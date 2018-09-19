dandiv Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман. #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 654

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:16 Цитата: Обликоморале:

Просто некоторым сложно свою пятую точку до подъезда с парковки, стояки для авто донести.



Не совсем согласен - некоторым да, но есть и другой вариант: Северо-западный район (или как он сейчас именуются?) с левой стороны от Гагарина - изначально планировался вроде крытый многоэтажный паркинг, но по опыту такого паркинга в районе наримановки (где ценник за место нехилый такой), решили наверно что покупать места не станут и сделали простую стоянку, на которой места вроде все выкуплены жильцами. Но жителей с авто в том районе намного больше и ставить машины негде. Вдоль Гагарина есть шировая улица с парковочными карманами, но там спустя какое-то время установили знаки стоянка запрещена с 22.00 до 7.00 (могу ошибаться - не помню просто), так-что на ночь ставить авто может быть затратно (штрафовать то могут)