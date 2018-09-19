/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал инцидент в Алматы, где мужчина напал на водителя скорой помощи и нанес несколько ударов кулаком. Позже полиция задержала напавшего, им оказался гражданин Турции.
Читать новость

§ 211
Re: Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то как Турция вошла к нам в таможенный Союз, благодаря России, они наглеть начали..
То наши сотрудники не знают казахского языка, то теперь избиения врачей..
Пора бы что то с этим делать..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 256
Пользователей: 1
Всего: 257

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх