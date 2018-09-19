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§ NG.kz
Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографию незаконной парковки в новом микрорайоне Костаная прислала на вотсап "НГ" пользователь Руслана.
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§ drakon
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да очень просто. Проезжая часть слишком узкая.
Если припаркуется на ней. Другие автО-не
смогут проезжать... :lol:
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§ dandiv
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.09.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Проезжая часть слишком узкая.
Если припаркуется на ней. Другие автО-не
смогут проезжать... :lol:

Верно замечено! Сейчас новые микрорайоны строят так, как будто в Казахстане земли нет. Проезжая часть узкая, стоянок почти нет
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§ Обликоморале
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да очень просто. Проезжая часть слишком узкая.

Да она в любом дворе узкая. Не только в новостройках. Просто некоторым сложно свою пятую точку до подъезда с парковки, стояки для авто донести.
Выход один, ставить невысокие заборчики на пешеходной дорожке.
Ну или сливать полиции таких водятлов.
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§ bgb
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проще архитекторам и проектировщикам надавать по мозгам.
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§ dandiv
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.09.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Просто некоторым сложно свою пятую точку до подъезда с парковки, стояки для авто донести.

Не совсем согласен - некоторым да, но есть и другой вариант: Северо-западный район (или как он сейчас именуются?) с левой стороны от Гагарина - изначально планировался вроде крытый многоэтажный паркинг, но по опыту такого паркинга в районе наримановки (где ценник за место нехилый такой), решили наверно что покупать места не станут и сделали простую стоянку, на которой места вроде все выкуплены жильцами. Но жителей с авто в том районе намного больше и ставить машины негде. Вдоль Гагарина есть шировая улица с парковочными карманами, но там спустя какое-то время установили знаки стоянка запрещена с 22.00 до 7.00 (могу ошибаться - не помню просто), так-что на ночь ставить авто может быть затратно (штрафовать то могут)
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§ 211
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие соседи то там..
Сами то где жыпы свои ставят вечером?
Точно так же..
Просто если насолить другому соседу..
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§ 211
Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жып то он поставил Уважительно к другим, чтобы их жыпы проходили..
Богатый район, обеспеченные люди, Назарбаев Школа и в е такое, чо им еще там воевать?
Скорее всего фотал просто так тут оказавшийся, не житель этого престижного для удачливых людей района..
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