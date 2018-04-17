Только шесть объектов по всей республике соответствовали всем установленным нормам, передает Informburo.kz.

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Наибольшее число нарушений противопожарной безопасности выявили в торгово-развлекательных центрах Карагандинской области (всего там зарегистрирован 171 объект), Алматы (161 объект), Астаны (117 объектов). Об этом на брифинге по проверкам противопожарного состояния объектов торговли сообщил замминистра внутренних дел РК Юрий Ильин.

- Со 2 апреля было назначено 692 проверки, 460 из них завершены. На проверенных объектах выявлено более 6000 нарушений. Лишь шесть объектов соответствовали всем установленным нормам. Общая сумма штрафных санкций составила 7,6 млн тенге. Проверочные листы опубликованы на официальном сайте КЧС МВД РК, и каждый житель нашей страны может ознакомиться с ними, – рассказал спикер.

Юрий Ильин добавил, что не все бизнесмены правильно отреагировали на ситуацию в Кемерово и не все осознали свою меру ответственности перед посетителями и государством.

- На все объекты, в которых выявляются нарушения, мы накладываем административный штраф, даём срок на устранение недостатков. Затем повторно проводим контрольные проверки. Если тот или иной объект не выполнил предписания государственных инспекторов, то все материалы по нему направляются в судебные органы. Суд может выписать штраф, который будет в разы превышать первичный штраф, или приостановить деятельность этого заведения, – отметил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

В суды переданы материалы по торговым объектам в Астане (KeruenCity), Алматы (ТРЦ "Спутник" и "Март"), Актобе (ТОО "Западно-Казахстанская ярмарка" , ТЦ "Акку"), в Костанайской (ЦУМ), Карагандинской (City Mall), Акмолинской ( "Бурабай", "Алатау") областях и других.

Параллельно с проверками Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК проводил обучающие тренинги для персонала крупных торгово-развлекательных центров страны. Основы противопожарной безопасности освоили уже более 20 000 человек.

30 марта 2018 года представители КЧС МВД РК сообщили, что со 2 апреля в стране начнутся внеплановые проверки крупных ТРЦ по соблюдению требований пожарной безопасности. 9 апреля были представлены первые результаты проверок.

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