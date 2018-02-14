Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Полиция искала ушедшего из дома 12 февраля школьника Михаила Соханя почти сутки. К вечеру 13 февраля костанайские полицейские уже связывались с коллегами из Астаны и просили помочь в розыске. Однако подросток самостоятельно вернулся домой 14 февраля, около 6 часов утра.
- Ориентировки мальчика были распространены по всей Костанайской области и в социальных сетях, - пояснили в пресс-службе ДВД. - Тем временем подросток на попутках доехал до станции Есиль Акмолинской области и вернулся обратно в Костанай.
Всего с начала этого года в Костанайской области полицейские нашли 15 без вести пропавших несовершеннолетних. 12 из них - менее, чем за сутки, троих искали в течение нескольких дней. В частности, в Рудном, в одном из подъездов многоэтажки по ул. Фрунзе, 8 февраля нашли сбежавшего воспитанника местного детского дома.
- О том, что из рудненского детского дома ушел и не вернулся 14-летний подросток, сообщила в полицию 20 января одна из воспитательниц данного учреждения, - сообщили в пресс-службе. - Поиск подростка велся оперативниками практически месяц. Все это время, по словам восьмиклассника, он находился в Рудном у своих родственников и знакомых.
На сегодня в розыске не числится ни один ребенок. Пресс-служба ДВД советует гражданам в случае пропажи родственников незамедлительно сообщать в полицию.
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