Если это не фейковый вброс про отсутствие учебников через почти месяц после начала учебного года, то это интересная новость. Особенно учитывая, что вторая школа так близко к городскому акунаматату, что добежать меньше чем за минуту можно, а при хорошей тренировке и без учебников в ранце может быть даже и доплюнуть!



Что тогда творится в бессловесных раболепных районах?



Цитата: 211:

Как я помню, нам в восьмом, а по ихнему это в девятом, было вообще впадлу носить учебники, тем не менее я лучше всех в классе закончил школу в десятом..





Да тебя, наш дорогой друх, вообще нуно по школам водить теперь вместо учебника!

Такие классные уроки профориентации будут! Лучше всего сразу сдвоенные! Чтоб ни одной крупицы знаний не пропало.



Ну например урок первый - как скурить Букварь, не носить учебники в школу и окончить её лучше всех. Урок второй конечно где берутся "хрющевки" и как их правильно сдавать!



Занятия в этой школе шаговой доступности и доплёвывательности из акимата наверное должны интересно выглядеть.



Ну типа: детки сегодня, кто дошел мимо помоек и не потерялся, мы познакомимся с физикой и математикой. Физику мы будем изучать на камешках, а математику на палочках.

Потом у нас будет урок гордости за свою страну, и мы узнаем сколько миллионов буклетов напечатали к ЭКСПО.

Третий и четвертый урок у нас пройдут парой и к нам в гости придет для профориентации знаменитый агент 112.



На пятом уроке чиновник из акимата нам расскажет как чудесно можно жить ковыряя бюджет!

Как акимат добился выдающихся успехов в малых архитектурных формах на улице Лизы Чайкиной.

И даже не умея грамотно составить тендерную документацию иметь много и очень много денег и большой белый машин, и большой чорний машин! И самое главное, что не написано ни в каких учебниках. Как будучи чиновником украсть у области самый крупный книжный магазин "Знание" на главной улице и продать его торгашам шмотками и китайским хламом.



А вместо шестого урока мы пойдем в кукольный театр на весёлую сказочку, в которой вам Карабас-Карабалыкас расскажет о том куда в стране дураков можно вложить пять золотых, как удачно Буратины могут продасть свою Азбуку и за это им Черепахи Тортиллы будут выдавать золотые ключики!





А если у вас затерялся случайно учебник обязательно сдайте его физруку или трудовику.

Они его под козла подложат или табуретку сделают!



Помните! В одной городской школе учились по учебникам, потом весь класс уехал в Челябинск.

В другой школе половина класса в Омске теперь живёт всем пестрым национальным составом!



Учебники вредны и опасны!







[Исправлено: Серый волк, 22.09.2018 - 10:04]