В Костанае активисты высадили 73 дерева в память о погибших в Кемерове

Сегодня, 21 апреля, возле дома ребенка "Дельфин" в Костанае было необычно многолюдно. На территории учреждения и на газоне около проезжей части работали студенты с лопатами и ведрами, не обращая внимание на моросящий дождь.

Всех их собрала уроженка Костаная, а ныне жительница Москвы Елена МАШИНИНА, которая стала инициатором экологической акции. С ее подачи во дворе Дома ребенка и около него появились 73 новых дерева: 64 канадских клена и 9 дубов.

Елена предложила активистам высадить деревья в память о погибших во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Вместе с новыми деревьями там теперь появилась мемориальная доска.

Как рассказала "НГ" Елена Машинина, был в этой акции еще один, сакральный смысл, понятный только ей: хотелось продолжить дело отца, Владимира Алексеевича Машинина.

- Я приехала в Костанай к маме и на родительский день, папа умер недавно, - поделилась с "НГ" Елена. - Он был инициатором посадки дубков. Сажал их на территории церкви в Костанае и Затобольске. Я с детства видела, как папа сажал деревья. И все они принимались. Папа выкапывал яму шириной 2,5 м и глубиной выше человеческого роста. Под корни клал битые стекла и кирпичи, чтобы корневая система расширялась.

Дубки, которые сегодня высадили во дворе Дома ребенка, выращивал на даче отец Елены. Сейчас это дело продолжает ее мама, Лариса Николаевна Машинина, которая тоже помогала волонтерам с высадкой.

Елена рассказала, что кинула клич среди своих знакомых и сразу же нашлись те, кто безвозмездно был готов предоставить саженцы, все необходимое для посадки и просто прийти помочь.

В частности, деревья сажали студенты инженерно-технического факультета КГУ и учащиеся индустриально-педагогического колледжа. Всего в акции приняли участие около 50 человек.

Парни ведрами носили к лункам чернозем, девушки возились с деревьями. Позже подъехала машина ГКП "Костанай-Су", которая помогла с поливом. Предварительно здесь работал яморуб - сделал широкие и глубокие лунки.

Несмотря на погоду, процесс шел активно и весело. Пока одни студенты работали, другие отогревались горячим чаем из термоса.

- Я ребятам по ватсапу написала, что мы собираемся облагораживать Дом ребенка "Дельфин", так сразу все откликнулись, - рассказала "НГ" куратор группы студентов КГУ Татыш Нурмухамедова. - Все молодцы - и мальчишки, и девчонки. Наших тут человек 12. Я считаю, что это наша миссия - не оставлять трагедию без внимания. Надо чтить память погибших.

- Нас заведующая просто попросила прийти и помочь, - поделилась студентка индустриально-педагогического колледжа Нурсия АЛГАУОВА. - Деревья в первый раз садим.

На аллее теперь должны вырасти канадские клены с красно-оранжевой листвой из местного питомника Валентины Ободовской.

В перерывах между работой Елена Машинина рассказывала, как выбирала место для посадки. Сначала хотела высадить саженцы на ул. Кобыланды батыра, где сейчас совсем голо, но ей никто не мог дать гарантию, что деревья будут поливать. Тогда было решено сделать аллею около Дома ребенка. Руководство "Дельфина" согласилось и обязалось ухаживать за посаженными во дворе деревьями. С акиматом Костаная у Елены есть устная договоренность, и она надеется, что клены за территорией Дома ребенка тоже будут поливать.

- Нужно озеленять город, потому что все очень печально, - считает Елена Машинина. - Старые деревья подпиливают, убирают, новые не принимаются. Может, это связано с некомпетентностью служб, которые это делают? Нужно выкапывать очень большие ямы, а не лунки, чтобы деревья принялись, удобрять черноземом. Я, когда искала место для посадки, видела, 80-90% молодых саженцев засохли. Больно на это смотреть.

Елена надеется, что это не последняя экологическая акция. Активистка хочет еще раз обратиться к костанайцам, чтобы помочь вместе высадить многолетние цветы во дворе Дома ребенка.

Кстати, на предложение высадить деревья в память о жертвах крупного пожара в Кемерове, по словам Елены Машининой, откликнулся и аким поселка Качар Женис Жильгильдин. Однако по неизвестным причинам акцию позже отменили и все деревья высадили в Костанае.

За помощь в проведении акции Елена Машинина также выражает благодарность:

Наталье Гальвиной и Наталье Аман - за участие в аренде яморуба;

ИП "Кравец" - за изготовление мемориальных досок;

Евгению - за установку мемориальной доски;

Ерлану, Сергею и группе "Грузоперевозки 10 регион" - за предоставленный чернозем;

ТОО "Лаура" - за колья для подвязки деревьев.