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В ТРЦ Казахстана со 2 апреля выявили 6000 нарушений

17 апреля 2018, 10:30 |  Государство

Только шесть объектов по всей республике соответствовали всем установленным нормам, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ

Наибольшее число нарушений противопожарной безопасности выявили в торгово-развлекательных центрах Карагандинской области (всего там зарегистрирован 171 объект), Алматы (161 объект), Астаны (117 объектов). Об этом на брифинге по проверкам противопожарного состояния объектов торговли сообщил замминистра внутренних дел РК Юрий Ильин.

- Со 2 апреля было назначено 692 проверки, 460 из них завершены. На проверенных объектах выявлено более 6000 нарушений. Лишь шесть объектов соответствовали всем установленным нормам. Общая сумма штрафных санкций составила 7,6 млн тенге. Проверочные листы опубликованы на официальном сайте КЧС МВД РК, и каждый житель нашей страны может ознакомиться с ними, – рассказал спикер.

Юрий Ильин добавил, что не все бизнесмены правильно отреагировали на ситуацию в Кемерово и не все осознали свою меру ответственности перед посетителями и государством.

- На все объекты, в которых выявляются нарушения, мы накладываем административный штраф, даём срок на устранение недостатков. Затем повторно проводим контрольные проверки. Если тот или иной объект не выполнил предписания государственных инспекторов, то все материалы по нему направляются в судебные органы. Суд может выписать штраф, который будет в разы превышать первичный штраф, или приостановить деятельность этого заведения, – отметил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

В суды переданы материалы по торговым объектам в Астане (KeruenCity), Алматы (ТРЦ "Спутник" и "Март"), Актобе (ТОО "Западно-Казахстанская ярмарка" , ТЦ "Акку"), в Костанайской (ЦУМ), Карагандинской (City Mall), Акмолинской ( "Бурабай", "Алатау") областях и других.

Параллельно с проверками Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК проводил обучающие тренинги для персонала крупных торгово-развлекательных центров страны. Основы противопожарной безопасности освоили уже более 20 000 человек.

30 марта 2018 года представители КЧС МВД РК сообщили, что со 2 апреля в стране начнутся внеплановые проверки крупных ТРЦ по соблюдению требований пожарной безопасности. 9 апреля были представлены первые результаты проверок.

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Комментарии к новости

Уася
Re: В ТРЦ Казахстана со 2 апреля выявили 6000 нарушений




Отправлено: 17.04.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже надоели эти новости. Ну случилось и случилось, а если в Америке произойдет что нибудь, у нас тоже будут проверки?! Главное везде за Россию и все с нее копируем, а как резолюцию в Сов.безе ООН поддержать, так воздерживаемся, фейковая стана.

§ dandiv
Re: В ТРЦ Казахстана со 2 апреля выявили 6000 нарушений
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 17.04.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А список этих 6 ТРЦ, которые полностью соответствуют установленным нормам можно огласить?
Профайл

FOMA
Re: В ТРЦ Казахстана со 2 апреля выявили 6000 нарушений




Отправлено: 17.04.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ТРЦ Казахстана со 2 апреля выявили 6000 нарушений

Одно из нарушений: первоначальное желание построить ТРЦ

§ Валентин
Re: В ТРЦ Казахстана со 2 апреля выявили 6000 нарушений
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7386
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.04.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому вдруг интересно стало:

http://www.emer.gov.kz/images/itogi_proverok/kostobl/%D0%A2%D0%A0%D0%A6%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf

В ТРЦ "Март" - системы дымоудаления, спринклеры на 1-3 этажах неисправны, пожарная сигнализация на тех.этаже неисправна.
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5555
Re: В ТРЦ Казахстана со 2 апреля выявили 6000 нарушений




Отправлено: 17.04.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал акт проверки по марту. Походу 1 из 2-х, либо повторно вводить в эксплуатацию либо сносить половину бутиков придется. Потому что замечание "изменение объемно-планировочного решения" по другому не убрать.

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