Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода

Ученика школы №23 Михаила СОХАНЯ, который вечером 12 февраля не вернулся домой, в течение суток в Костанае искали родственники, волонтеры и полиция. Как позже сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, 15-летний подросток из дома ушел целенаправленно и на попутках доехал до Есиля в Акмолинской области. Домой парень тоже вернулся сам к 6 утра 14 февраля.

С того времени в интернете идет травля мальчика, пользователи негавтивно высказываются о его поступке. Родная сестра Михаила Екатерина ШАРИФУЛЛИНА, чтобы защитить брата от критики, записала видеообращение на своей странице в Инстаграм и рассказала об истинной причине его ухода из дома. По ее словам, виной всему не ссоры с родителями, как многие предполагали, а проблемы в школе, о которых учителя почему-то умалчивали.

- Очень много слухов ходит о том, что Миша накануне поругался с родителями, был скандал, или о том, что в школу должен был приехать отец и поговорить о его пропусках, - заявила девушка. - На самом деле причина таится намного глубже. Одноклассники на протяжении двух лет издевались над ребенком, делали вид, что его не замечают. Психологически для подростка это было тяжело перенести. Он замкнулся в себе.

Екатерина утверждает, что родители на поведение своего сына давно обратили внимание и неоднократно все эти 2 года обращались с вопросами к классному руководителю Михаила.

- Мы спрашивали, есть ли какие-то конфликты? Почему ребенок не хочет ходить в школу? - рассказывает Екатерина. - Классный руководитель отвечал, что в классе все ребята дружные и коллектив хороший. Она покрывала остальных детей. Возможно, в силу своей неопытности. Ей 25 лет.

О том, что в школе у подростка проблемы, сестра узнала из его сообщений ВКонтакте, где одноклассники активно обсуждали эту ситуацию и даже раскаивались в своем поведении.

Теперь родители намерены писать заявление в гороно и прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности классного руководителя и завуча по воспитательной работе, которые не ни о чем не сообщили родителям.