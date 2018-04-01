На Марсе найдено нефтяное месторождение, запасы которого превышают земные

Еще в 2006 году разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter прислал на Землю снимки Красной планеты, на которых виднелись черные пятна и полосы. Ученые предположили, что настолько темным веществом может быть только нефть. Окончательно подтвердить эту теорию получилось лишь спустя 10 лет.

Фото NASA

В конце 2017 года на место прибыл марсоход "Кьюриосити" (с англ. Curiosity - любопытство). На его борту находится автономная химическая лаборатория и трёхсуставный манипулятор (механическая рука) длиной 2,1 м для сбора образцов. Результаты его анализов подтвердили предположения ученых о наличие нефти на Марсе.

Так как на марсоходе отсутствовало необходимое геологическое оборудование, для оценки запасов открытого месторождения NASA отправило марсоход "Оппортьюнити" (с англ. Opportunity - благоприятная возможность). На нём установлен «Горный Инструмент Бурения» (RAT). Мощный бур позволил предварительно оценить объемы, которые, по самым скромным оценкам, составляют не мене 2 000 млрд баррелей. Для сравнения - все мировые запасы нефти по состоянию на 2014-2015 год составляли 1 700 млрд баррелей.

31 марта, на расширенном заседании ООН, представители NASA рассказали о важности открытия. Естественно, возить нефть с Марса не землю никто не собирается, она потребуется для колонистов. Компания SpaceX планирует совершить свой первый полет к Марсу в 2022 году. Основная проблема Марса – отсутствие плотной атмосферы. Солнечные лучи создают неблагоприятную радиационную обстановку на поверхности планеты. Нефть же при сжигании дает большое количество углекислого газа. Учитывая объемы открытого месторождения, её хватит для полного терраформирования марса (изменения климатических условий планеты - «НГ»).

По сути, найденная на Марсе нефть будет просто сжигаться прямо на месте, улучшая климат планеты. Выделяемой при этом энергии, хватит на многие годы для миллиардов людей.

Казахстан не останется в стороне. В рамках программы по разработке данного месторождения пуски планируются в том числе с космодрома Байконур.