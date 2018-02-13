В Костанае пропал 15-летний школьник

Ученик школы № 23 Костаная Михаил Сохань ушел из дома 12 февраля, примерно в 18-19 часов. Как рассказал «НГ» родственник 15-летнего подростка, последний раз его видели в районе набережной по ул. Гашека. Михаил сказал, что идет к другу.

С тех пор от него нет никаких вестей. Родственники пропавшего просят откликнуться тех, кто что-либо знает о местонахождении Михаила.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную спортивную куртку, темные джинсы, синий шарф и синие ботинки. С собой был рюкзак черного цвета с зеленой надписью.

"НГ" запросила официальную информацию об исчезновении Михаила Соханя в ДВД Костанайской области. В 23-й школе факт пропажи ученика подтвердили.