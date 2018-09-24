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§ NG.kz
Причиной пожара в Узунколе стал поджог?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео пожара прислал на вотсап "НГ" житель Узунколя Нурлан КИСЫКОВ.
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§ 211
Re: Причиной пожара в Узунколе стал поджог?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У какого то главного административного здания по ремонту дорог подожгли сарай с дровами?
Не понятно че то, они дровами там отапливаются?
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* Menden1968
Re: Причиной пожара в Узунколе стал поджог?
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У какого то главного административного здания по ремонту дорог подожгли сарай с дровами?
Не понятно че то, они дровами там отапливаются?

...или я .....или лыжЫ не едут....нет кизяком читай внемательней
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