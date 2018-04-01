На юге Костанайской области начали выращивать экзотические для региона фрукты

В теплице предпринимателя Серикжана АХМЕТОВА появились всходы маракуйи. Это первый успех после нескольких попыток бывшего учителя биологии заняться выращиванием необычных овощей и фруктов.

- Я пытался дома выращивать бананы, киви. Загорелся идеей после поездки в Китай, - рассказывает молодой предприниматель. - Пришёл к выводу, что нужна хорошая теплица. Мой бизнес-план был одобрен фондом "Даму", я получил деньги на стартап - 7,3 млн тенге на 10 лет. Добавил немного своих.

Теплица-термос небольшая - всего 50 кв. м. Половина этой площади пока пуста. Зато на второй ровными рядками стоят зеленые всходы . По словам Ахметова, посажена экзотическая маракуйя.

Растение прекрасно плодоносит в центральных районах Китая, где климат схож с нашим. Оттуда предприниматель привёз не только посадочный материал, но и технологию возделывания. Серикжана Ахметова сейчас консультируют китайские специалисты. По его словам, это очень помогает в работе.

Первый урожай он планирует собрать уже в ноябре этого года.