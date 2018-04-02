Новость о победе «Тобола» подписчики «НГ» в Инстаграме принимали за первоапрельский розыгрыш
Галина ПЕТРЕНКО
По традиции 1 апреля на сайте ng.kz и на страничке «НГ» в Инстаграме было размещено несколько вымышленных новостей. Вечером в воскресенье мы предложили пользователям и подписчикам найти их.
Победителем, который первым отыскал фейки на странице сайта ng.kz ВКонтакте, стал рудничанин Игорь Попов. Неправдоподобными ему сразу показались новости про гигантские запасы нефти на Марсе и про выращивание маракуйи на юге Костанайской области. Вообще «контактная» аудитория быстро разобралась с выдумками.
В Инстаграме все было куда веселее. Народ не верил в реальные события - вроде победы «Тобола» - и искренне желал успеха придуманному нами предпринимателю, который с помощью китайских консультантов и на деньги фонда «Даму» взялся выращивать маракуйю на юге Костанайской области. Эту новость даже перепечатал один из костанайских аккаунтов в Инстаграме)))))
Фейком народу казался и «левитирующий» автомобиль на трассе Костанай - Рудный. Фото автомобиля прислал "НГ" пользователь под ником Алексей.
Подписчикам Инстаграма предлагалось сделать выбор среди четырех новостей. Фейковых было две - про маракуйю на юге области и о том, что в Карасуском районе начали изготавливать бешбармак в тюбиках для питания космонавтов. Между прочим, богатая бизнес-идея. Здесь с фейками первым разобрался Ivan Vassilyev.
Победители получат фирменные сувениры от «НГ».
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