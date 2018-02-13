В Костанае пропал 15-летний школьник
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Ученик школы № 23 Костаная Михаил Сохань ушел из дома 12 февраля, примерно в 18-19 часов. Как рассказал «НГ» родственник 15-летнего подростка, последний раз его видели в районе набережной по ул. Гашека. Михаил сказал, что идет к другу.
С тех пор от него нет никаких вестей. Родственники пропавшего просят откликнуться тех, кто что-либо знает о местонахождении Михаила.
Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную спортивную куртку, темные джинсы, синий шарф и синие ботинки. С собой был рюкзак черного цвета с зеленой надписью.
"НГ" запросила официальную информацию об исчезновении Михаила Соханя в ДВД Костанайской области. В 23-й школе факт пропажи ученика подтвердили.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 106
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
По итогам турнира 11 первых, 3 вторых и 4 третьих мест занял клуб Вершина!!!
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Приз - от меня... Ой мерси :oops: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...