"Тобол" вырвал победу в матче с дебютантом Премьер-лиги в Петропавловске
Vesti.kz
Костанайский "Тобол" одержал победу в матче третьего тура футбольной премьер-лиги, победив "Кызыл-Жар СК", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Иллюстративное фото
Встреча прошла в Петропавловске и завершилась победой гостей со счетом 2:1. "Кызыл-Жар СК" отличился первым - на 22-й минуте счет открыл Тимур Мульдинов. Но футболисты "Тобола" исправили ситуацию после перерыва - на 53-й минуте вернул ничью на табло Танат Нусербаев, а на 80-й победный гол забил Максим Федин.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 121
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Татьяна: Тут про кемерово были 1 тема плюс 4 косвенных. Проснись Татьяна. Вроде хватает. Или вам мало?
Весна пришла в Затобольск
Советчик: знала бы что весной носят резиновые сапоги Сейчас их в резиновые сапоги или калоши фиг заставишь носить.. Сейчас все на тачилах да на каблуках и со смартофоном..
112: Хех.. Опять передернул, приплетая наших форумчан, к тому бардаку, что творится с насилием мигрантов в Германии. Ну да, судя по твоим вбросам, они к этому тоже будут причастны, как и к...
Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме Дружбы Костаная
гость: а ты с какого боку то. Как с какого? Если не знаком с традициями, лучше помолчи..
Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно
Кустанаец: будут так те с африки в германии местных женщин... Хм.. То есть ты граждан Казахстана, если он приезжий с Талапкера либо с Рудного в Костанай или костанайца приехавшего в Ацтану видишь...