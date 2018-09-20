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§ NG.kz
Вопросы с властью решили без вил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33759
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачастую жильцы многоквартирных домов, в которых проживают сотни людей, не могут добиться ответов даже от своих ПКСК. Перед жильцами из нескольких домов в поселке Затобольск вечером 17 сентября отвечала целая делегация во главе с заместителем акима Костанайского района.
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§ Victor Yang
Вопросы с властью решили без вил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10940
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.18 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проект прошел госэкспертизу

Вот такая у нас госэкспертиза. По мелочам придираются к проектировщикам, а основное не замечают. Почему к ним претензий нет?
Цитата:
представитель акимата не слышит людей и считает, что согласования с инстанциями являются как минимум законом природ

Нет, он перекладывает ответственность на тех кто согласовывал. И правильно делает. Не мешало бы ещё и согласователей привлечь к ответственности.

[Исправлено: Victor Yang, 20.09.2018 - 07:55]
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§ 211
Re: Вопросы с властью решили без вил
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь как говорят интернет профессионалы, вонь у них в домах в радиусе ста метров будет Атская..
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§ ГИП
Вопросы с властью решили без вил
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 20.09.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два раза прочитал, но так и не понял. Кто именно поменял местоположение испарителя?
Цитата:
Здесь, согласно проектно-сметной документации, предусмотрен испаритель для талых и дождевых вод, которые отводятся с улицы Ленина, - сообщил «НГ» заместитель акима Костанайского района Ануарбек КАСИМОВ. - Народ собрался, подрядные организации, авторы проекта - все здесь. Он (испаритель - «НГ») должен был быть не тут по проекту.


Получается зам. акима сказал, что согласно проекта испаритель должен быть здесь, но должен быть не тут по проекту? Не бывает два разных проекта. Есть проект прошедший Главгосэкспертизу, а есть рабочая документация разработанная на основе проекта, вот там в «рабочке» бывают нестыковки с проектом. Или в казахстанской нормативной документации нет разделения на проект и рабочую документацию?
Здесь, - это что он имел ввиду? Здесь типа на определенной местности поселка, в радиусе 50 м от него, а он стоит у фактически вырытого котлована, тут, с народом в 10 метров от домов?

Цитата:
Как пояснил заместитель акима района, первоначальный проект был скорректирован - место расположения испарителя изменили по согласованию с проектной организацией

А кем был скорректирован первоначальный проект? Акиматом, или неизвестным лицом? Тем более согласовывали с проектной организацией.

Цитата:
У нас есть основания - проект, - рассказал «НГ» заместитель директора ТОО «Ван» Валерий ПИЛИПЕНКО. - Проект прошел госэкспертизу (…)Проект прошел госэкспертизу - я строю как в проекте.

Судя по всему в 50-ти метрах от домов испаритель предусматривался первоначальным проектом, изменили потом на 10 м. Это решение в размещении на 10 м от домов, согласования экспертизы не проходило, так что господин Пилипенко не прав, такое решение не проходило экспертизу.

Цитата:
первоначальный проект прошел госэкспертизу, имеются все необходимые разрешения. А вот его повторная госэкспертиза при изменении цены проекта менее чем на 10% не требуется.

Ну так, типа можно многоэтажный жилой дом построить не на месте, а в 50 метрах ближе к существующим инженерным сетям, сэкономить на подводящих инженерных сетях.
Бред какой-то на счёт 10%. А как землю под испаритель отводить?
Вообще-то, кадастровые инженеры ставят на кадастровый учет здания и сооружения в земкомах, строго по генеральному плану из проектной документации. Раз в первоначальной проектной документации экспертиза согласовала размещение накопителя в 50-ти метрах от домов, то тому и быть.
Да и в проекте для размещения испарителя земля должна была быть уже отведена под данные цели, или хотя бы этот процесс запущен по инстанциям. А тут не законно, не отводив земли, начали строить не по проекту.
С инженером-экологом согласен, он говорит всё в соответствии с требованиями экологического законодательства.

[Исправлено: ГИП, 20.09.2018 - 18:03]
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§ ГИП
Re: Вопросы с властью решили без вил
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 20.09.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот такая у нас госэкспертиза. По мелочам придираются к проектировщикам, а основное не замечают. Почему к ним претензий нет?


Так согласно экспертизы, испаритель должен быть в 50-ми метрах от домов.
Не понятно, почему экологи в экспертизе проигнорировали отсутствие согласование проекта с Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией, ведь испаритель располагается в охранной зоне.


Цитата:
Victor Yang:
Нет, он перекладывает ответственность на тех кто согласовывал. И правильно делает. Не мешало бы ещё и согласователей привлечь к ответственности.


Вот здесь, Виктор, я с тобой не соглашусь.
Заказчик проекта Акимат, он же застройщик. Он же препровождает проектную документацию в экспертизу, или доверяет это проектировщику. Но есть главное НО!!! В экспертизу вместе с проектной документацией подается Акт сдачи-приемки выполненных работ, где указано что заказчик (акимат) принял всю документацию от подрядчика (проектировщика), и эта документация полностью соответствуют Техническому заданию на проектирование. То есть Акимат подтверждает, что проектная документация полностью удовлетворяет всем требованиям указанным от Акимата.
Это акиматовские сотрудники должны до каждой буквы изучить проект, пересмотреть всё, что бы все проектные решения не противоречили нормальной, безопасной жизнедеятельности населения проживающего рядом с этой дорогой.
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§ evgeniy322
Re: Вопросы с властью решили без вил
evgeniy322


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 21.09.18
Отправлено: 21.09.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация такова что на момент разработки ПСД изначально было выбрано не удачное место расположение пруда, когда начали строить перенесли его на 50 метров но не ближе к домам а просто вдоль линии жилой застройки, что впринципе не меняет ситуацию в целом. Жкх утверждает что может принимать такие решения, я как проектировщик не согласен ибо это изменения технических решений после госэкспертизы. Плюс непонятно как проводили общественные слушания. Не понятно как проект прошел экспертизу без согласования с Тобол-Торгайской. Короче одни вопросы. Сейчас ждем понедельника. Зам. акима сказал если не придем к общему решению будут строить по проекту. Если так сложится будет инициировать отзыв заключения госэкспертизы. Держу в курсе.
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§ Victor Yang
Вопросы с властью решили без вил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10940
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
evgeniy322:
Плюс непонятно как проводили общественные слушания.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779426&topic_id=35573&forumid=1&1537513620

А как их всегда проводят? Неужели прямо жители собираются? В лучшем случае - пара активистов, у которых есть время в рабочие часы. Дадут объявление в Ленинский Путь - кто там их читает? Объявления в газетах - атавизм уже.
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§ ГИП
Вопросы с властью решили без вил
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 21.09.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
evgeniy322:
Ситуация такова что на момент разработки ПСД изначально было выбрано не удачное место расположение пруда

Цитата:
evgeniy322:
Плюс непонятно как проводили общественные слушания. Не понятно как проект прошел экспертизу без согласования с Тобол-Торгайской. Короче одни вопросы.


Данный проект противоречит требованиям казахстанского СНиП РК 3.01-01-2008 Градостроительство.

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» данного СНиП четко указано:
Цитата:
SUB120912.9
Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всей территории населенного пункта в сеть дождевой канализации, в соответствии со СНиП РК 2.03-10-2002, с последующей очисткой и сбросом в водные объекты или пониженные места, за исключением непроточных водоемов, размываемых оврагов, замкнутых ложбин и заболоченных территорий
Места выпуска поверхностных вод в водные объекты необходимо согласовывать с уполномоченными органами в области использования и охраны водного фонда и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.


Иными словами, если сброс происходит в водные объекты или пониженные места, а это ручьи или начало небольших оврагов или эрозэрозионные борозды, которые в данном случае, расположены в направлении к реке Тобол, то должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ очистка поверхностного стока. При этом запрещается сброс поверхностных вод в непроточные водоёмы, замкнутые ложбины или заболоченные территории. Этот испаритель в проекте в виде пруда, как раз можно отнести к замкнутому сооружению, к заболоченной территории или к непроточному небольшому водоёму.

Да и нет никакой гарантии, что такой «испаритель» не переполнится поверхностными водами. Да и местным жителям, кто живет рядом с испарителем, не позавидуешь, вода в их колодцах будет далеко не питьевая.

Место такому испарителю, например в бескрайних степях за населенными пунктами, на равнинной местности, где например затруднён отвод воды с придорожной полосы. Такому испарителю не место в населенном пункте.

[Исправлено: ГИП, 21.09.2018 - 10:41]
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§ evgeniy322
Re: Вопросы с властью решили без вил
evgeniy322


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 21.09.18
Отправлено: 21.09.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:

За СНиП спасибо не нашел в нем этого когда изучал. На данный момент в пруду вышли грунтовые воды.
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