой биографией подсудимого.
Профайл Посетить вебсайт

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 208
Пользователей: 2
Всего: 210

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх