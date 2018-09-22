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§ NG.kz
Музыкальный танцующий фонтан запустили в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео фонтанта, которое сейчас распространяется в соцсетях, прислал на вотсап "НГ" пользователь сайта yudjin.

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§ 211
Re: Музыкальный танцующий фонтан запустили в Затобольске
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4628
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально так..
Детишкам да и взрослым будет премного приятно..
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§ Добринцофф
Re: Музыкальный танцующий фонтан запустили в Затобольске
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6178
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.09.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы,красиво получилось.
А чертово колесо будет?
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§ Vital
Музыкальный танцующий фонтан запустили в Затобольске
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6174
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.09.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормуль. Там и спорт площадку строят. Теперь в центр не кто ходить не будет. Вокруг одни мкр. Весь движняк тут теперя . Местным сочувствую:))) моему приятелю привет :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Музыкальный танцующий фонтан запустили в Затобольске
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.09.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в рудном тоже хотим такой же
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