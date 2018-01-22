Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет за незаконно начисленный газовый коэффициент

Об этом «НГ» сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Костанайской области.

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- Звонят, спрашивают, пишут жалобы, - рассказала специалист департамента Светлана КАРПОВА. - В настоящее время мы пока собираем данные. Просьба ко всем, кто еще хочет написать обращение, принести с собой счета-извещения.

Со своими расчетами жители области приходят и в редакцию «НГ». В начале января мы писали о костанайце Александре Морозове, а на днях с таким же полным раскладом, вплоть до тиына, пришел житель п. Заречный Василий Алейников. Он подсчитал, что с 2015 года переплатил Костанайскому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» 8062,55 тенге за незаконно начисленный газовый коэффициент. Однако вернули ему только около 1 500 тенге. Пенсионер написал заявление в департамент КРЕМиЗК.

Напомним, графу «коэффициент» в квитанции за газ добавили в 2015 году. В 2017 году, после многочисленных судебных разбирательств, ее убрали, так как начисления посчитали незаконными. В итоге монополисту присудили штраф в размере 13,4 млн тенге, а также обязали вернуть потребителю незаконно полученные деньги до конца 2017 года. По данным головного офиса АО «КазТрансГаз Аймак», эта сумма составила 268 млн тенге.

Однако суммы возврата оказались для многих жителей области неожиданными. Многие потребители получили чуть ли не в 10 раз меньше, чем насчитали по квитанциям. В АО «КазТрансГаз Аймак» «НГ» пояснили, что «данная сумма была зачислена на лицевые счета потребителей пропорционально начисленному температурному коэффициенту» и добавили, что предписание выполнено в полном объеме.