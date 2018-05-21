Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке

Уголовное дело в отношении уроженца Южно-Казахстанской области Бахыта УСЕНОВА начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 21 мая.

Согласно обвинительному заключению, в январе 2018 года Усенов склонил к даче взятки в размере 420 00 тенге жителя Костаная Зията АБУСАГИТОВА, который хотел устроиться на работу в ДКНБ. По словам потерпевшего, 100 000 тенге предназначались для того, чтобы сводить в баню начальника одного из управлений ДКНБ Темирлана БАЙГАБАТОВА, а 320 000 тенге – «на согым начальнику ДКНБ».

Потерпевший и подсудимый сразу же выразили запрет на появление своего фото в СМИ. Также они спрашивали, «можно ли не писать об этом деле» или «хотя бы не указывать и изменить фамилии».

Суд был объявлен открытым, поэтому представители СМИ согласились только с правом участников процесса на изображение.

- Действуя с корыстными побуждениями и в условиях идеальной совокупности, Усенов с целью хищения средств в значительном размере завладел 420 000 тенге, которые передал ему потерпевший Абусагитов, чем нанес ему материальный ущерб, - зачитал обвинительное заключение прокурор государственный обвинитель Бауржан БИСИМБАЕВ. – Усенов обвиняется по трем статьям УК РК: ст. 190 ч. 1 (мошенничество) и ст. 367 ч. 2 через ст. 28 ч. 4 (подстрекательство к даче взятки в значительном размере). Первая часть взятки – 100 000 тенге – была передана 13 января в автомобиле «Фольксваген-Поло» возле АЗС «Гелиос», вторая – 320 000 тенге – 15 января возле АЗС «КМГ».

На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Усенов ответил - только по статье о мошенничестве, а подстрекательство к даче отрицает.

- Обвинение мне понятно, позже в показаниях все объясню, - уточнил Усенов.

Потерпевший Абусагитов рассказал, что он хотел поступить на службу в ДКНБ, но по диплому не хватало среднего балла. Номер телефона Бахыта Усенова ему дал друг, тоже Бахыт (фамилию он не помнит), проживающий в Заречном.

- В январе мы встретились на заправке «Гелиос» по ул. Воинов-Интернационалистов и проехали к зданию ДКНБ, - рассказал в суде Абусагитов. – В здание мы не заходили, Усенов созвонился с начальником управления Темирланом, тот вышел и переговорил с ним. Я знал, что он действующий сотрудник ДКНБ. Общались они возле его машины «Субару-Легаси» с карагандинскими номерами. Усенов в первый же день мне сказал, что он бывший сотрудник ДКНБ, уволился по состоянию здоровья – у него стало ухудшаться зрение. И сказал, что сейчас работает начальником службы безопасности АО «Баян-Сулу», но всех знает в ДКНБ, потому что учился в академии и работал в этом ведомстве.

В итоге, согласно показаниям Абусагитова, Усенов сказал ему, что «для решения вопроса» нужно 100 000 тенге для Темирлана, «чтобы он мог отдохнуть, сходить в баню». Через день Усенов попросил еще 320 000 тенге, объяснив, что эти деньги нужны уже «на согым для начальника ДКНБ». Позже заявил еще одну сумму - $1500.

- Эти деньги мне пришлось занять, в том числе и у своей дженгешки (жены брата), - объяснил в суде потерпевший. – Полторы тысячи долларов Усенов обещал мне отдать в течение двух-трех дней, но в итоге начал затягивать возврат долга. Я понял, что он просто мошенник. Спросил у других сотрудников ДКНБ, кто он вообще такой. Мне объяснили, что у него уже есть судимость за мошенничество и поэтому его уволили из ДКНБ. Тогда я пошел в ДВД, написал заявление и с тех пор стал вести аудио- и видеозаписи наших разговоров.

Абусагитов добавил, что за $1500, которые дал Усенову, он взял расписку. И теперь это дело слушается в гражданском суде.

- Когда Усенов общался с Темирланом, откуда вы знали, что он – начальник управления и вообще работает в ДКНБ? – спросил прокурор.

- Он выходил из здания, и потом Усенов мне показывал совместные фото с ним, - ответил Абусагитов. – Как они вместе служили, как отмечали дни рождения. Я видел, что он лично знает многих действующих сотрудников ДКНБ.

- В каких отношениях этот Темирлан был с начальником ДКНБ? – спросил судья.

- Я так понял, что они очень близко общались, потому что вместе пришли в наш ДКНБ из другой области и давно знакомы, - объяснил подсудимый. – Поэтому деньги нужно было давать на баню Темирлану и на согым начальнику.

- Скажи, я же предлагал тебе вернуть деньги, говорил, что ничего не получается с трудоустройством? – спросил потерпевшего подсудимый Усенов. – Когда мы еще долго катались, мимо «Алтын-Армана» проезжали? Я тебе по-дружески сказал: "Давай я тебе эти 400 000 тенге..." 20 000 тенге я на тот момент уже отдал. И хоть сейчас готов их вернуть. Мы разговаривали на дружеском уровне, неприязни между нами не было…

- Я сказал, что для меня на первом месте сейчас $1500, - ответил Абусагитов.

- Эти деньги к данному делу отношения не имеют, - возразил Усенов. – Но и их я был готов отдать…

- Потерпевший вам все уже объяснил, - прервал этот диалог судья. – Он считает свой общий ущерб. Это его право – брать или не брать от вас деньги. На данный момент ущерб считается непогашенным.

После допроса потерпевшего судья согласовал список свидетелей, которые будут допрошены на следующем судебном заседании. Среди них – трое сотрудников ДКНБ, в том числе начальник отдела кадров, начальник отдела службы безопасности и начальник управления ДКНБ Темирлан Байгабатов.

Как сообщили «НГ» в АО «Баян-Сулу», Бахыт Усенов никогда не работал на фабрике начальником службы безопасности. Он работал водителем транспортного цеха, но в декабре 2017 года уволился.