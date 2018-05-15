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Бывалый
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15.05.18 18:30
Директор пляжаъ
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362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
15.05.18 18:28
Директор пляжаъ
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15.05.18 18:23
Добринцофф
Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры
362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
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В Кемерово начали снос ТРЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек

15 мая 2018, 13:58 |  Происшествия

Снос начался с демонтажа вспомогательного двухэтажного здания, в котором располагались сауна и автомойка, передает "Газета Кемерова".

Фото a42.ru

О ходе работ и дальнейших планах по обустройству территории рассказал врио главы региона Сергей Цивилёв.

— Сегодня мы приступаем к демонтажу здания бывшего ТЦ «Зимняя вишня». Это решение было принято сразу после трагических событий 25 марта. Во-первых, оно принято потому, что здания находятся в аварийном состоянии. Во-вторых, что самое главное, эти здания будут ассоциироваться у жителей Кузбасса с трагедией, которая произошла здесь, — передаёт слова Цивилёва корреспондент с места событий. 

Врио губернатора заметил, что большинство жителей региона высказались за создание на этом месте памятного сквера. На его территории намерены построить либо часовню, либо памятник — этот вопрос ещё будет решаться. Цивилёв добавил, что мнение горожан и близких жертв трагедии, разумеется, учтут.

По данным РИА Новости, расходы по сносу сгоревшего ТЦ берут на себя собственники "Зимней вишни", которые подписали соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе.

Фото РИА Новости

Вся работа по сносу разбита на несколько этапов, на первом из них начался демонтаж вспомогательных зданий. Под снос попадёт не только основное здание торгового центра, но и рядом стоящие строения – баня и котельная.

Страшный пожар охватил кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. По уточнённым данным, погибло 60 человека (первоначально сообщалось о 64 погибших), из них 41 ребёнок. Специалисты пожарной лаборатории МЧС назвали основной причиной пожара поджог в детском "сухом" бассейне.

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Комментарии к новости

Бывалый
Re: В Кемерово начали снос ТРЦ "Зимняя вишня", где...




Отправлено: 15.05.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концы в воду.
Под прикрытием новоиспеченного врио губера.
Так и было задумано.

§ Серый волк
Re: В Кемерово начали снос ТРЦ "Зимняя вишня", где...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.05.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Концы в воду.
Под прикрытием новоиспеченного врио губера.
Так и было задумано.

Шпик болезный! Чьи концы ты хотел там найти спустя несколько месяцев после пожара?

Или ляпнуть нужно пост для количества?

Цитата:
Мэр Кемерово Илья Середюк сообщил: «К 8 июня организованы процедуры по признанию данной территории рекреационной, в рамках которой и должен находиться сквер. Будут проведены публичные слушания, на которые мы приглашаем всю общественность города, которая выразит свое мнение по поводу нахождения здесь сквера». Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/15/05/2018/5afa71869a7947ec8c4e9a42


Может быть когда-то в костанае будет приличная власть, которая снесёт сарай Март и криминальные гадюшники, всяких налепленных по городу заведений не вылезающие из криминальных сводок.
Лучшее что можно с такими делать - сносить и устраивать скверы и детские площадки.

[Исправлено: Серый волк, 15.05.2018 - 11:46]
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Фахруджан
Re: В Кемерово начали снос ТРЦ "Зимняя вишня", где...




Отправлено: 15.05.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно куда акимат сморит

§ 112
Re: В Кемерово начали снос ТРЦ "Зимняя вишня", где...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11837
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.05.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то аналогия с 9 11..
Там тоже все сокрыли таким образом..
Не пострадал ни один чиновник..
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