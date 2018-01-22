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22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
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22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии. Ну,что ж это ведь совсем другое дело. Оправдать ,помочь с путевкой в ...
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Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет за незаконно начисленный газовый коэффициент

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

22 января 2018, 11:31 |  ЖКХ

Об этом «НГ» сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Костанайской области.

Иллюстративное фото

- Звонят, спрашивают, пишут жалобы, - рассказала специалист департамента Светлана КАРПОВА. - В настоящее время мы пока собираем данные. Просьба ко всем, кто еще хочет написать обращение, принести с собой счета-извещения.

Со своими расчетами жители области приходят и в редакцию «НГ». В начале января мы писали о костанайце Александре Морозове, а на днях с таким же полным раскладом, вплоть до тиына, пришел житель п. Заречный Василий Алейников. Он подсчитал, что с 2015 года переплатил Костанайскому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» 8062,55 тенге за незаконно начисленный газовый коэффициент. Однако вернули ему только около 1 500 тенге. Пенсионер написал заявление в департамент КРЕМиЗК.

Напомним, графу «коэффициент» в квитанции за газ добавили в 2015 году. В 2017 году, после многочисленных судебных разбирательств, ее убрали, так как начисления посчитали незаконными. В итоге монополисту присудили штраф в размере 13,4 млн тенге, а также обязали вернуть потребителю незаконно полученные деньги до конца 2017 года. По данным головного офиса АО «КазТрансГаз Аймак», эта сумма составила 268 млн тенге.

Однако суммы возврата оказались для многих жителей области неожиданными. Многие потребители получили чуть ли не в 10 раз меньше, чем насчитали по квитанциям. В АО «КазТрансГаз Аймак» «НГ» пояснили, что «данная сумма была зачислена на лицевые счета потребителей пропорционально начисленному температурному коэффициенту» и добавили, что предписание выполнено в полном объеме.
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Комментарии к новости

Djonny
Re: Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет...




Отправлено: 22.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вообще никаких возвратных средств на счету не заметил

§ сайлау курманов
Re: Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 14 году меня заставили счетчик занести домой из улицы , мол газ холодный по счетчику покажет малый объем , пришлось новый тех условие и монтажные работы оплачивать как за новую установку ,а коэффициент как начисляли так и продолжают
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§ Сыкымы
Re: Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 22.01.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а коэффициент как начисляли так и продолжают

Даже сейчас?
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Владимир
Re: Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет...




Отправлено: 22.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Звонят, спрашивают, пишут жалобы, - рассказала специалист департамента Светлана КАРПОВА. - В настоящее время мы пока собираем данные. Просьба ко всем, кто еще хочет написать обращение, принести с собой счета-извещения.

Зачем, если у АО «КазТрансГаз Аймак» должна быть полная база по полученным платежам и произведенным начислениям, включая и коэффициент. И именно по ним должен быть произведен возврат и еще и процент за пользование чужими денежными средствами по процентам потребительских кредитов...
А так получается брали по 1000-1700 в течении многих месяцев, а вернули 1500.

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