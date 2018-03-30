Проведение учений и создание общественного совета при палате предпринимателей - в Костанае обсудили проблемы безопасности в общественных местах
Татьяна НАЗАРУК
На самом деле обсуждение самой острой на сегодня проблемы - пожарной безопасности в местах большого скопления людей - велось не только в Костанае. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» выступила с инициативой о республиканской видеоконференции с участием всех регионов. Прошла она сегодня, 29 марта.
В конференции от Костаная приняли участие представители супермаркета «Астыкжан», спорткомплекса Fitnation, ночного клуба X-Club, парка детских развлечений «Кукуруза», Казахско-французского центра, ТРЦ MART и Kostanay Plaza, ТЦ "Сауда Орталыгы".
Представители госорганов и бизнеса говорили о недостатках в законодательстве и о том, что нужно сделать, чтобы избежать трагических случаев - таких, как пожар в ТЦ "Зимняя вишня" Кемерове.
- С понедельника мы находимся в новом отсчете времени, - сказал владелец сети ТРЦ Mega Нурлан СМАГУЛОВ. - И вопрос стоит об обеспечении пожарной безопасности не только в ТРЦ, но и на вокзалах, в аэропортах, университетах. Эта трагедия очень сильно потрясла. Теперь нам нужно пересмотреть все требования и наши взгляды на эту проблему в принципе.
По словам Смагулова, в его ТРЦ уже провели внеплановые учения и выявили недостатки. В проверке приняли участие и журналисты, и общественность. При этом он отметил, что связь бизнеса с обществом минимальна. Чтобы это устранить, необходимо создать общественные советы: они будут контролировать обстановку в сфере пожарной безопасности и дисциплинировать предпринимателей соблюдать законодательные нормы.
- То, что нужно людям, и те требования, которые госорганы нам предъявляют, оказались совершенно разными, - признал Смагулов. - Даже указатели, например, которые вешают над аварийными выходами. Они устарели. Их банально не видно.
Планируется, что если в Костанае все-таки захотят создать общественный совет, то функционировать он, возможно, будет при «Атамекене».
Предприниматели обозначили ещё одну проблему, которую они сами решить не смогут: казахстанцы не знают порядка действий при пожарах. Об этом должно позаботиться Министерство образования, переработав программы для предмета ОБЖ.
Чтобы обезопасить бизнесменов от потери имущества в случае пожара, предложили его страховать. Однако эта мера пока не очень распространена в Казахстане из-за дороговизны услуги.
Предприниматели по всей республике сейчас подписывают обращения в ДЧС и просят провести у них проверку. Костанайские бизнесмены делают сейчас то же самое.
- Предприниматели высказываются, что в крупных ТРЦ проверки должны проводиться чаще, - сообщил директор Костанайской областной палаты предпринимателей Мурат АБЕНОВ. - Бизнесмены даже готовы к тому, чтобы в законы были внесены изменения. Они хотят, чтобы контроль усилили для предотвращения таких трагедий.
Владелец ТРЦ Kostanay Plaza Игорь КИМ рассказал журналистам, что тоже намерен провести учения и не против организации общественного совета.
- После кемеровской трагедии мы все проверяем, - сказал он - Проблемы есть. Есть человеческий фактор. Эти вопросы мы сейчас решаем. Мы хотим в выходные дни, когда будет много посетителей, проверить, как люди себя ведут в экстренных ситуациях.
Игорь Ким ответил на вопрос журналиста «НГ» о том, всегда ли в его ТРЦ открыты аварийные выходы. Напомним, накануне мы проводили собственную проверку и обнаружили, что абсолютно все эвакуационные выходы находятся в свободном доступе.
- Не буду лукавить - нет, - признался директор ТРЦ Kostanay Plaza. - Мы буквально после пожара в Кемерове их открыли. Мы сейчас обсуждаем эти вопросы. Есть же такие вещи, как пожарная безопасность и охрана, а также защита от терроризма. Мы не имеем права такое большое здание сделать проходным двором. Завтра через эту дверь кто угодно может пройти. Главное - чтобы они легко могли открываться при пожаре. Сейчас мы как раз систему автоматического открывания дверей продумываем. Будут электронные замки. Пока у нас их нет.
Как рассказал «НГ» заместитель начальника департамента по ЧС МВД РК Азамат ОРИМБАЕВ, с внеплановыми проверками к предпринимателям сотрудники ведомства не приходят. Их проводят по плану - дважды в год. На вопрос о том, были ли в последний раз выявлены нарушения требований безопасности, в частности - в ТРЦ, он не ответил.
К этой теме «НГ» еще вернется.
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