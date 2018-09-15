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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Правильно делаешь-

Я все таки оптимист.
В данном случае.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
спортивные бальные танцы для взрослых

А может все же "танец живота"?
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* Rexyn
Антифлуд для адекватныхъ.
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 57
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 17.09.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Может кто подскажет,где у нас спортивные бальные танцы для взрослых?Заранее спасибо.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34986&viewmode=flat&sortorder=0&start=360


У Андрея Нужного была взрослая группа бальников. Сейчас не знаю, есть ли. Поищите его в сетях, типа ВКонтакте и спросите. Может и номер найдете.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
У Андрея Нужного была взрослая группа бальников.

У него вроде сейчас жена этим занимается...А он с колясочниками что ли.
Ищи Лилу тут.
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3759
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.09.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Цитата:
Обликоморале:

Спасибо Большое!!!
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Спасибо

Ты про "танец живота"? Я знал, что тебе мое предложение понравится. :lol:
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3759
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.09.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дохтер,дорогой, возмите себя в руки
С вашим опытом пора научиться писать непотребу меж букв,старайтесь,чёб не тёрли-почитать хотца)))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Доктор просто человек импульсивный.
Режет правду матку, без всяких заковырок.
Сказал как отрезал. Вот его и чикают.
Мне кажется, не будет он между строк писать.
ОН другого складу. :-)
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* Sniper
Антифлуд для адекватныхъ.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.09.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Доктор просто человек импульсивный.
Режет правду матку, без всяких заковырок.
Сказал как отрезал. Вот его и чикают.
Мне кажется, не будет он между строк писать.
ОН другого складу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34986&forumid=2&start=375

небольшое уточнение. Говорил об этом Дракоше. Сам на хахочешься до упада. А потом за ластик берешься. Удаленные комментарии в 10 раз смешнее и злободневнее, чем чье то нурлыкунское жалобное мяукание.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Дракоша работает и вашим и нашим, давно уже пора привыкнуть к его двухстулью))
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракоша работает и вашим и нашим,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779240&topic_id=34986&forumid=2#779240

Вот тут и пишите. Что значит и вашим и нашим? :-o
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* Sniper
Антифлуд для адекватныхъ.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.09.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
, давно уже пора привыкнуть к его двухстулью))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779240&topic_id=34986&forumid=2#779240

причина проста, как 5 копеек. Дракоша давно рвется в уважаемые пользователи. Но материально помочь своим планам не может. Все бабки уходят на консервы и полуфабрикаты. Мы же кушаем все натуральное, а иногда даже со своей грядки. Остается Дракоше одно. Прогибаться до уровня пола.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот тут и пишите.

Мы пишем где хотим и как хотим. :-P
Если чего не нравится, высказывайте претензии.
А в своей ветке можете даже пробежаться ластиком.
Цитата:
drakon:
Что значит и вашим и нашим?

Спроси у ужасного Гудвина, ой Гугла..он все расскажет..
:lol:
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3759
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Есть люди не конфликтные,они могут дружить со всеми.
Зачем сразу так грубо с человеком.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Мадам :lol: :lol: где вы грубость приметили?
Дракон вопрос задал, я прямо без утайки и виляния ответил.
А о конфликтах вообще не велась речь.
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