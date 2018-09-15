Sniper Антифлуд для адекватныхъ. #384





(Пользователи) Сообщений: 510

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:00 Цитата: Обликоморале:

Доктор просто человек импульсивный.

Режет правду матку, без всяких заковырок.

Сказал как отрезал. Вот его и чикают.

Мне кажется, не будет он между строк писать.

ОН другого складу.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34986&forumid=2&start=375 Доктор просто человек импульсивный.Режет правду матку, без всяких заковырок.Сказал как отрезал. Вот его и чикают.Мне кажется, не будет он между строк писать.ОН другого складу.Источник:

небольшое уточнение. Говорил об этом Дракоше. Сам на хахочешься до упада. А потом за ластик берешься. Удаленные комментарии в 10 раз смешнее и злободневнее, чем чье то нурлыкунское жалобное мяукание.