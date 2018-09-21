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§ NG.kz
В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на солнечной батарейке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото дорожного знака, сделанные вчера вечером, прислал на вотсап "НГ" пользователь НОЧНОЙ ДОЗОР.
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§ 211
Re: В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4601
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо в хозяйстве бы пригодилось, смотрел лампы на таких штуках, дорогие блин..
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§ bgb
Re: В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4066
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.09.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы не ставить светофоры, делают подсветку. из "мигалок" большая часть уже не мигает...
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§ dandiv
Re: В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 21.09.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарана-Касымканова тоже такие знаки поставили. Вот только я не пойму, а какие там аккумуляторы? Бокса под них не увидел... Или там литиевые? (тогда на морозе им не очень хорошо будет житься)
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* лимон
Re: В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.09.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по Тарана-Тауелсыздык, солнечные панели смотрят не на солнечную сторону, сейчас по крайней мере там проезжал, а на фото в нужную сторону, крутят их что-ли?
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* лимон
Re: В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.09.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
а какие там аккумуляторы? Бокса под них не увидел...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32349#779522

может в грунт бокс с аккумами спрятали?
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