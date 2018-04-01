"Тобол" вырвал победу в матче с дебютантом Премьер-лиги в Петропавловске

Костанайский "Тобол" одержал победу в матче третьего тура футбольной премьер-лиги, победив "Кызыл-Жар СК", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Петропавловске и завершилась победой гостей со счетом 2:1. "Кызыл-Жар СК" отличился первым - на 22-й минуте счет открыл Тимур Мульдинов. Но футболисты "Тобола" исправили ситуацию после перерыва - на 53-й минуте вернул ничью на табло Танат Нусербаев, а на 80-й победный гол забил Максим Федин.