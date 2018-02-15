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drakon
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elektron: Человек просто задал вопрос. А Вы его :-x не гостеприимно однако ;-) Доктор ещё в детстве мечтал Красный Кордон,к Бесбеку- присоедитнить,правда по контурным картам... :lol: :lol: ;-)...
15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
15.02.18 20:57
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Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода

Татьяна НАЗАРУК

15 февраля 2018, 19:57 |  Происшествия

Ученика школы №23 Михаила СОХАНЯ, который вечером 12 февраля не вернулся домой, в течение суток в Костанае искали родственники, волонтеры и полиция. Как позже сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, 15-летний подросток из дома ушел целенаправленно и на попутках доехал до Есиля в Акмолинской области. Домой парень тоже вернулся сам к 6 утра 14 февраля.

С того времени в интернете идет травля мальчика, пользователи негавтивно высказываются о его поступке. Родная сестра Михаила Екатерина ШАРИФУЛЛИНА, чтобы защитить брата от критики, записала видеообращение на своей странице в Инстаграм и рассказала об истинной причине его ухода из дома. По ее словам, виной всему не ссоры с родителями, как многие предполагали, а проблемы в школе, о которых учителя почему-то умалчивали.

- Очень много слухов ходит о том, что Миша накануне поругался с родителями, был скандал, или о том, что в школу должен был приехать отец и поговорить о его пропусках, - заявила девушка. - На самом деле причина таится намного глубже. Одноклассники на протяжении двух лет издевались над ребенком, делали вид, что его не замечают. Психологически для подростка это было тяжело перенести. Он замкнулся в себе.

Екатерина утверждает, что родители на поведение своего сына давно обратили внимание и неоднократно все эти 2 года обращались с вопросами к классному руководителю Михаила. 

- Мы спрашивали, есть ли какие-то конфликты? Почему ребенок не хочет ходить в школу? - рассказывает Екатерина. - Классный руководитель отвечал, что в классе все ребята дружные и коллектив хороший. Она покрывала остальных детей. Возможно, в силу своей неопытности. Ей 25 лет.

О том, что в школе у подростка проблемы, сестра узнала из его сообщений ВКонтакте, где одноклассники активно обсуждали эту ситуацию и даже раскаивались в своем поведении.

Теперь родители намерены писать заявление в гороно и прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности классного руководителя и завуча по воспитательной работе, которые не ни о чем не сообщили родителям.
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Комментарии к новости

Гость
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ребёнок живет в семье,то органам опеки стоит обратить внимание на маму,папу.А приплетать учителей и одноклассников не хорошо.Всё идёт из семьи.Люди будут высказываться негативно потому что ситуация не хорошая,подняли тревогу раньше времени зная о «проблемах» в школе.

Народный контроль
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 15.02.18 - 21:11
Комментарий удален модератором.

Гость
Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода




Отправлено: 15.02.18 - 21:51
Комментарий проходит проверку.

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