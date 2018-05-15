В Кемерово начали снос ТРЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек

Снос начался с демонтажа вспомогательного двухэтажного здания, в котором располагались сауна и автомойка, передает "Газета Кемерова".

Фото a42.ru

О ходе работ и дальнейших планах по обустройству территории рассказал врио главы региона Сергей Цивилёв.

— Сегодня мы приступаем к демонтажу здания бывшего ТЦ «Зимняя вишня». Это решение было принято сразу после трагических событий 25 марта. Во-первых, оно принято потому, что здания находятся в аварийном состоянии. Во-вторых, что самое главное, эти здания будут ассоциироваться у жителей Кузбасса с трагедией, которая произошла здесь, — передаёт слова Цивилёва корреспондент с места событий.

Врио губернатора заметил, что большинство жителей региона высказались за создание на этом месте памятного сквера. На его территории намерены построить либо часовню, либо памятник — этот вопрос ещё будет решаться. Цивилёв добавил, что мнение горожан и близких жертв трагедии, разумеется, учтут.

По данным РИА Новости, расходы по сносу сгоревшего ТЦ берут на себя собственники "Зимней вишни", которые подписали соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе.

Фото РИА Новости

Вся работа по сносу разбита на несколько этапов, на первом из них начался демонтаж вспомогательных зданий. Под снос попадёт не только основное здание торгового центра, но и рядом стоящие строения – баня и котельная.

Страшный пожар охватил кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. По уточнённым данным, погибло 60 человека (первоначально сообщалось о 64 погибших), из них 41 ребёнок. Специалисты пожарной лаборатории МЧС назвали основной причиной пожара поджог в детском "сухом" бассейне.

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