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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
13.02.18 21:44
Гражданин
Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Костанае
По итогам турнира 11 первых, 3 вторых и 4 третьих мест занял клуб Вершина!!!
13.02.18 21:32
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Приз - от меня... Ой мерси :oops: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
13.02.18 21:24
Хохол
Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае отметили Терендез
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
13.02.18 21:05
Хохол
6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с Россией
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...
13.02.18 20:53
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В Костанае пропал 15-летний школьник

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

13 февраля 2018, 13:04 |  Происшествия

Ученик школы № 23 Костаная Михаил Сохань ушел из дома 12 февраля, примерно в 18-19 часов. Как рассказал «НГ» родственник 15-летнего подростка, последний раз его видели в районе набережной по ул. Гашека. Михаил сказал, что идет к другу.

С тех пор от него нет никаких вестей. Родственники пропавшего просят откликнуться тех, кто что-либо знает о местонахождении Михаила.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную спортивную куртку, темные джинсы, синий шарф и синие ботинки. С собой был рюкзак черного цвета с зеленой надписью.

"НГ" запросила официальную информацию об исчезновении Михаила Соханя в ДВД Костанайской области. В 23-й школе факт пропажи ученика подтвердили.
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Комментарии к новости

неравнодушная
Re: В Костанае пропал 15-летний школьник




Отправлено: 13.02.18 - 13:25
Комментарий удален модератором.

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