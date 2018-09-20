/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мы вам - овощи, вы нам - поддержку 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Мы вам - овощи, вы нам - поддержку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в 2011 году правительство РК разработало и утвердило комплекс мер по развитию дачных и садоводческих хозяйств на 2012-2014 годы. Планировалось, что дачников будут обеспечивать поливной водой, электроэнергией, автобусами. На местные акиматы возложили обязанность принять меры по наведению порядка в наиболее криминогенных местах.
Читать статью

§ yudjin
Re: Мы вам - овощи, вы нам - поддержку
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5530
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный материал! Спасибо, Татьяна.
Проблем у дачников из года в год целый воз и тележка, в которых они варятся самостоятельно, без помощи тех, кто за это получает народные деньги. Ежегодно весной проводится акиматом собрание председателей: послушали и разошлись!
Ключевая фраза:
Цитата:
аким города Базыл Жакупов, а не его заместители, которые, по сути, ничего не решают.

патамушта, патамушта.... нет интереса... что с них взять? ... с этих скрюченных над своими грядками пенсионеров...
помрут и уедут, и проблем не будет!
Профайл

§ лимон
Мы вам - овощи, вы нам - поддержку
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 803
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про противопожарные щиты на дачах действительно абсурдная ситуация
и когда прописанные "дачники" начинают разводить уток, гусей ... соответствующее амбре соседям на все лето обеспечено

[Исправлено: лимон, 20.09.2018 - 13:20]
Профайл

§ bgb
Re: Мы вам - овощи, вы нам - поддержку
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
менты по дачам днем ходят, когда дачники все на местах. а вечером их уже нет...
Профайл

§ bgb
Re: Мы вам - овощи, вы нам - поддержку
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.09.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а у тех, кто там живет, есть дети, которые учатся в ближайших школах. топают по 5-7 км зимой...
Профайл

§ arman_kst
Re: Мы вам - овощи, вы нам - поддержку
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О мой дом видно на фото)
Профайл

§ 211
Re: Мы вам - овощи, вы нам - поддержку
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
- 16:58
О мой дом видно на фото

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24670

Не повезло тебе..
На болотах купил тоже?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 2
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх