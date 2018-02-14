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Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно

Татьяна НАЗАРУК

14 февраля 2018, 16:17 |  Происшествия

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Полиция искала ушедшего из дома 12 февраля школьника Михаила Соханя почти сутки. К вечеру 13 февраля костанайские полицейские уже связывались с коллегами из Астаны и просили помочь в розыске. Однако подросток самостоятельно вернулся домой 14 февраля, около 6 часов утра.

- Ориентировки мальчика были распространены по всей Костанайской области и в социальных сетях, - пояснили в пресс-службе ДВД. - Тем временем подросток на попутках доехал до станции Есиль Акмолинской области и вернулся обратно в Костанай.

Всего с начала этого года в Костанайской области полицейские нашли 15 без вести пропавших несовершеннолетних. 12 из них - менее, чем за сутки, троих искали в течение нескольких дней. В частности, в Рудном, в одном из подъездов многоэтажки по ул. Фрунзе, 8 февраля нашли сбежавшего воспитанника местного детского дома.

- О том, что из рудненского детского дома ушел и не вернулся 14-летний подросток, сообщила в полицию 20 января одна из воспитательниц данного учреждения, - сообщили в пресс-службе. - Поиск подростка велся оперативниками практически месяц. Все это время, по словам восьмиклассника, он находился в Рудном у своих родственников и знакомых.

На сегодня в розыске не числится ни один ребенок. Пресс-служба ДВД советует гражданам в случае пропажи родственников незамедлительно сообщать в полицию.
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Комментарии к новости

123
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо психологу поработать, может кто щимит пацана

димон
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 16:45
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 16:56
Комментарий удален модератором.

§ Вася Картошкин
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 14.02.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего поспорил с кем-то.
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неравнодушная
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:

Отправлено: 14.02.18 - 16:21
Надо психологу поработать, может кто щимит пацана

как кто, ты, ты же и написал про себя. и не психологу , дромомания лечится у психиатра и Код по МКБ 10 F21.4 расстройства поведенческих навыковне психотического генеза

195
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 17:49
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня кент по малолетству был., так тот зиму тырил консервы где мог нычка была в доме на чердаке., и по теплу на лыжи вставал., мать парторгом в школе была а отец Директором завода,. Там Фёдор Конюхов отдыхает.Еще знаю историю в оригинале участник рассказывал хотя сам уже дед он в 82 рванул в Москву на паровозе с рудного неделю жил там на вокзалах в 14лет и где то встретил французов каких-то и общался с ними и с ностальгией вспоминает. При этом передовик производства.уважаемый чел

неравнодушная
Re: Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и...




Отправлено: 14.02.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
У меня кент по малолетству был.

с кем чалился в матросской тишине, песня такая есть

§ 112
Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно
112


(Пользователи)
Сообщений: 9413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 22:08
Комментарий проходит проверку.
Профайл

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