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§ NG.kz
Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае
NG.kz

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Сообщений: 33816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-нибудь у нас будет достойная парковка для ТС во дворе по ул. Кобланды батыра, 22? Грязь приводит в ужас. Когда заезжаешь во двор, каждый день "восхищаешься" и думаешь, кому сегодня повезет.
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* Menden1968
Re: Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае

Каков батыр таков и двор.....
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