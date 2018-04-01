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На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого превышают земные

Артём МАРУСИЧ

1 апреля 2018, 14:30 |  Общество

Еще в 2006 году разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter прислал на Землю снимки Красной планеты, на которых виднелись черные пятна и полосы. Ученые предположили, что настолько темным веществом может быть только нефть. Окончательно подтвердить эту теорию получилось лишь спустя 10 лет.

Фото NASA

В конце 2017 года на место прибыл марсоход "Кьюриосити" (с англ. Curiosity - любопытство). На его борту находится автономная химическая лаборатория и трёхсуставный манипулятор (механическая рука) длиной 2,1 м для сбора образцов. Результаты его анализов подтвердили предположения ученых о наличие нефти на Марсе.

Так как на марсоходе отсутствовало необходимое геологическое оборудование, для оценки запасов открытого месторождения NASA отправило марсоход "Оппортьюнити" (с англ. Opportunity - благоприятная возможность). На нём установлен «Горный Инструмент Бурения» (RAT). Мощный бур позволил предварительно оценить объемы, которые, по самым скромным оценкам, составляют не мене 2 000 млрд баррелей. Для сравнения - все мировые запасы нефти по состоянию на 2014-2015 год составляли 1 700 млрд баррелей.

31 марта, на расширенном заседании ООН, представители NASA рассказали о важности открытия. Естественно, возить нефть с Марса не землю никто не собирается, она потребуется для колонистов. Компания SpaceX планирует совершить свой первый полет к Марсу в 2022 году. Основная проблема Марса – отсутствие плотной атмосферы. Солнечные лучи создают неблагоприятную радиационную обстановку на поверхности планеты. Нефть же при сжигании дает большое количество углекислого газа. Учитывая объемы открытого месторождения, её хватит для полного терраформирования марса (изменения климатических условий планеты - «НГ»).

По сути, найденная на Марсе нефть будет просто сжигаться прямо на месте, улучшая климат планеты. Выделяемой при этом энергии, хватит на многие годы для миллиардов людей. 

Казахстан не останется в стороне. В рамках программы по разработке данного месторождения пуски планируются в том числе с космодрома Байконур.
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Комментарии к новости

гы
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и вас с 1 апреля!
:lol:

§ yeti91
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 01.04.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы переселяются на Марс и делят планету на регионы как на земле, первыми улетают правительство и акимы, зам акимы и зам -зама акимов для распределения границ областей
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§ Victor Yang
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10503
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Казахстанцы переселяются на Марс

Только что сообщили - там открылся филиал КазМарсАймак. Готовятся документы на открытие Марс-су и МарсТелеком. А, ну и поступило предложение от местных жителей о переименовании планеты в Нур.
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PS
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако опоздали там уже ГАЗПРОМ во главе с П..м. !ой пардоньте ,с родственниками и друзьями

§ Валентин
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7358
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.04.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А, ну и поступило предложение от местных жителей о переименовании планеты в Нур.


Местная ячейка Нур Отан единогласно поддержала данное предложение, воздержавшихся не зафиксировано!
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1апреля
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня НГ можно не читать

35
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Урра! Наконец то ГСМ подешевеет! ;-)

Гость
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понеслась "звезда" по кочкам...

Однако,умеют же некоторые,из любой никчемной новости сделать "конфетку"...

Вашу бы энергию и ваш энтузиазм,да в нужное русло!

помарсим
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отоночомихалыч! На Земле нефтеразведывательные работы стоят по сотни тыс.долл, а тут марсоход с клешней в 2,1 м ковыряет моря. Ну ничо, мы этим метадеймонам с Грыгорычем покажем как картошку растить на красных полянах.

§ 112
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не прошло и 40ка дней..
Хомячкам стало охота праздников и шуток..
По моему только недавно кто то рыдал тут всем форумом о трагедии..
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§ Горожанин_kst
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.04.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Наши собственные корреспонденты сообщают, что в местный марсианский хакимат, организованный тридцать минут назад, уже поступило обращение от инициативной группы местных старожилов с предложением о переименовании планеты. Предлагается сменить идеологически невыдержанное, данное земными колонизаторами постылое погоняло на имя выдержанные в строгом соответствии с миллионолетней историей местной независимости. Да зазвучит гордо в веках Тъъь'егрлухх'оодыр!
Местному участковому поручено обеспечить порядок на предстоящем голосовании, которое пройдёт в местном ДК Марсияночка в предстоящий четверг, сразу после кислотного дождичка. Сигналом к собранию послужит свист горного марсиянского рака.
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пэтриот
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На нём установлен «Горный Инструмент Бурения» (RAT). Мощный бур позволил предварительно оценить объемы, которые, по самым скромным оценкам, составляют не мене 2 000 млрд баррелей

Установленный на нем бур полгода будет бурит в скале метр. Розыгрыш

хохма
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
на нем бур полгода будет бурит в скале метр. Розыгрыш


да ладно?

Читатель 1
Re: На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого...




Отправлено: 01.04.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первоапрельский розыгрыш))) чего там сжигать? там кислорода нет))) опаньки))): ("Казахстан не останется в стороне. В рамках программы по разработке данного месторождения пуски планируются в том числе с космодрома Байконур.")

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