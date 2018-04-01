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пэтриот
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drakon
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Серик
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На юге Костанайской области начали выращивать экзотические для региона фрукты

Асия ДЖАМАНКУЛОВА

1 апреля 2018, 10:58 |  Общество

В теплице предпринимателя Серикжана АХМЕТОВА появились всходы маракуйи. Это первый успех после нескольких попыток бывшего учителя биологии заняться выращиванием необычных овощей и фруктов.

- Я пытался дома выращивать бананы, киви. Загорелся идеей после поездки в Китай, - рассказывает молодой предприниматель. - Пришёл к выводу, что нужна хорошая теплица. Мой бизнес-план был одобрен фондом "Даму", я получил деньги на стартап - 7,3 млн тенге на 10 лет. Добавил немного своих.

Теплица-термос небольшая - всего 50 кв. м. Половина этой площади пока пуста. Зато на второй ровными рядками стоят зеленые всходы . По словам Ахметова, посажена экзотическая маракуйя.

Растение прекрасно плодоносит в центральных районах Китая, где климат схож с нашим. Оттуда предприниматель привёз не только посадочный материал, но и технологию возделывания. Серикжана Ахметова сейчас консультируют китайские специалисты. По его словам, это очень помогает в работе.

Первый урожай он планирует собрать уже в ноябре этого года.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: На юге Костанайской области начали выращивать экзотические...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вас с 1 апреля!
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Народный контроль
Re: На юге Костанайской области начали выращивать экзотические...




Отправлено: 01.04.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, 7,3 миллиона , теплица термос в 50 кв/м....Сегодня маракуйя, завтра ананасы! Куда урожай девать будем? На такой объём выращенных в теплице размером в 50 кв/м экзотических
фруктов овощехранилищ нет в Костанае! С 1 Апреля!

АфроАмериканец
Re: На юге Костанайской области начали выращивать экзотические...




Отправлено: 01.04.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я получил деньги на стартап - 7,3 млн тенге на 10 лет...
чет мало вероятно, что народ кинется, поедать маракуйю...скупая ее килограммами...и устраивая драки в очередях... :-x но, может я и не прав...жизнь покажет 8-) да и бананов в области, с избытком...в любом населенном пункте... 8-) я вот сало копчу...сам солю..сам копчу...на яблоневых опилках...ТЕМА ;-)

пэтриот
Re: На юге Костанайской области начали выращивать экзотические...




Отправлено: 01.04.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сосед с Юга (который байку про богача рассказал, в новостях про Китай) построил теплицу на 5 сотках , в марте высаживает лук . В конце апреля продает и сажает огурцы. Получает с них примерно по 4-5 лямов .
Мне предлагал тоже , но что-то в стахановское движение вливаться мне не охота. Сажаю картошку . Уж больно это адский труд - повышенная влажность и таскание тяжелых ящиков !
Покупая овощи теперь не делаю ,,круглые глаза,, - а что так дорого ???

§ Victor Yang
Re: На юге Костанайской области начали выращивать экзотические...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АфроАмериканец:
чет мало вероятно, что народ кинется, поедать маракуйю...скупая ее килограммами...

Если бы она стоила не 300 тенге за штуку, а хотя бы за полкило - брали бы и килограммами. Да и с такой площади много урожая не будет - это во-первых. Во-вторых, на постройку теплицы, да ещё и с тропическим климатом, нужно во много раз больше 7 млн. Я бы ещё поверил про юг страны. Но на юге области - это вообще нереально.
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