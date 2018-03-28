В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово

Акция, которую объявили спонтанно в социальных сетях, началась сегодня, 27 марта, в 20.00.

Сейчас на набережной Шагала несколько сотен людей. Много молодых пар с маленькими детьми. Взрослые и дети приносят цветы, детские игрушки, шары и зажигают свечи возле железного ограждения. Многие не сдерживают слез.

Здесь дежурят сотрудники скорой помощи и полицейские.

"А ветер свечи не задует?". "А мемориал не снесет?", "А куда цветы можно положить?"- интересуются люди. Некоторые уже выпустили в небо белые воздушные шары. С противоположной стороны установили большие колонки, играет тихая музыка. Люди в основном молчат.

- Эта трагедия может коснуться нас всех, у меня маленький ребенок. Все дети играют в торговых центрах, - поделилась с "НГ" молодая мама Татьяна.

Как выяснила "НГ", сообщение об акции памяти распространили сотрудницы международной студии по наращиванию ресниц Beautylook_kostanai Милана Местоева, Юля Моисеева и Анастасия Леонова. Девчонки явно не хотят пиариться, а просто говорят, что трагедия в Кемерово тронула их до глубины души.

Сообщение в социальных сетях Костаная появилось около 15.00. Почти в то же время, когда по московскому времени президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. Сегодня он прибыл в Кемерово, где 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" случился пожар.

Во время пожара в огне оказался сначала 4 этаж здания, где находилось большинство детских аттракционов. Огонь быстро распространился на все здание, началась паника, некоторые, чтобы спастись, прыгали из окон. Пожарные выходы оказались заблокированными.

По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В сетях появляется информация, что погибших больше.

Пользователи соцсетей также критикуют российские власти за долгое объявление дня национального траура, а губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - за то, что он не приехал к ТЦ во время пожара. Тулеев объяснил это тем, что не хотел своим кортежем мешать пожарным машинам.

Сегодня Тулеев попросил прощения за случившееся у Владимира Путина. У родственников и жителей Кемерово, которые вышли сегодня на стихийный митинг, прощения на коленях просил вице-губернатор Кемеровской области. На митинге требовали отставки Тулеева.

В соцсетях приводят пример, как в Бухаресте в 2015 году румынский премьер-министр Виктор Понта подал в отставку после пожара в одном из ночных клубов. Тогда в Бухаресте погибло 38 человек.