Тысячу нарушений пожарной безопасности выявили в казахстанских ТРЦ со 2 апреля
Все "нарушители" привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила составила 1,4 млн тенге, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ
1037 нарушений пожарной безопасности было выявили органы ЧС в казахстанских торгово-развлекательных центрах со 2 апреля 2018 года, заявил на брифинге председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерал-майор Владимир Беккер.
- По поручению премьер-министра мы начали глобальную проверку крупных торгово-развлекательных центров страны. Со 2 апреля было открыто 308 проверок, 75 из них уже завершились. Из всех обследованных объектов только три оказались без каких-либо нарушений. Это два рынка в городе Шахтинск и ТД "Делюкс" в Карабалыкском районе Костанайской области. Остальные 72 юридических и физических лица были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила свыше 1,4 млн тенге, – сообщил Владимир Беккер.
Сумма штрафа зависит от вида субъекта бизнеса и варьируется от 15 до 50 МРП. При повторном выявлении эта сумма возрастает, представители малого бизнеса обязаны заплатить 100 МРП, среднего – 200 МРП и крупного – 500 МРП.
Спикер добавил, что в обследуемых объектах было зафиксировано от трех до тридцати нарушений. В их числе неработающая пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения, захламление путей эвакуации, размещение под лестничными маршами складских помещений, отсутствие средств первичного пожаротушения.
- С момента трагедии, произошедшей в Кемерово, прошло достаточно времени. Мы начали проверки, сообщили об этом СМИ. Однако многие собственники ТРЦ страны никак не отреагировали на это. А ведь могли подготовиться, устранить свои недочёты. Понятно же, что к ним придут с проверкой. Такое равнодушие со стороны бизнесменов возмущает нас, – отметил Владимир Беккер.
В качестве положительного примера спикер привёл сеть ТРЦ Mega.
- Хотя по нормам не положено содержать камазы, габаритную пожарную технику. Представители сети относятся к обеспечению пожарной безопасности очень ответственно, понимают, что пожар может не только нанести урон бизнесу, но и сгубить много жизней, - рассказал Владимир Беккер.
30 марта представители МВД РК сообщили, что со 2 апреля в стране начнутся внеплановые проверки ТРЦ по соблюдению требований пожарной безопасности.
Начальник отдела государственного пожарного контроля КЧС МВД РК Рустем Искаков отметил, что особое внимание при проверках будет уделяться следующим критериям: наличию условий для эффективной и безопасной эвакуации людей в случае пожара, исключению источников возникновения пожара и условий для его быстрого распространения, готовности персонала к действиям во время чрезвычайной ситуации такого рода. В приоритетном перечне – наличие систем оповещения людей о пожаре, система раннего обнаружения очага.
Читайте также:
Пожарные учения в режиме реального времени прошли в ТРЦ МАRТ Костаная
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 188
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
112: Ну мы же не по 3 тысячи евро п Они то же по 3 не получают,в основном 1000-2000.
Молодцы, отчитались. План по нарушениям выполнили, а дальше, как обычно, хоть трава не расти. Что пожарные, что полицейские со своими планшетами - у всех все сводится к одному.
1 кг мяса по стоимости равен бутылке водки (без костей = хорошей водки) = 4-5 пачек сигарет. На мой взгляд мясо должно стоить еще дороже.
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Аноним: Каких вопросов? Про показ корочки здесь? Да.. Показ корочки или диплома и без стеснения говорить о своей сегодняшней работе.. Что тут такого? Нужно обязательно что то съесть, чтобы...
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Аноним: Или иначе: кто из вас двоих - лошара анапский? Если, сидя в ютьюбе, можно было посмотреть как это делается и никого не вызывать, а сделать самому? Помню, помню как ты закоротил розетку,...