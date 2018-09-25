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§ NG.kz
Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийца ходовки! Самый выгодный бизнес в Узункольском районе, скорее всего, СТО. Ведь проехать по нашим улицам весьма проблематично. Вот и на одной из центральных улиц уже почти месяц дорожное полотно больше напоминает полосу препятствий.
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§ drakon
Re: Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14635
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь,снег и морозы - вот главные строители дорог... :lol:
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