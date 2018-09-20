yudjin Re: Мы вам - овощи, вы нам - поддержку #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5530

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:39 Отличный материал! Спасибо, Татьяна.

Проблем у дачников из года в год целый воз и тележка, в которых они варятся самостоятельно, без помощи тех, кто за это получает народные деньги. Ежегодно весной проводится акиматом собрание председателей: послушали и разошлись!

Ключевая фраза:

Цитата: аким города Базыл Жакупов, а не его заместители, которые, по сути, ничего не решают.

патамушта, патамушта.... нет интереса... что с них взять? ... с этих скрюченных над своими грядками пенсионеров...

помрут и уедут, и проблем не будет!