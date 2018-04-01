Быстрее не бывает

Форум
Китайский эксперт
Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни. Реакция сельчан его разочаровала
Татьяна: Тут про кемерово были 1 тема плюс 4 косвенных. Проснись Татьяна. Вроде хватает. Или вам мало?
01.04.18 20:29
112
Весна пришла в Затобольск
Советчик: знала бы что весной носят резиновые сапоги Сейчас их в резиновые сапоги или калоши фиг заставишь носить.. Сейчас все на тачилах да на каблуках и со смартофоном..
01.04.18 20:22
...
Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно
112: Хех.. Опять передернул, приплетая наших форумчан, к тому бардаку, что творится с насилием мигрантов в Германии. Ну да, судя по твоим вбросам, они к этому тоже будут причастны, как и к...
01.04.18 20:22
112
Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме Дружбы Костаная
гость: а ты с какого боку то. Как с какого? Если не знаком с традициями, лучше помолчи..
01.04.18 20:20
112
Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно
Кустанаец: будут так те с африки в германии местных женщин... Хм.. То есть ты граждан Казахстана, если он приезжий с Талапкера либо с Рудного в Костанай или костанайца приехавшего в Ацтану видишь...
01.04.18 20:17
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Тобол" вырвал победу в матче с дебютантом Премьер-лиги в Петропавловске

Vesti.kz

1 апреля 2018, 17:03 |  Спорт

Костанайский "Тобол" одержал победу в матче третьего тура футбольной премьер-лиги, победив "Кызыл-Жар СК", сообщает корреспондент Vesti.kz

Иллюстративное фото

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась победой гостей со счетом 2:1. "Кызыл-Жар СК" отличился первым - на 22-й минуте счет открыл Тимур Мульдинов. Но футболисты "Тобола" исправили ситуацию после перерыва - на 53-й минуте вернул ничью на табло Танат Нусербаев, а на 80-й победный гол забил Максим Федин.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.04.18 17:59 Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме Дружбы Костаная
01.04.18 14:30 На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого превышают земные
01.04.18 13:00 Использовать пенсионные накопления в программе "7-20-25" предложили в "Нур Отане"
01.04.18 12:07 Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области
01.04.18 10:58 На юге Костанайской области начали выращивать экзотические для региона фрукты
01.04.18 10:01 Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни. Реакция сельчан его разочаровала
01.04.18 09:33 В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских пар
01.04.18 08:27 Из истории одного фейка: проверка безопасности аккаунта Facebook при помощи комментария BFF
31.03.18 21:21 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"
31.03.18 19:06 31 марта на небе появится голубая Луна. Почему ее так называют?

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 1
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх