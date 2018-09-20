Два раза прочитал, но так и не понял. Кто именно поменял местоположение испарителя?

Цитата: Здесь, согласно проектно-сметной документации, предусмотрен испаритель для талых и дождевых вод, которые отводятся с улицы Ленина, - сообщил «НГ» заместитель акима Костанайского района Ануарбек КАСИМОВ. - Народ собрался, подрядные организации, авторы проекта - все здесь. Он (испаритель - «НГ») должен был быть не тут по проекту.



Получается зам. акима сказал, что согласно проекта испаритель должен быть здесь, но должен быть не тут по проекту? Не бывает два разных проекта. Есть проект прошедший Главгосэкспертизу, а есть рабочая документация разработанная на основе проекта, вот там в «рабочке» бывают нестыковки с проектом. Или в казахстанской нормативной документации нет разделения на проект и рабочую документацию?

Здесь, - это что он имел ввиду? Здесь типа на определенной местности поселка, в радиусе 50 м от него, а он стоит у фактически вырытого котлована, тут, с народом в 10 метров от домов?



Цитата: Как пояснил заместитель акима района, первоначальный проект был скорректирован - место расположения испарителя изменили по согласованию с проектной организацией

А кем был скорректирован первоначальный проект? Акиматом, или неизвестным лицом? Тем более согласовывали с проектной организацией.



Цитата: У нас есть основания - проект, - рассказал «НГ» заместитель директора ТОО «Ван» Валерий ПИЛИПЕНКО. - Проект прошел госэкспертизу (…)Проект прошел госэкспертизу - я строю как в проекте.

Судя по всему в 50-ти метрах от домов испаритель предусматривался первоначальным проектом, изменили потом на 10 м. Это решение в размещении на 10 м от домов, согласования экспертизы не проходило, так что господин Пилипенко не прав, такое решение не проходило экспертизу.



Цитата: первоначальный проект прошел госэкспертизу, имеются все необходимые разрешения. А вот его повторная госэкспертиза при изменении цены проекта менее чем на 10% не требуется.

Ну так, типа можно многоэтажный жилой дом построить не на месте, а в 50 метрах ближе к существующим инженерным сетям, сэкономить на подводящих инженерных сетях.

Бред какой-то на счёт 10%. А как землю под испаритель отводить?

Вообще-то, кадастровые инженеры ставят на кадастровый учет здания и сооружения в земкомах, строго по генеральному плану из проектной документации. Раз в первоначальной проектной документации экспертиза согласовала размещение накопителя в 50-ти метрах от домов, то тому и быть.

Да и в проекте для размещения испарителя земля должна была быть уже отведена под данные цели, или хотя бы этот процесс запущен по инстанциям. А тут не законно, не отводив земли, начали строить не по проекту.

С инженером-экологом согласен, он говорит всё в соответствии с требованиями экологического законодательства.



[Исправлено: ГИП, 20.09.2018 - 18:03]