dandiv Re: В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 657

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:31 Тарана-Касымканова тоже такие знаки поставили. Вот только я не пойму, а какие там аккумуляторы? Бокса под них не увидел... Или там литиевые? (тогда на морозе им не очень хорошо будет житься)