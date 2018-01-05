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05.01.18 12:16
dandiv
Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило потребителей газа в Костанайской области
Аноним: В таблице указано не потребление, а прибавка к потреблённому объёму в соответствии с коэффициентом. Аааа, извините :oops: Что-то не сообразил ;-)
05.01.18 12:16
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Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило потребителей газа в Костанайской области

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

5 января 2018, 08:50 |  ЖКХ

В конце 2017 года костанайцам наконец-то вернули переплату за поправочный газовый коэффициент. Схема перерасчета до последнего оставалась тайной. Предполагалось, что все станет ясно после получения декабрьских квитанций, но не тут-то было. Разница в подсчетах АО «КазТрансГаз Аймак» и потребителей оказалась колоссальной. И явно не в пользу последних. На чем основывается арифметика монополиста, попытались выяснить корреспонденты «НГ».

Эта история тянется с 2015 года. Новая графа «коэффициент» в квитанциях вызвала волну недоумения и возмущения. Постфактум в филиале АО «КазТрансГаз Аймак» разъяснили: так теперь будет всегда. И виной тому свойства газа, знакомые всем еще со школьной скамьи: в условиях высокой температуры он расширяется, низкой - сжимается. Соответственно, зимой и платить за него надо больше, иначе монополист понесет убытки. Костанайцев такое объяснение не удовлетворило - сколько лет жили без этого коэффициента, а теперь вдруг на тебе. Посыпались жалобы в прокуратуру и антимонопольный комитет. Началось расследование, потом - судебные разбирательства. В итоге выяснилось, что температурно-денежные притязания газовиков согласовывались только с законами физики, но никак не с госорганами. В итоге монополисту присудили штраф в размере 13,4 млн тенге, а также обязали вернуть все незаконно нажитое до конца 2017 года. По данным головного офиса АО «КазТрансГаз Аймак», эта сумма составила 268 млн тенге.

Еще в августе 2017 года руководитель отдела расследований нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках департамента КРЕМ и ЗК по Костанайской области Бауыржан УСПАНОВ предупреждал:

- Потребители должны проявить гражданскую позицию и перепроверить все суммы перерасчета. Для этого можно попросить выписку со своего лицевого счета, акт сверки и уточнить сумму поправочного коэффициента за весь период. В противном случае придется рассчитывать на добросовестность монополиста.

Рассчитывать на добросовестность монополиста пришлось всем потребителям, так как к обсуждению перерасчета их никто не привлекал. На все запросы «НГ» в филиале АО «КазТрансГаз Аймак» отвечали, что потребителям ничего не нужно делать, их задача - ждать конца года. Вот в декабре и дождались.

Костанаец Александр МОРОЗОВ - человек аккуратный, поэтому хранит все квитанции. Так что его возмущение по поводу справедливости возврата назвать голословным никак нельзя.

- В частный дом я переехал в марте 2016 года, - рассказал он. - Поэтому, учтите, что у меня еще довольно скромная переплата получилась. Несмотря на это, до отмены поправочного коэффициента я успел переплатить за 268 кубов, а это - 6 438 тенге. И когда в декабрьской квитанции я увидел цифру 772,6 тенге, очень удивился.

Морозов обошел соседей и выяснил, что у большинства переплата составила около 700-800 тенге, у некоторых - чуть больше 1 000 тенге, но и эта сумма покрывала переплату всего лишь примерно за месяц. Он предположил, что филиал АО «КазТрансГаз Аймак» собрался возвращать деньги частями, и решил уточнить это у первоисточника. Придя в офис газовиков, для начала попросил акт сверки. Для этого пришлось побегать по всем кабинетам около двух часов - собирать подписи. В итоге с выстраданным документом зашел к главному бухгалтеру.

- Она ответила, что это была единовременная выплата, - рассказал Морозов. - Я спросил, как делались расчеты и к чему они привязаны. Она объяснила, что ни к чему. Якобы общую сумму разделили на области, а потом уже область разделила на всех своих потребителей. Я вот не понимаю, как так можно было сделать? Ведь для тех, кто, как я, живет в частном секторе, это совсем другие деньги.

«НГ» отправила запрос директору Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» с просьбой пояснить, чем же руководствовались газовики при подсчете. Ответ пришел за подписью первого заместителя директора Абзала ЖАНГАЛИЕВА: «В связи с оспариванием действий АО «КазТрансГаз Аймак» судом была определена сумма, подлежащая возврату на лицевые счета потребителей. Таким образом, данная сумма была зачислена на лицевые счета потребителей пропорционально начисленному температурному коэффициенту. В настоящее время предписание исполнено в полном объеме, информация об этом была доведена до уполномоченного органа».

Однако странное понятие о пропорциях у АО «КазТрансГаз Аймак»...

Теперь самое время последовать совету Бауыржана Успанова - взять выписку со своего лицевого счета и акт сверки. С этими документами придется отправиться в антимонопольное ведомство и прокуратуру, а то и в суд, если проблема не решится в глобальном порядке, как в прошлый раз.

Переплата с учетом коэффициента*

Месяц

Объем газа по переплате

Тариф - 21,68730 тенге/куб. м

Март 2016 года

41,1 куб. м

Апрель 2016 года

12 куб. м

Тариф - 24,50708 тенге/куб. м

Май 2016 года

1,62 куб. м

Июнь 2016 года

0,28 куб. м

Октябрь 2016 года

17,765 куб. м

Ноябрь 2016 года

56,25 куб. м

Декабрь 2016 года

64,496 куб. м

Январь 2017 года

77,331 куб. м

Итого

268,842 куб. м

Переплачено - 6 438,8 тенге. Возврат - 772,6 тенге

* данные акта сверки по дому Александра Морозова
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Комментарии к новости

...
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чихать они хотели на потребителей!

* dandiv
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
частный дом с центральным отоплением? (что-то малое потребление газа в зимние месяца)
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Аноним
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
что-то малое потребление газа в зимние месяца

В таблице указано не потребление, а прибавка к потреблённому объёму в соответствии с коэффициентом.

* dandiv
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
В таблице указано не потребление, а прибавка к потреблённому объёму в соответствии с коэффициентом.

Аааа, извините :oops: Что-то не сообразил ;-)
Профайл

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