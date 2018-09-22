Сыкымы Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1331





(Полноправные пользователи) Сообщений: 480

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:37 Цитата: 211:

Устанавливаем сендвич панели на окно..

Ну а чо, прикольно получилось! Обналичку на дверях также сделай, для симметрии, так сказать. И с плинтусом потолочным тож не заморачивайся, так же режь по прямой. Ты ж его ещё не поклеил? Ну правильно, потом вместе с обойками поменяешь - всего делов-то... И потолок, по ходу, тож ещё не красил... Потом покрасишь, когда линолеум настелишь.