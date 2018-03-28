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Горожанин_kst
В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово
Как выяснила "НГ", сообщение об акции памяти распространили сотрудницы международной студии по наращиванию ресниц Beautylook_kostanai Милана Местоева, Юля Моисеева и Анастасия Леонова....
28.03.18 06:10
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В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 марта 2018, 21:03 |  Общество

Акция, которую объявили спонтанно в социальных сетях, началась сегодня, 27 марта, в 20.00.

Сейчас на набережной Шагала несколько сотен людей. Много молодых пар с маленькими детьми. Взрослые и дети приносят цветы, детские игрушки, шары и зажигают свечи возле железного ограждения. Многие не сдерживают слез.

Здесь дежурят сотрудники скорой помощи и полицейские.

"А ветер свечи не задует?". "А мемориал не снесет?", "А куда цветы можно положить?"- интересуются люди. Некоторые уже выпустили в небо белые воздушные шары. С противоположной стороны установили большие колонки, играет тихая музыка. Люди в основном молчат.

- Эта трагедия может коснуться нас всех, у меня маленький ребенок. Все дети играют в торговых центрах, - поделилась с "НГ" молодая мама Татьяна.

Как выяснила "НГ", сообщение об акции памяти распространили сотрудницы международной студии по наращиванию ресниц Beautylook_kostanai Милана Местоева, Юля Моисеева и Анастасия Леонова. Девчонки явно не хотят пиариться, а просто говорят, что трагедия в Кемерово тронула их до глубины души.

Сообщение в социальных сетях Костаная появилось около 15.00. Почти в то же время, когда по московскому времени президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. Сегодня он прибыл в Кемерово, где 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" случился пожар.

Во время пожара в огне оказался сначала 4 этаж здания, где находилось большинство детских аттракционов. Огонь быстро распространился на все здание, началась паника, некоторые, чтобы спастись, прыгали из окон. Пожарные выходы оказались заблокированными.

По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В сетях появляется информация, что погибших больше.

Пользователи соцсетей также критикуют российские власти за долгое объявление дня национального траура, а губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - за то, что он не приехал к ТЦ во время пожара. Тулеев объяснил это тем, что не хотел своим кортежем мешать пожарным машинам. 

Сегодня Тулеев попросил прощения за случившееся у Владимира Путина. У родственников и жителей Кемерово, которые вышли сегодня на стихийный митинг, прощения на коленях просил вице-губернатор Кемеровской области. На митинге требовали отставки Тулеева. 

В соцсетях приводят пример, как в Бухаресте в 2015 году румынский премьер-министр Виктор Понта подал в отставку после пожара в одном из ночных клубов. Тогда в Бухаресте погибло 38 человек.
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Комментарии к новости

Юрка Дудь
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...




Отправлено: 27.03.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чо то весь день реву..

Семен
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...




Отправлено: 27.03.18 - 21:30
Комментарий удален модератором.

100
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...




Отправлено: 27.03.18 - 21:47
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...




Отправлено: 27.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрка Дудь:
Чо то весь день реву..

Всем больно...все мы плачем......

Галина
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...




Отправлено: 27.03.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же больно! Детки! В таком кошмаре ушли на радугу! Прими их души, Господи! Спасибо неравнодушным, что сегодня почтили память погибших!

рама
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...




Отправлено: 28.03.18 - 00:22
Комментарий удален модератором.

Achtung
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...




Отправлено: 28.03.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо срочно спустить на первый этаж детские игровые зоны с третьих этажей ТЦ "Март", "КФК", ЦУМа.

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.03.18 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как выяснила "НГ", сообщение об акции памяти распространили сотрудницы международной студии по наращиванию ресниц Beautylook_kostanai Милана Местоева, Юля Моисеева и Анастасия Леонова. Девчонки явно не хотят пиариться, а просто говорят, что трагедия в Кемерово тронула их до глубины души.

Если не хотели пиариться, то ЗАЧЕМ здесь ЭТО?! Не по делу и не к к месту...
Сходи в храм, мечеть, тихо помолись за загубленные души.
А такой "неПиар" ни к чему.
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§ Вася Картошкин
В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 28.03.18 - 08:43
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Гость
В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово




Отправлено: 28.03.18 - 08:46
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§ 112
В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово
112


(Пользователи)
Сообщений: 10535
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.03.18 - 08:55
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Гость
В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово




Отправлено: 28.03.18 - 09:17
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Гость
В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово




Отправлено: 28.03.18 - 09:24
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Гость
В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово




Отправлено: 28.03.18 - 09:46
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