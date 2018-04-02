Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ Костаная

Сегодня по всему Казахстану начались внеплановые проверки ТРЦ и других объектов массового скопления людей, которые относятся к категории высокого риска возникновения пожара.

В Костанайской области первым под проверку попал ТРЦ МАRТ. Сегодня, 2 апреля, совместно со службой ЧС там провели пожарные учения в режиме реального времени: с имитацией возгорания и реальной эвакуацией людей.

В службе ЧС отметили, что провести внеплановую проверку просило и руководство ТРЦ. После пожара в Кемерове такие просьбы массово посыпались в местные департаменты ЧС. Предприниматели хотят удостовериться, что у них подобная трагедия повториться не может.

Около 15.45 по команде администрации в здании включилась пожарная тревога. По громкоговорителю объявили об эвакуации: "Срочно покиньте помещение".

В этот же момент в ТРЦ были открыты все пожарные выходы. В здании четыре аварийные лестницы, которые расположены по углам ТРЦ.

Когда объявили пожарную тревогу, сотрудники торгово-развлекательного центра, согласно инструкции, начали провожать посетителей к лестницам. Из здания люди выходили на улицу, где направлялись к главному входу. Там сотрудники ТРЦ должны были посчитать количество эвакуированных. Как позже сообщили в службе ЧС, всего из ТРЦ вывели 300 человек.

Через несколько минут после того, как объявили тревогу, зазвучали сирены - к ТРЦ уже спешили несколько пожарных машин.

В это время забитая парковка возле здания ТРЦ практически была расчищена от машин, чтобы к зданию могли подъехать пожарные.

Очаг возгорания, согласно легенде этих учений, находился на третьем этаже - в 4-м зале кинотеатра. Он самый большой из кинозалов ТРЦ, вмещает 220 человек. Пожар было решено "устроить" именно там не случайно: залы кинотеатра - наиболее уязвимые места в случае пожара.

Когда людей в здании не осталось, свет везде выключили, отделы закрыли. В это время в "горящее" и "задымленное" здание медленно начали проходить пожарные и искать очаг возгорания.

На третьем этаже, в холле кинотеатра, обнаружили "пострадавшего". Эта роль досталась одному из сотрудника киноцентра.

Его подхватили несколько пожарных и вынесли на улицу по лестнице.

При пожаре лифты отключаются, эскалаторы - тоже. Ни то, ни другое в таких экстренных случаях средством эвакуации быть не может.

На улице "пострадавшему" оказали необходимую помощь.

Когда журналисты поднялись на третий этаж, все эвакуационные и основные выходы в кинозалах были открыты.

Очаг возгорания в 4-м кинозале тушили около десяти пожарных. Все они ждали команды, а затем ликвидировали очаг, роль которого выполнял красный флажок.

В это же время здание обследовала целая делегация из департамента по ЧС совместно с замдиректором компании WP Management Олегом Шалдиным, отвечающей за безопасность в ТРЦ МАРТ.

Сотрудники ЧС по ходу осмотра делали замечания.

- При входе в кинозал стоит стол, он немного загораживает выход, - отметил заместитель начальника департамента по ЧС МВД РК Азамат ОРИМБАЕВ. - Это загромождение путей эвакуации. Люди же будут в панике бежать к выходам, начнется давка, если кто-то запнется за этот стол.

В частности, что касается кинотеатра, Оримбаев обратил внимание, что не было слаженной связи между администратором ТРЦ и оператором кинотеатра, который отвечает за показ фильма. Когда последний получил сигнал о тревоге, изображение на экране пропало, а звук работал еще в течение нескольких минут. Этого быть не должно, потому что люди уже начинают выходить, шуметь и могут не услышать команд от администрации. Представители кинотеатра пояснили, что это связано с особенностями техники.

- Но, чтобы не возникала паника у посетителей кинотеатра, администратор должен объявить: в связи с техническими неполадками, сеанс откладывается, - пояснил Оримбаев. - Он должен попросить эвакуироваться по пожарным выходам. Говорить, что начался пожар - нельзя! Потому что люди начнут паниковать, это только усугубит ситуацию. Если кто-то споткнется, то выйти из зала остальным будет сложнее.

Сделали замечание по поводу половых покрытий, которые, возможно, будут поддерживать горение во время пожара. Заметила комиссия складские помещения в технических отсеках, кое-где - неработающие сплинкерные оросители. Сотрудники ЧС составили список замечаний, по которому будут работать вместе с администрацией ТРЦ.

Дополнительно комиссии из ЧС показали, как работают сплинкерная система и пожарные шланги. В паркинге к одному из сплинкеров поднесли горящий факел. Через 5-6 секунд колба сплинкера от нагрева лопнула и фонтаном полилась вода.

- Находимся в опасном состоянии, - так сказал Азамат Оримбаев представителям ТРЦ, но обмолвился, что делать выводы о пожарной безопасности в МАRTе пока рано.

- Мы просмотрели, много вопросов у нас возникло, - резюмировал он. - Завтра продолжим проверку. Вопросы возникли к проекту здания. Его нужно изучить. Нарушения есть, но нужна их детализация. Мы планируем провести собрание с персоналом, провести занятие с ними. У них все слаженно сегодня получилось, но есть нюансы. Не знаем точно, когда закончим работу с этим ТРЦ. МАRТ - самый крупный в области, здесь нужно серьезно подойти.

В течение трех месяцев в Костанайской области должны быть проверены 62 объекта массового пребывания людей.

Как сообщил главный специалист группы государственного пожарного контроля Алмат ЖАНЫСПАЕВ, ТРЦ МАRТ и ЦУМ в последний раз проверяли в 2013 году.

- Они относились к субъектам малого предпринимательства до 2018 года, - рассказал он. - А согласно законодательным нормам Предпринимательского кодекса, если с момента регистрации объекта не пришло три года, мы не имеем права проводить проверки по особому порядку. Теперь эти ТРЦ относятся к средним объектам. Проверки будут чаще.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА