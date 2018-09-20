Цитата: drakon:

Я спросил - Входят ли 10% в стоимость блюд

А кто знает - входят или нет? В меню написана только стоимость блюда, а сколько кому идёт - не расписано. Приносят счёт, в нём подбита сумма съеденного/выпитого, а ниже, отдельной строкой, - "10% за обслуживание" и приплюсовано к счёту. И заплатить эти 10% ты - ОБЯЗАН!!! вне зависимости от качества. А вот чаевые - это уже на личное усмотрение



[Исправлено: Сыкымы, 21.09.2018 - 01:14]