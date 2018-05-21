Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства
Процесс по обвинению Бахыта УСЕНОВА в мошенничестве (ст. 190 ч. 1 УК РК) и подстрекательстве к даче взятки в значительном размере (ст. 367 ч. 2 через ст. 28 ч. 4 УК РК) начался в суде № 2 Костаная сегодня, 21 мая.
Согласно обвинительному заключению, в январе 2018 года Усенов склонил к даче взятки в размере 420 000 тенге жителя Костаная Зията АБУСАГИТОВА, который хотел устроиться на работу в ДКНБ.
И сегодня же в департаменте КНБ предоставили "НГ" комментарий по этому делу. Приводим его полностью:
"На основании информации, предоставленной подразделением собственной безопасности ДКНБ РК по Костанайской области, департаментом внутренних дел 26 января 2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 1 УК РК и пресечен факт мошеннических действий со стороны гражданина Усенова Б. Т., который, злоупотребляя доверием гражданина Абусагитова З. К., незаконно получил от последнего денежные средства за якобы содействие в трудоустройстве в ДКНБ.
В то же время Абусагитов З. К. в качестве кандидата на службу в органы национальной безопасности не рассматривался и с заявлением о приеме его на работу не обращался.
Усенов Б. Т. действительно непродолжительное время служил в ДКНБ РК, откуда был уволен более 10 лет назад в связи с несоответствием морально-деловых качеств, предъявляемых к госслужащим. В этой связи был знаком с отдельными сотрудниками ДКНБ, что использовал для введения потерпевшего в заблуждение.
Впоследствии Усенов Б. Т. неоднократно подозревался в противоправной деятелности, в том числе по факту мошеничества. В 2013 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 177 ч. 4 (мошенничество) УК РК.
Зачисление в органы национальной безопасности осуществляется на основании Закона РК "О специальных государственных органах"."
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