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Нурбанчик
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Кушмурунец23: Кушмурунцы, железнодорожники локомотивщики помнят Бертрана Рубинштейна, он часто бывал у нас , работал. Заслуженный уважаемые Человек! Кушмурунец23: Это мы, железнодорожники...
02.04.18 15:43
Директор Пляжа
Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области
Хохол: А что ты против имеешь ? :lol: Вообще в отличии от тебя, параллельно. Да и вопрос был задан не тебе. Чего занервничал?)) Хохол: Пуп земли что ль , что б указывать что и кому смотреть...
02.04.18 15:30
Кушмурунец23
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Бывалый: Отличная опечатка! ))) Правда нечаянно, спешил . Костанай Кустанай !!! Привокзальная она и останется привокзальной, но только привокзальная площадь имени Б.Рубинштейн . Еще и потому что...
02.04.18 15:22
шанхай уральская
Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с безработицей
Вчера статью читал на Марсе нашли нефть и алмазы ,уже рванули на эту планету работать Байконур рядом вот область и оказалась в первых рядах по без работице.
02.04.18 14:52
5555
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
За Обоснование: 1) человек реально жил в г. Костанай и трудился на его благо 2) он действительно заслуженный житель Костаная (о чем говорит его почетность как жителя) 3) его реально знают люди-жители...
02.04.18 14:52
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Новость о победе «Тобола» подписчики «НГ» в Инстаграме принимали за первоапрельский розыгрыш

Галина ПЕТРЕНКО

2 апреля 2018, 10:44 |  Общество

По традиции 1 апреля на сайте ng.kz и на страничке «НГ» в Инстаграме было размещено несколько вымышленных новостей. Вечером в воскресенье мы предложили пользователям и подписчикам найти их.

Победителем, который первым отыскал фейки на странице сайта ng.kz ВКонтакте, стал рудничанин Игорь Попов. Неправдоподобными ему сразу показались новости про гигантские запасы нефти на Марсе и про выращивание маракуйи на юге Костанайской области. Вообще «контактная» аудитория быстро разобралась с выдумками.

В Инстаграме все было куда веселее. Народ не верил в реальные события - вроде победы «Тобола» - и искренне желал успеха придуманному нами предпринимателю, который с помощью китайских консультантов и на деньги фонда «Даму» взялся выращивать маракуйю на юге Костанайской области. Эту новость даже перепечатал один из костанайских аккаунтов в Инстаграме)))))

Фейком народу казался и «левитирующий» автомобиль на трассе Костанай - Рудный. Фото автомобиля прислал "НГ" пользователь под ником Алексей.

Подписчикам Инстаграма предлагалось сделать выбор среди четырех новостей. Фейковых было две - про маракуйю на юге области и о том, что в Карасуском районе начали изготавливать бешбармак в тюбиках для питания космонавтов. Между прочим, богатая бизнес-идея. Здесь с фейками первым разобрался Ivan Vassilyev.

Победители получат фирменные сувениры от «НГ».
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