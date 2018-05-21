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Добринцофф
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый : Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))? Я ещё месяц назад начал новый урожай...
21.05.18 21:39
Добринцофф
Снова убивают деревья
Очевидец: Куда смотри акимат? Говорят акимат этой зимой в Египте отдыхал)) c.radikal.ru a.radikal.ru c.radikal.ru d.radikal.ru b.radikal.ru d.radikal.ru
21.05.18 21:35
Бывалый
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?
21.05.18 21:28
анна
Снова убивают деревья
ну вы же видите,что бесполезно..все делается с разрешения властей
21.05.18 21:20
54
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Умирает село. Сколько уже заброшенных деревень.Уезжают люди. Нет работы, нет медобслуживания. Были совхозы худо бедно всё это было. Был недавно в родной деревне. Кончилась деревня. Заброшенные дома,...
21.05.18 21:05
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Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства

21 мая 2018, 20:19 |  Криминал

Процесс по обвинению Бахыта УСЕНОВА в мошенничестве (ст. 190 ч. 1 УК РК) и подстрекательстве к даче взятки в значительном размере (ст. 367 ч. 2 через ст. 28 ч. 4 УК РК) начался в суде № 2 Костаная сегодня, 21 мая.

Согласно обвинительному заключению, в январе 2018 года Усенов склонил к даче взятки в размере 420 000 тенге жителя Костаная Зията АБУСАГИТОВА, который хотел устроиться на работу в ДКНБ.

И сегодня же в департаменте КНБ предоставили "НГ" комментарий по этому делу. Приводим его полностью:

"На основании информации, предоставленной подразделением собственной безопасности ДКНБ РК по Костанайской области, департаментом  внутренних дел 26 января 2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 1 УК РК и пресечен факт мошеннических действий со стороны гражданина Усенова Б. Т., который, злоупотребляя доверием гражданина Абусагитова З. К., незаконно получил от последнего денежные средства за якобы содействие в трудоустройстве в ДКНБ. 

В то же время Абусагитов З. К. в качестве кандидата на службу в органы национальной безопасности не рассматривался и с заявлением о приеме его на работу не обращался.

Усенов Б. Т. действительно непродолжительное время служил в ДКНБ РК, откуда был уволен более 10 лет назад в связи с несоответствием морально-деловых качеств, предъявляемых к госслужащим. В этой связи был знаком с отдельными сотрудниками ДКНБ, что использовал для введения потерпевшего в заблуждение.

Впоследствии Усенов Б. Т. неоднократно подозревался в противоправной деятелности, в том числе по факту мошеничества. В 2013 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 177 ч. 4 (мошенничество) УК РК.

Зачисление в органы национальной безопасности осуществляется на основании Закона РК "О специальных государственных органах"."
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Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства




Отправлено: 21.05.18 - 21:49
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