Дело о мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ: свидетели дали противоречивые показания в суде

Дело в отношении экс-сотрудника ДКНБ Костанайской области Бахыта УСЕНОВА, который обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам этого ведомства, продолжили слушать в суде Костаная № 2 сегодня, 24 мая.

Со стороны обвинения в суд были вызваны два свидетеля, оба - действующие сотрудники ДКНБ, поэтому их фамилии мы не оглашаем.

Первым был допрошен сотрудник управления собственной безопасности департамента Б.Б., который пояснил, что именно он раскрыл замысел о мошенничестве со стороны Усенова в ходе оперативной разработки.

- Отслеживать территорию по камерам наблюдения по всему периметру здания ДКНБ входит в мои функциональные обязанности, - пояснил Б.Б. - Я заметил, что Усенов часто появляется возле здания, несколько раз видел его вместе с Абусагитовым. Установил место жительства Абусагитова, встретился с ним, переговорил, выяснил обстоятельства дела. И узнал, что Усенов обещал его трудоустроить в ДКНБ за материальное вознаграждение. Тогда я ему пояснил, что Усенов - бывший сотрудник департамента, больше 10 лет не работает, был уволен по отрицательным мотивам, аморальный облик, был судим. Потерпевший об этом информировал сотрудников ДВД области.

На многочисленные вопросы адвоката подсудимого Арайным АМАНКУЛОВОЙ о том, когда именно свидетель видел Усенова с Абусагитовым возле здания ДКНБ, сколько раз, заходил ли тот в здание, свидетель отвечал, что в здание Усенов не заходил, потому что «это режимный объект», что видел он его с Абусагитовым больше двух раз, а возле здания департамента Усенов «просто ходил, стоял, ждал».

- Дождался ли он кого-то из вашего департамента? Встретился с кем-то из ваших сотрудников? - интересовалась адвокат.

- Я не видел, - ответил сотрудник ведомства.

- По вашим оперативным данным, Усенов договаривался с кем-то из сотрудников ДКНБ о трудоустройстве Абусагитова за вознаграждение? - уточнила Аманкулова.

- Нет, ни с кем. Это точно. Я утверждаю, - ответил свидетель.

Позже на уточняющий вопрос судьи, заходил ли все-таки в здание ДКНБ Усенов, свидетель ответил так:

- Проходил на КПП, когда обращался с заявлением об утере своего диплома - где-то в конце января. Наш кадровик дал ему ответ. В отношении Абусагитова ни одного материала у нас нет, он никогда к нам не обращался, в списке кандидатов на соискание должности не числился. Но, как я понял, Абусагитов заходил в здание департамента по рекомендации Усенова, встречался с нашим кадровиком, тот глянул диплом и отказал ему.

- А Абусагитов договаривался с кем-то из ваших сотрудников о трудоустройстве? - спросила адвокат.

- Мне это неизвестно, - дал ответ свидетель.

Второй свидетель обвинения из департамента КНБ заявил, что знает подсудимого Усенова как бывшего коллегу

- В конце января он заходил ко мне по вопросу утере диплома, ему нужен был дубликат, он обратился с заявлением, - сообщил А.У. - Он зашел в здание КНБ, мне позвонили и сказали, что ко мне пришел посетитель. Я спустился и мы встретились на первом этаже, в специальной приемной для посетителей. В ходе беседы об утере диплома он сообщил мне, что у него есть кандидат, который хотел бы у нас работать. Вроде бы в тот же день пришел Абусагитов, но мы отказали ему в трудоустройстве.

- Усенов вам предлагал за трудоустройство кандидата Абусагитова деньги? - спросила адвокат.

- Нет.

Сам Усенов подтвердил, что обратился в департамент КНБ 25 января с заявлением об утере диплома об окончании Академии КНБ. Для этого нужно было обратиться в отдел кадров ДКНБ, который сделает запрос в Академию. Но 1 февраля его уже задержали. Судья Самат САТМАГАМБЕТОВ уточнил - была ли необходимость обращаться в департамент, когда подсудимый мог напрямую обратиться с запросом об утере диплома в Академию.

- Возможно и так, но если он обратился к нам, мы не могли ему отказать, - ответил А.У.

На вопрос о том, по каким именно отрицательным мотивам был уволен из департамента Усенов, второй свидетель сказал:

- Отрицательных мотивов не было. Его уволили по ст. 37 по инициативе руководства за невыполнение контракта о несении воинской службы. Это не считается отрицательным мотивом.

- Возможно, вы просто не хотели выносить сор из избы? - поинтересовался судья. - То есть, пометки об отрицательном мотиве в трудовой книжке не стояло, но на самом деле была какая-то подоплека в его увольнении.

- Никакой подоплеки не было, - уверенно ответил сотрудник ДКНБ. - Это не считалось отрицательным мотивом.

Судью также интересовало, почему спустя 10 лет после увольнения у Усенова были столь дружеские отношения с действующими сотрудниками департамента КНБ. Свидетель ответил, что встречался с подсудимого в городе «примерно раз в 5 лет», но общался.

Третьего свидетеля, руководителя одного из управлений ДКНБ Темирлана БАЙГАБАТОВА, допросить не смогли, потому что в суд он не явился. Секретарь доложила судье, что он находится в отпуске за пределами РК, однако подтверждающих документов не предоставил. Адвокат заявила, что ее подзащитный Усенов даст показания только после допроса Байгабатова. Тем более, что отсутствие этого свидетеля без подтверждающих документов никак нельзя назвать уважительной причиной.