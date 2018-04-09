Тысячу нарушений пожарной безопасности выявили в казахстанских ТРЦ со 2 апреля

Все "нарушители" привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила составила 1,4 млн тенге, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ

1037 нарушений пожарной безопасности было выявили органы ЧС в казахстанских торгово-развлекательных центрах со 2 апреля 2018 года, заявил на брифинге председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерал-майор Владимир Беккер.

- По поручению премьер-министра мы начали глобальную проверку крупных торгово-развлекательных центров страны. Со 2 апреля было открыто 308 проверок, 75 из них уже завершились. Из всех обследованных объектов только три оказались без каких-либо нарушений. Это два рынка в городе Шахтинск и ТД "Делюкс" в Карабалыкском районе Костанайской области. Остальные 72 юридических и физических лица были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила свыше 1,4 млн тенге, – сообщил Владимир Беккер.

Сумма штрафа зависит от вида субъекта бизнеса и варьируется от 15 до 50 МРП. При повторном выявлении эта сумма возрастает, представители малого бизнеса обязаны заплатить 100 МРП, среднего – 200 МРП и крупного – 500 МРП.

Спикер добавил, что в обследуемых объектах было зафиксировано от трех до тридцати нарушений. В их числе неработающая пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения, захламление путей эвакуации, размещение под лестничными маршами складских помещений, отсутствие средств первичного пожаротушения.

- С момента трагедии, произошедшей в Кемерово, прошло достаточно времени. Мы начали проверки, сообщили об этом СМИ. Однако многие собственники ТРЦ страны никак не отреагировали на это. А ведь могли подготовиться, устранить свои недочёты. Понятно же, что к ним придут с проверкой. Такое равнодушие со стороны бизнесменов возмущает нас, – отметил Владимир Беккер.

В качестве положительного примера спикер привёл сеть ТРЦ Mega.

- Хотя по нормам не положено содержать камазы, габаритную пожарную технику. Представители сети относятся к обеспечению пожарной безопасности очень ответственно, понимают, что пожар может не только нанести урон бизнесу, но и сгубить много жизней, - рассказал Владимир Беккер.

30 марта представители МВД РК сообщили, что со 2 апреля в стране начнутся внеплановые проверки ТРЦ по соблюдению требований пожарной безопасности.

Начальник отдела государственного пожарного контроля КЧС МВД РК Рустем Искаков отметил, что особое внимание при проверках будет уделяться следующим критериям: наличию условий для эффективной и безопасной эвакуации людей в случае пожара, исключению источников возникновения пожара и условий для его быстрого распространения, готовности персонала к действиям во время чрезвычайной ситуации такого рода. В приоритетном перечне – наличие систем оповещения людей о пожаре, система раннего обнаружения очага.

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