Экспертиза выявила причину пожара в "Зимней вишне"
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше здания. К такому выводу пришли в центре экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета МЧС России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Согласно предварительным выводам экспертов, о которых рассказал источник газеты, замыкание возникло на четвертом этаже над детской игровой зоной. Снег с крыши ТЦ не убирали, он начал таять, и вода попала на провода. Первой загорелась пластиковая люстра над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, которые начали гореть из-за капавшего сверху пластика.
На дым и температуру сработала сигнализация, но непосредственно зону пожара не залили: промерзший после морозов водопровод, подключенный к системе, перекрыли. Возгорание, по мнению специалистов центра, могло быть локальным, но его раздула вентиляция, которую никто не выключил.
Дым заполнил весь этаж за несколько минут, в это время в кинотеатре закончился один из сеансов. Часть вышедших из зала людей попробовали прорваться через дым, но не прошли дальше запасного выхода, который был закрыт. Остальные погибли в зале.
Источник издания также сообщил, что на замкнувшей линии были установлены автоматические выключатели для защиты от подобных случаев, но почему-то они не сработали. Датчики сигнализации сработали впустую: оповещение о пожарной тревоге в здании включалось вручную, дежуривший на кнопке охранник не активировал предупреждение.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что собственник «Зимней вишни» знал о неполадках в системе безопасности как минимум два года. Чтобы привести ее в порядок, требовалось семь миллионов рублей, но деньги не выделили.
При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, СК называл основной версией замыкание электропроводки, в МЧС не исключали поджог. Расследуется уголовное дело по нескольким статьям, арестованы семь человек.
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