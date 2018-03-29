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«Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители Костанайской области проводят акции памяти погибших в Кемерово

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 марта 2018, 12:06 |  Общество

В Костанае цветы, игрушки и белые шары горожане принесли на набережную "Шагала" вечером 27 марта. В среду, 28 марта, которая в России была объявлена днем национального траура, к акциям памяти присоединились жители Рудного, Лисаковска, Житикары, Тарановского, Федоровского и Денисовского районов.

 

Житикара

Везде люди спонтанно собирались на центральных площадях.

- Я сама очень тяжело восприняла эту трагедию, - рассказала «НГ» участница акции памяти из Житикары Татьяна КАИРБАЕВА. - Проплакала несколько дней. Все трагедии, связанные с детьми, очень глубоко меня трогают, как и многих людей. В нашем городе люди несли цветы, игрушки и шары на городскую центральную площадь. Люди шли целыми колоннами по нескольким дорогам, ведущим к площади. Знаете, ни на один праздник у нас столько людей не выходило, как на эту акцию памяти.

Большое количество людей, судя по видео, вышло в Рудном на площадь возле ЦУМа. Видео поделилась жительница Рудного Александра СТАСЬ. «Кемерово, мы с вами. Город Рудный!» - написала девушка в социальной сети.

Напомним, крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово произошел вечером 25 марта. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

 Лисаковск

 с. Денисовка

Тарановский район, с. Елизаветинка

Лисаковск
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну разумеется на праздник выходит меньше людей.
Тяга к показухе у людей неистребима.

Бывалый
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https :// www. youtube.com/watch?v=goRyvCyikNw

Бывалый
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне еще вот что интересно: а что, те, кто принес игрушки, раньше не могли самостоятельно отдать ненужную игрушку в ближайший детский дом, или просто пойти купить игрушку и отнести ее в детский дом?
Им это в голову никогда не приходило?

ПС.
А у продавцов белых шариков состоялся праздник (или они их для этой акции по себестоимости отдавали?)...
Может быть цинично, но жизнь - штука такая, безжалостная...

§ 112
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10570
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.03.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Сравнивают с праздником..
Не понимаю..
На праздник ты можешь не пойти, но когда уходит близкий, пойти ты вроде как обязан..
Так что сравнение совсем неуместно..
Профайл

362
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи..
Сравнивают с праздником..
Не понимаю..
На праздник ты можешь не пойти, но когда уходит близкий, пойти ты вроде как обязан..
Так что сравнение совсем неуместно..













Где ты там траур увидел? Шары пускают, ни одной женщины в черном.

§ КГСПС
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.03.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тяга к показухе у людей неистребима.

Вот и ты в каждой теме отмечаешься не для нормального и объективного обсуждения, а лишь бы себя показать.
Профайл

§ КГСПС
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.03.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Прав на все 100.
Профайл

Все просто
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тяга к показухе у людей неистребима

Этим, ты еще раз подчеркнул свою сущность.

АнтиБывалый
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю где ты "бывал", но не дай Бог тебе такой груз на себе ощутить. Ты - не циник, ты - сравним только с тем пранкером, который инфу лживую распространял. Судя по твоим комментам, ты к их числу принадлежишь.

ss
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 14:43
Комментарий удален модератором.

ss
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 15:19
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10570
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АнтиБывалый:
Бог тебе такой груз на себе ощутить. Ты

Нет, в его словах есть зерно правды.
Если бы они эти несколько миллионов пустили на помощь детишкам или продаванам..
И нужно признать это просто соболезнование, без бата, как принято у нас например, бата, то есть помощь сколько кто может, обязательна и записывается в специальную тетрадь, чтобы Аллах тебя там отблагодарил, когда читают молитвы..
Кто то из этих людей кроме как продаванам , перечислил бата лично родственникам погибших?
Щекотливый момент, но он дает пищу для размышлений, кто действительно соболезнует, а не сравнивает праздники и похороны..
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362
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы у меня не дай Бог умер какой родственник, и я не Дай Бог не пошел на похороны если не смог, то хотя бы в Мечеть или в Церковь , и начал бы под музыку где нибудь на набережной, кидать цветы, игрушки и пускать шары при чем под рок музыку,меня бы точно если я Хрестиянин отлучили от церкви а если Мусульманин то закидали бы камнями, а сейчас я даже не знаю может быть какая другая вера появилась ни одного священника не было.

Бывалый
Re: «Ни на один праздник столько людей не выходило» - жители...




Отправлено: 29.03.18 - 16:51
Комментарий удален модератором.

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