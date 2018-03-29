В Костанае цветы, игрушки и белые шары горожане принесли на набережную "Шагала" вечером 27 марта. В среду, 28 марта, которая в России была объявлена днем национального траура, к акциям памяти присоединились жители Рудного, Лисаковска, Житикары, Тарановского, Федоровского и Денисовского районов.
Житикара
Везде люди спонтанно собирались на центральных площадях.
- Я сама очень тяжело восприняла эту трагедию, - рассказала «НГ» участница акции памяти из Житикары Татьяна КАИРБАЕВА. - Проплакала несколько дней. Все трагедии, связанные с детьми, очень глубоко меня трогают, как и многих людей. В нашем городе люди несли цветы, игрушки и шары на городскую центральную площадь. Люди шли целыми колоннами по нескольким дорогам, ведущим к площади. Знаете, ни на один праздник у нас столько людей не выходило, как на эту акцию памяти.
Большое количество людей, судя по видео, вышло в Рудном на площадь возле ЦУМа. Видео поделилась жительница Рудного Александра СТАСЬ. «Кемерово, мы с вами. Город Рудный!» - написала девушка в социальной сети.
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