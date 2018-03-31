За три месяца проверяющие планируют осмотреть 1 151 объект, относящийся к высокой степени пожароопасности, сообщает informburo.kz.

На прошлой неделе «НГ» проверила, как соблюдают правила пожарной безопасности в костанайских ТРЦ

В Казахстане с 2 апреля начнутся внеплановые проверки ТРЦ по соблюдению требований пожарной безопасности. Об этом на брифинге, посвящённом вопросам госконтроля пожарной безопасности, сообщил начальник отдела государственного пожарного контроля КЧС МВД РК Рустем Искаков.

"Почему-то у многих складывается мнение, что мы начали масштабные проверки лишь после трагедии, произошедшей в Кемерово. Это не так. В течение второго полугодия 2018 года мы планировали охватить проверкой 500 крупных объектов, преимущественно ТРЦ. Но из-за того что люди требуют незамедлительных действий, Генеральная прокуратура инициировала внеплановые проверки, которые начнутся 2 апреля и продлятся три месяца", – сообщил Рустем Искаков.

Он добавил, что особое внимание при проверках будет уделяться следующим критериям: наличию условий для эффективной и безопасной эвакуации людей в случае пожара, исключению источников возникновения пожара и условий для его быстрого распространения, готовности персонала к действиям во время чрезвычайной ситуации такого рода. В приоритетном перечне – наличие систем оповещения людей о пожаре, система раннего обнаружения очага.

Всего проверочные листы содержат 897 требований пожарной безопасности, 369 из них относятся к грубой степени нарушения, 429 – к значительной степени и 99 – к незначительной.

За неисполнение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Безответственному владельцу в зависимости от категории субъекта предпринимательства может грозить штраф до 50 МРП.

Рустем Искаков заверил, что представители бизнеса, несмотря на строгость наказания, готовы к проверкам, поскольку понимают и осознают их значимость.

"За последние четыре дня к нам поступили сотни обращений от владельцев торговых объектов. Представители бизнеса осознают всю серьёзность сложившейся ситуации и стараются всячески идти на контакт с нами. Многие из них просят прийти нас, провести беседу с персоналом, проверить уровень пожарной безопасности", – отметил Рустем Искаков.

Начальник отдела государственного контроля сообщил, что ежегодно проверке подвергаются свыше 30 объектов. В их числе сооружения, относящиеся к высокой степени риска: объекты здравоохранения, оказывающие стационарную помощь и амбулаторную помощь, общей площадью 1000 и более квадратных метров, дома и зоны отдыха, туристические базы, где предусмотрено пребывание 100 человек и более, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, где предусмотрено пребывание 200 и более человек, объекты торговли и развлекательные комплексы общей площадью 1000 и более квадратных метров, многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров, административные здания и многофункциональные комплексы общей площадью 1500 и более квадратных метров, аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы, объекты социальной сферы и так далее.

Кроме того, предложено не допускать расположение детских зон и кинотеатров в ТРЦ выше 3-го этажа.

"Учитывая те тяжкие последствия, которые произошли в Кемерово, мы намерены предложить в уполномоченный орган по делам архитектуры и градостроительства этот вопрос на рассмотрение", – сказал начальник отдела управления контрольной профилактической деятельности в области пожарной безопасности КЧС МВД РК Рамазан Бейсенгазинов.

На данный момент это норма затрагивает лишь начальные классы в средних школах.

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