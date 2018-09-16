/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев осудил расточительность и роскошь при проведении торжеств. Он подчеркнул, что "упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен".
Читать новость

* yudjin
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5512
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.09.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вспомнил шутку из квна... Бабушка много отложила на похороны, поэтому заказала на отпевание Стаса Михайлова...
"без тебя, без тебяяяяяя....." :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Sniper

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 2
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх