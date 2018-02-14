Пропавший 12 февраля в Костанае школьник Михаил Сохань вернулся домой
Татьяна НАЗАРУК
Как ранее сообщала "НГ", учащийся сш №23 Михаил Сохань пропал вечером 12 февраля. Больше суток мальчика искали родственники, волонтеры и полиция. По данным родственников он вернулся домой 14 февраля в 6 утра.
Об этом "НГ" и обеспечивавшим поиски волонтерам сегодня сообщила сестра мальчика Екатерина.
- Подробностей пока нет, брат живет с родителями, мне позвонила мама и сказала, что он пришел, - написала Екатерина.
Последние новости
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 176
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Пропавший 12 февраля в Костанае школьник Михаил Сохань вернулся домой
Vital: Ну парень дурак, когда появится свои дети до него дойдет наверно, что его поступок был глупый. да может и не дурак. Возраст такой просто. По поводу штрафа согласен на все 100%. Либо тех у...
в акимате наверное есть "решальщики" таких предложений. от "жителей города".
Эти то улицы чем помешали??? Заняться больше нечем ?!
Ну и зачем эта новость? Костанаец что ли? Cколько их всего бежало то? 40? 8-) :-o :oops: :-P :-x :-x :-x :-o :-o
Бессовестный ! С таким призидентом и врагов не надо ! Сам первый враг у нашего народа !