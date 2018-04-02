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Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ Костаная
Хохол: а то рисуют больше направления к отделу золота и бижутерии . а тебе какое дело. будешь тут еще указывать что рисовать. командир нашелся. в сарае у себя рисуй. как в туалет на улице...
02.04.18 20:57
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Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ Костаная

Татьяна НАЗАРУК

2 апреля 2018, 19:25 |  Происшествия

Сегодня по всему Казахстану начались внеплановые проверки ТРЦ и других объектов массового скопления людей, которые относятся к категории высокого риска возникновения пожара.

В Костанайской области первым под проверку попал ТРЦ МАRТ. Сегодня, 2 апреля, совместно со службой ЧС там провели пожарные учения в режиме реального времени: с имитацией возгорания и реальной эвакуацией людей.

В службе ЧС отметили, что провести внеплановую проверку просило и руководство ТРЦ. После пожара в Кемерове такие просьбы массово посыпались в местные департаменты ЧС. Предприниматели хотят удостовериться, что у них подобная трагедия повториться не может.

Около 15.45 по команде администрации в здании включилась пожарная тревога. По громкоговорителю объявили об эвакуации: "Срочно покиньте помещение".

В этот же момент в ТРЦ были открыты все пожарные выходы. В здании четыре аварийные лестницы, которые расположены по углам ТРЦ.

Когда объявили пожарную тревогу, сотрудники торгово-развлекательного центра, согласно инструкции, начали провожать посетителей к лестницам. Из здания люди выходили на улицу, где направлялись к главному входу. Там сотрудники ТРЦ должны были посчитать количество эвакуированных. Как позже сообщили в службе ЧС, всего из ТРЦ вывели 300 человек.

Через несколько минут после того, как объявили тревогу, зазвучали сирены - к ТРЦ уже спешили несколько пожарных машин.

В это время забитая парковка возле здания ТРЦ практически была расчищена от машин, чтобы к зданию могли подъехать пожарные.

Очаг возгорания, согласно легенде этих учений, находился на третьем этаже - в 4-м зале кинотеатра. Он самый большой из кинозалов ТРЦ, вмещает 220 человек. Пожар было решено "устроить" именно там не случайно: залы кинотеатра - наиболее уязвимые места в случае пожара.

Когда людей в здании не осталось, свет везде выключили, отделы закрыли. В это время в "горящее" и "задымленное" здание медленно начали проходить пожарные и искать очаг возгорания.

На третьем этаже, в холле кинотеатра, обнаружили "пострадавшего". Эта роль досталась одному из сотрудника киноцентра.

Его подхватили несколько пожарных и вынесли на улицу по лестнице.

При пожаре лифты отключаются, эскалаторы - тоже. Ни то, ни другое в таких экстренных случаях средством эвакуации быть не может.

На улице "пострадавшему" оказали необходимую помощь.

Когда журналисты поднялись на третий этаж, все эвакуационные и основные выходы в кинозалах были открыты.

Очаг возгорания в 4-м кинозале тушили около десяти пожарных. Все они ждали команды, а затем ликвидировали очаг, роль которого выполнял красный флажок.

В это же время здание обследовала целая делегация из департамента по ЧС совместно с замдиректором компании WP Management Олегом Шалдиным, отвечающей за безопасность в ТРЦ МАРТ.

Сотрудники ЧС по ходу осмотра делали замечания.

- При входе в кинозал стоит стол, он немного загораживает выход, - отметил заместитель начальника департамента по ЧС МВД РК Азамат ОРИМБАЕВ. - Это загромождение путей эвакуации. Люди же будут в панике бежать к выходам, начнется давка, если кто-то запнется за этот стол.

В частности, что касается кинотеатра, Оримбаев обратил внимание, что не было слаженной связи между администратором ТРЦ и оператором кинотеатра, который отвечает за показ фильма. Когда последний получил сигнал о тревоге, изображение на экране пропало, а звук работал еще в течение нескольких минут. Этого быть не должно, потому что люди уже начинают выходить, шуметь и могут не услышать команд от администрации. Представители кинотеатра пояснили, что это связано с особенностями техники.

- Но, чтобы не возникала паника у посетителей кинотеатра, администратор должен объявить: в связи с техническими неполадками, сеанс откладывается, - пояснил Оримбаев. - Он должен попросить эвакуироваться по пожарным выходам. Говорить, что начался пожар - нельзя! Потому что люди начнут паниковать, это только усугубит ситуацию. Если кто-то споткнется, то выйти из зала остальным будет сложнее.

Сделали замечание по поводу половых покрытий, которые, возможно, будут поддерживать горение во время пожара. Заметила комиссия складские помещения в технических отсеках, кое-где - неработающие сплинкерные оросители. Сотрудники ЧС составили список замечаний, по которому будут работать вместе с администрацией ТРЦ.

Дополнительно комиссии из ЧС показали, как работают сплинкерная система и пожарные шланги. В паркинге к одному из сплинкеров поднесли горящий факел. Через 5-6 секунд колба сплинкера от нагрева лопнула и фонтаном полилась вода.

- Находимся в опасном состоянии, - так сказал Азамат Оримбаев представителям ТРЦ, но обмолвился, что делать выводы о пожарной безопасности в МАRTе пока рано.

- Мы просмотрели, много вопросов у нас возникло, - резюмировал он. - Завтра продолжим проверку. Вопросы возникли к проекту здания. Его нужно изучить. Нарушения есть, но нужна их детализация. Мы планируем провести собрание с персоналом, провести занятие с ними. У них все слаженно сегодня получилось, но есть нюансы. Не знаем точно, когда закончим работу с этим ТРЦ. МАRТ - самый крупный в области, здесь нужно серьезно подойти.

В течение трех месяцев в Костанайской области должны быть проверены 62 объекта массового пребывания людей. 

Как сообщил главный специалист группы государственного пожарного контроля Алмат ЖАНЫСПАЕВ, ТРЦ МАRТ и ЦУМ в последний раз проверяли в 2013 году. 

- Они относились к субъектам малого предпринимательства до 2018 года, - рассказал он. - А согласно законодательным нормам Предпринимательского кодекса, если с момента регистрации объекта не пришло три года, мы не имеем права проводить проверки по особому порядку. Теперь эти ТРЦ относятся к средним объектам. Проверки будут чаще.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10684
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.04.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гонял там сегодня, при провндении понто.., ой, учений..
Только не понял, с какого перепуга и как там не стало автомобилей на стоянках?
Получается водятелы где то зараннее побросали свои автомобили, зная что в ТРЦ будет пожар и пошли в Март?
Ну или как тут говорят расчищена..
Да ее чистили в течении минут 40ка практически от водятелов..
Что такое 5 минут в таком случае, трагедия в Кемерово показала..
Да, и как расчистить те авто, водятелы которых уже на пожаре сидят и травятся там угарным газом в кинотеатрах, разбивают головы или спасают детишек?
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§ 112
Re: Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10684
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.04.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то интересно получается..
Объявили тревогу, все водятелы спокойно все побросали и без детей и жен вышли, чтобы отогнать свои автомобили для пожарных расчетов..
Потом значит ждут, когда расчеты подъедут, развернутся, шланги там и все такое вытащат и начнут спасать их детишек и жен..
Какая то белиберда получается..
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§ 112
Re: Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10684
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.04.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парень лежит на скамейке..
Еще один прикол..
Сидел там и спокойно ждал когда отравится угарным газом, не обращая внимания на горящих как факелы детишек и еще прилег там аккуратно, чтобы не быть передавленным другими людишками в проходе, не сломать кости и позвонки..
Вот не верю снова..
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Никола
Re: Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ...




Отправлено: 02.04.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как слова администратора "Сеанс окончен из-за технических неполадок, поэтому покидайте здание по пожарным лестницам" не спровоцирует панику?
А вообще, в виде учений это все будет выглядеть красиво - стройными рядами посетители покидают здание, а персонал, как в самолете стюардессы, показывает аварийные выходы. Но добавить к этому всему частицу паники, то все забудут про правила и инструкции.

FOMA
Re: Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ...




Отправлено: 02.04.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы что отработали, но от диверсии вряд ли спасет.

Хохол
Re: Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ...




Отправлено: 02.04.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю как в Марте , но в Цуме на первом этаже заблудиться при пожаре тем кто редко туда ходит , запросто . Так и будут бегать при пожаре по кругу бутиков , тщетно выискивая выходы в условиях дыма и огня . Хоть бы на кафеле на полу рисовали направление к выходу , а то рисуют больше направления к отделу золота и бижутерии .

владелец бутика
Re: Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ...




Отправлено: 02.04.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
а то рисуют больше направления к отделу золота и бижутерии .


а тебе какое дело. будешь тут еще указывать что рисовать.
командир нашелся. в сарае у себя рисуй.
как в туалет на улице пройти.

Гость
Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ Костаная




Отправлено: 02.04.18 - 21:04
Комментарий проходит проверку.

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