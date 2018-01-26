Проконтролировать возврат денег за газовый коэффициент призывает костанайцев департамент КРЕМиЗК
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Как сообщил «НГ» руководитель отдела расследований нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках ДКРЕМиЗК по Костанайской области Бауыржан УСПАНОВ, жители области, недовольные возмещением за газовый коэффициент, могут написать заявление в департамент. Все жалобы будут направляться в Комитет по регулированию естественных монополий для принятия решения.
Фото из архива "НГ"
- Мы уже отправили несколько жалоб по газовому коэффициенту в комитет, - отметил Успанов. - Хотим еще раз обратиться к населению с просьбой проконтролировать перерасчет по газовому коэффициенту, так как мы перепроверить все данные мы не можем.
Со всеми вопросами жители области могут обратиться по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 177 "А". Контактный телефон: 8(7142) 54-11-52.
Антимонопольщики также направили уведомление в адрес ТОО «РЦКУ-Костанай», которое продолжает требовать с некоторых абонентов плату за газовый коэффициент, только в виде задолженности.
- По одному из заявлений мы, разобравшись, установили, что не вся сумма возвращена, - пояснил Успанов. - Как сообщил потребитель, несмотря на то, что применение коэффициента было признано незаконным, ему продолжают выставлять к оплате сумму, которая ранее по коэффициенту была не оплачена. То есть - в виде задолженности. Потребитель взял в ТОО «РЦКУ-Костанай» квитанции, а мы запросили лицевой счет этого потребителя. По лицевому счету провели расчет. Действительно, доводы потребителя подтвердились. Было установлено, что чуть больше 8 000 тенге должны были вернуть. Мы внесли по обращению уведомление компании ТОО «РЦКУ-Костанай», поскольку эта компания оказывает «КазТрансГаз Аймак» биллинговые услуги.
Время на самостоятельное устранение нарушения предоставляется согласно Предпринимательскому кодексу. Однако, если после внесения предписания ничего не изменится, в отношении ТОО «РЦКУ-Костанай» будет назначено расследование.
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