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В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены...
26.01.18 19:56
Серый волк
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
гость: Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет? Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol: Не удивлюсь если в скором времени появится...
26.01.18 19:54
Серый волк
Нет горячей воды
Ну ржака, ладно потом дочитаю их перлы акиматские. :lol: :lol: :lol: Где-то в недрах акимата otvet.imgsmail.ru Обязательно поделюсь в соцсетях. ;-)
26.01.18 19:46
КГСПС
Где-то стало дешево, а где-то сердито
112: подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения. При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция -...
26.01.18 19:39
Серый волк
Нет горячей воды
А в начале была всего одна строчка! Возможно кран не в ту сторону крутили. Забавно, что из этого получилось самое знатное "Пукано Бомитто" у акиматских! :lol: :lol: Если кто будет мимо...
26.01.18 19:36
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Проконтролировать возврат денег за газовый коэффициент призывает костанайцев департамент КРЕМиЗК

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

26 января 2018, 12:29 |  Криминал

Как сообщил «НГ» руководитель отдела расследований нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках ДКРЕМиЗК по Костанайской области Бауыржан УСПАНОВ, жители области, недовольные возмещением за газовый коэффициент, могут написать заявление в департамент. Все жалобы будут направляться в Комитет по регулированию естественных монополий для принятия решения.

Фото из архива "НГ"

- Мы уже отправили несколько жалоб по газовому коэффициенту в комитет, - отметил Успанов. - Хотим еще раз обратиться к населению с просьбой проконтролировать перерасчет по газовому коэффициенту, так как мы перепроверить все данные мы не можем.

Со всеми вопросами жители области могут обратиться по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 177 "А". Контактный телефон: 8(7142) 54-11-52.

Антимонопольщики также направили уведомление в адрес ТОО «РЦКУ-Костанай», которое продолжает требовать с некоторых абонентов плату за газовый коэффициент, только в виде задолженности.

- По одному из заявлений мы, разобравшись, установили, что не вся сумма возвращена, - пояснил Успанов. - Как сообщил потребитель, несмотря на то, что применение коэффициента было признано незаконным, ему продолжают выставлять к оплате сумму, которая ранее по коэффициенту была не оплачена. То есть - в виде задолженности. Потребитель взял в ТОО «РЦКУ-Костанай» квитанции, а мы запросили лицевой счет этого потребителя. По лицевому счету провели расчет. Действительно, доводы потребителя подтвердились. Было установлено, что чуть больше 8 000 тенге должны были вернуть. Мы внесли по обращению уведомление компании ТОО «РЦКУ-Костанай», поскольку эта компания оказывает «КазТрансГаз Аймак» биллинговые услуги.

Время на самостоятельное устранение нарушения предоставляется согласно Предпринимательскому кодексу. Однако, если после внесения предписания ничего не изменится, в отношении ТОО «РЦКУ-Костанай» будет назначено расследование.

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Комментарии к новости

§ DENISKA
Re: Проконтролировать возврат денег за газовый коэффициент...
DENISKA


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6189
Регистрация: 22.10.11
Отправлено: 26.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где или как сделать запрос? Или акт сверки?
В аймак-то просто так не достучаться, не дойти..
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§ Макарыч
Re: Проконтролировать возврат денег за газовый коэффициент...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 26.01.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
DENISKA:
В аймак-то просто так ... не дойти

Это да, это же ноги переставлять надо. Левую, потом правую, потом опять левую...
Профайл

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