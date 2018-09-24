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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 90 из 90«1...888990
Куратор темы: 211
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замазываем кафель церезитом..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и полностью подготавливаем хрущевский холодильник к пластиковой дверке или дверям..
Которые будут ох еще как ни скоро, учитывая что у них завал в работе и за эту мелочь они пока не берутся..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налаживаем линолеум и ставим плинтуса..



Вот он к обоям подошел.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сюда последний плинтус будем делать только после полной установки хрущевского холодильника..



Как красиво..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замазываем швы жидким пластиком и наслаждаемся красотой дальше..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и кухня в моей стороне..



Решено пока отсюда взять пару шкавчиков на новую кухню, пока на гарнитур не предусмотрены в бюджете деньги..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец то меняем потолок в спальне на белый матовый..



Классика есть классика..
Ну а голубой уйдет в лету, будут клеенки для мяса так сказать..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, кухня готова..



Пока поставили временные шкафчики с моей..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Натягиваем потолок и в сделанной прихошке..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Важные мелочи, кухонные нижние шкафчики будут под кафелем..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верхние над..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кухне выбрали белый глянец..
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