Пропавший 12 февраля в Костанае школьник Михаил Сохань вернулся домой

Как ранее сообщала "НГ", учащийся сш №23 Михаил Сохань пропал вечером 12 февраля. Больше суток мальчика искали родственники, волонтеры и полиция. По данным родственников он вернулся домой 14 февраля в 6 утра.

Об этом "НГ" и обеспечивавшим поиски волонтерам сегодня сообщила сестра мальчика Екатерина.

- Подробностей пока нет, брат живет с родителями, мне позвонила мама и сказала, что он пришел, - написала Екатерина.





